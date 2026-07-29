Vízilabda: az USA legyőzésével vb-elődöntős az U16-os leányválogatott
Az U16-os leány vízilabda-válogatott négy góllal legyőzte az amerikaiakat és elődöntőbe jutott a zágrábi vb-n.
Az U16-os leány vízilabda-válogatott
13–9-re nyert az amerikai csapat ellen
és bejutott a legjobb négy közé a korosztály Zágrábban zajló világbajnokságán.
Petrovics Mátyás együttesében Mihók Mandula volt a legeredményesebb játékos öt góllal.
U16-OS LEÁNY-VILÁGBAJNOKSÁG, Zágráb
Negyeddöntő
Egyesült Államok–Magyarország 9–13 (0–3, 3–3, 2–2, 4–5)
Gólszerzők: Mihók M. 5, Kókány Zs. 4, Dömsödi D. 2, Tordai R., Kerekes D.
Negyeddöntő
Egyesült Államok–Magyarország 9–13 (0–3, 3–3, 2–2, 4–5)
Gólszerzők: Mihók M. 5, Kókány Zs. 4, Dömsödi D. 2, Tordai R., Kerekes D.
(Kiemelt képünkön: Mihók Mandula Forrás: WA)
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