Nemzeti Sportrádió

Vízilabda: az USA legyőzésével vb-elődöntős az U16-os leányválogatott

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2026.07.29. 18:00
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Az U16-os leány vízilabda-válogatott négy góllal legyőzte az amerikaiakat és elődöntőbe jutott a zágrábi vb-n.

Az U16-os leány vízilabda-válogatott

13–9-re nyert az amerikai csapat ellen

és bejutott a legjobb négy közé a korosztály Zágrábban zajló világbajnokságán.

Petrovics Mátyás együttesében Mihók Mandula volt a legeredményesebb játékos öt góllal.

Forrás: CroWP
U16-OS LEÁNY-VILÁGBAJNOKSÁG, Zágráb
Negyeddöntő
Egyesült Államok–Magyarország 9–13 (0–3, 3–3, 2–2, 4–5)
Gólszerzők: Mihók M. 5, Kókány Zs. 4, Dömsödi D. 2, Tordai R., Kerekes D.

(Kiemelt képünkön: Mihók Mandula Forrás: WA)

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