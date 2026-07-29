Nemzeti Sportrádió

Birkózás: Czuczor bronzérmes, Antaly ötödik az U17-es vb-n

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2026.07.29. 18:55
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A kötöttfogású Czuczor Ervin bronzérmet szerzett, Antaly Sándor ötödik lett a Bakuban zajló az U17-es birkózó-világbajnokságon

A Bakuban zajló U17-es birkózó-világbajnokság szerdai versenynapján két magyar kötöttfogású ígéret indult el keddi negyeddöntős veresége után a vigaszágról a dobogóra vezető úton. Czuczor Ervin (71 kg, BHSE-KIMBA) oda is ért, hiszen előbb 3–1-re verte a török Muhammet Yurukot, majd a bronzmérkőzésen egy remek felrúgós emeléssel 5–1-re a bolgár Krisztian Kracevet,

így harmadik lett.

Antaly Sándor (92 kg, ESMTK-KIMBA) első lépcsőként 7–3-ra felülmúlta a kirgiz Szandzsar Sztalbekovot, aztán viszont 5–1-re kikapott a török Yusuf Aksutól, s az ötödik helyen végzett. A kötöttfogású szakág így három éremmel (egy ezüst és két bronz) zárta a korosztályos vb-t.

Szerdán megkezdték szereplésüket a lányok is, akik közül ezen a napon Bárány-Almási Bianka (73 kg, Kiskunfélegyháza-KIMBA) jutott a legtovább, üzbég és német riválisát legyőzve az elődöntőig. Itt ugyan kikapott az ukrántól, de csütörtökön a bronzmérkőzésen lesz érdekelt.

(Fotók: MBSZ/UWW)

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