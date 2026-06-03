A himnusz, amely ellen tüntetnek a szurkolók, és amelyiknek kétféle szövege van – ezek csendülnek fel a B-csoportban

BOSZNIA-HERCEGOVINA

Hivatalos cím: Državna himna Bosne i Hercegovine

Címe magyarul: Bosznia-Hercegovina nemzeti himnusza

Nem hivatalos cím: Intermeco (Közjáték)

Dalszövegét írta: nincs elfogadott szövege

Zenéjét szerezte: Dusan Sestic

Hivatalossá vált: 2001

Háttér:

Bosznia-Hercegovina 1992-ben kiáltotta ki függetlenségét Jugoszláviától. Az új államalakulat népességének nagyjából felét alkotó bosnyákok a nemzetiségükből származó énekes Dino Merlin: Jedna si jedina, azaz Te vagy az egyetlen című dalát kezdték el használni az újonnan létrejött köztársaság himnuszaként, amely egy boszniai népdal feldolgozása.

A dal szövege nem mondható kirekesztőnek az ország népességének szintén jelentős részét alkotó szerbek és horvátok irányába, azonban ezek a nemzetiségek nem fogadták el himnuszként. A szöveg nagy része az „ezeréves földhöz” érzett hűségről és az ország nagyszerű tájairól szól, ám az utolsó, ritkán énekelt versszakot bizonyára nem mindenki érezte magáénak.

„Jaj a kéznek, amely téged fenyeget. Fiak és lányok, meghalnak értetek” – így szólnak ezek a sorok. A borzalmas boszniai háború során a szerbek hallani sem akartak az ország függetlenségéről, a horvátok pedig 1994-ben, a bosnyákokkal történt szövetségkötésig a horvát föld függetlenségéért harcoltak, így végül is a háborút lezáró 1995-ös daytoni egyezményt követően sem támogatták jó szívvel, hogy a Te vagy az egyetlen az ország nemzeti himnusza legyen.

A Jedna si jedina egy rövid időre – 1995 novemberétől 1998 februárjáig – hivatalosan is Bosznia-Hercegovina himnuszává vált, ám az ENSZ nyomására új dal keresésébe kezdtek: a cél az volt, hogy az ország három, államalkotó nemzetisége megegyezzen egy közös himnuszban. A boszniai szerb zeneszerző, Dusan Sestic még abban az évben megírta az új himnuszt, annak bevezetéséről azonban csak 2001-re tudtak megegyezni, ráadásul a békés, az ország szépségét kiemelő szövegtervezetet heves politikai viták okán napjainkig sem fogadták el. Bosznia-Hercegovina így a világon annak a négy országnak az egyike, amelyik himnuszának nincs hivatalos szövege. Egy másik ilyen hely Spanyolország, ott a szurkolók a dallamot dúdolják, vagy „lalázva” éneklik.

Mivel Bosznia-Hercegovina válogatottjának nagyrészt az országban élő bosnyákok szurkolnak, az ottani horvátok egy része inkább Horvátország, a szerbek pedig Szerbia sikeréért szorítanak szívesebben, a mérkőzésekre kilátogatók nagy része a függetlenség kivívásának korában bevezetett himnuszt hiányolja. A válogatottjuk bárhol játszik, hazai pályán vagy idegenben, amikor az Intermeco lágy dallama felcsendül, a szurkolók jelentős része torkaszakadtából a Jedna si jedinát énekelve igyekszik túlharsogni.

KANADA

Hivatalos cím: O Canada

Címe magyarul: Ó, Kanada!

Dalszövegét írta: Adolphe-Basile Routhier (francia, 1880), Robert Stanley Weir (angol, 1908)

Zenéjét szerezte: Calixa Lavallée (1880)

Hivatalossá vált: 1980

Háttér:

Az Ó, Kanada című dal 1880-ban született Québecben, eredetileg francia nyelven a tartományban nagy jelentőségű Keresztelő Szent János-ünnepnap alkalmából. Az angol változat, a franciáétól különböző szöveggel 1908-ban született meg. 1980-ban tették meg az ország himnuszának, előtte a God Save the King/Queen kezdetű brit himnusz volt használatban, amely ma is az ország királyi himnusza. Mindkét szövegváltozat Kanada szépségét, hazaszeretetét, az ország iránti hűséget és az emberek összetartását hangsúlyozza. Manapság rendszeresen éneklik vegyesen angol és francia versszakokkal.

KATAR

Hivatalos cím: El-Szalam el-Amiri

Címe magyarul: Éljen az emír!

Dalszövegét írta: Mubarak bin Szadif el-Tani (1996)

Zenéjét szerezte: Abdul Aziz Nasszer Obaidan (1996)

Hivatalossá vált: 1996

Háttér:

„Esküszünk az egek alkotójára, hogy Katar mindig szabad lesz” – kezdődik a himnusz, amelyet Hamad ibn Halífa Al Táni, korábbi katari emír trónra lépésének alkalmából írtak. A dal felhívja Katar lakóit arra, hogy kövessék elődeik útját a Próféta vezetésével.

SVÁJC

Hivatalos cím: Schweizerpsalm (német), Cantique suisse (francia), Salmo svizzero (olasz), Psalm svizzer (rétoromán)

Címe magyarul: Svájci zsoltár

Dalszövegét írta: Leonhard Widmer (1840)

Zenéjét szerezte: Alberich Zwyssig (1841)

Hivatalossá vált: 1981

Háttér:

Leonhard Widmer költő a békés és egységes Svájc iránti vágyát fogalmazta meg 1840-ben kiadott, Megjelensz a fényes hajnalban kezdetű versében, amelyet Alberich Zwyssig ciszterci rendi szerzetes és zeneszerző apróbb módosításokkal ráillesztett egy plébánosi beiktatás alkalmával komponált művének dallamára. A dal elterjedt az egész államszövetségben, és bekerült számos egyházi énekeskönyvbe is – hivatalosan azonban csak 1981-ben vált az ország himnuszává. Azóta több alkalommal is szóba került a leváltása, de a cserét szorgalmazók eddig nem jártak sikerrel.