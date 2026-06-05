Két himnuszhoz is van köze magyar zeneszerzőnek a vb D-csoportjában

AUSZTRÁLIA

Hivatalos cím: Advance Australia fair

Címe magyarul: Légy naggyá, Ausztrália!

Dalszövegét írta: Peter Dodds McCormick (1878) – módosította a Nemzeti Ausztrália-nap Tanács (1984, 2011)

Zenéjét szerezte: Peter Dodds McCormick (1878) – hangszerelte Tommy Tycho [született: Tycho Tamás] (1986)

Hivatalossá vált: 1974-ben, majd 1984-ben

Háttér:

A kontinensen található brit gyarmatok szövetségéből 1901-ben jött létre a független Ausztrál Államszövetség, amely csak évtizedekkel később fogadta el saját himnuszát: egy, a XIX. században született hazafias dalt, amely arra hívja fel az ausztrálokat: örvendjenek szabadságuknak és kincsekben gazdag földjüknek. Eleinte sok ellenzője volt az addig használt, God Save the King/Queen leváltásának: az Advance Australia fair bevezetését követő első kormányváltás után vissza is állították a korábbi himnuszt. Aztán a politikai széljárás ismét megváltozott: a Légy naggyá, Ausztrália! pedig visszanyerte státuszát. Azóta nemi és etnikai semlegességi célból két alkalommal változtatták meg a szövegét.

Az ausztrál himnusz leggyakrabban használt változatát Tommy Tycho hangszerelte. Az 1928-ban Budapesten, Tycho Tamás néven született későbbi zeneszerzőt, karmestert zsidó származása miatt 15 évesen besorozták munkaszolgálatra. A II. világháború borzalmainak átvészelése után, 1948-ban Iránba költözött, ahol Mohammad Reza Pahlavi sah zongoristájaként szolgált, majd az ott megismert magyar feleségével, Komor Éva énekesnővel együtt 1951-ben Ausztráliába emigrált.

EGYESÜLT ÁLLAMOK

Hivatalos cím: The Star-Spangled Banner

Címe magyarul: A csillagos-sávos lobogó

Dalszövegét írta: Francis Scott Key (1814)

Zenéjét szerezte: John Stafford Smith (1773)

Hivatalossá vált: 1931

Háttér:

A világ egyik legismertebb himnuszának szövegét Francis Scott Key ügyvéd-író-költő írta a brit–amerikai háború idején. A sorokat az az élmény ihlette, amikor egy brit hadihajóról a baltimore-i Fort McHenry ostromát figyelte, és hajnalban meglátta, ahogy az amerikai zászló még mindig az erőd felett lobog. Key a versét elvitte sógorához, Joseph H. Nicholsonhoz, aki észrevette, hogy a szöveg elég jól passzol John Stafford Smith angol zeneszerző népszerű bordalának dallamához, Key a szöveget még csiszolgatta – az így létrejött dal hamar népszerű lett. Hivatalos státuszát viszont csak jóval később, 1931-ben nyerte el az Egyesült Államok Kongresszusától.

PARAGUAY

Hivatalos cím: Paraguayos, república o muerte!

Címe magyarul: Paraguayiak, köztársaság vagy halál!

Dalszövegét írta: Francisco Acuna de Figueroa (1846)

Zenéjét szerezte: valószínűleg Debály Ferenc József

Hivatalossá vált: 1846

Háttér:

A spanyol gyarmati létből való függetlenség kiharcolása ihlette a paraguayi himnusz harcias hangulatú szövegét, amelyet Francisco Acuna de Figueroa uruguayi író és költő jegyzett le. Bár ezt egyes történészek vitatják, jó eséllyel – akárcsak a költő hazája himnuszát – a paraguayit is a kalotaszegi Kajántón született, kalandor életű magyar zeneszerző, Debály Ferenc József (Francisco José Debali) zenésítette meg.

TÖRÖKORSZÁG

Hivatalos cím: Istiklal Marsi

Címe magyarul: Függetlenségi induló

Dalszövegét írta: Mehmet Akif Ersoy (1921)

Zenéjét szerezte: Osman Zeki Üngör (alapmű), Edgar Manas (hangszeres feldolgozás)

Hivatalossá vált: 1921

Háttér:

Az Oszmán Birodalom bukását követően létrejött Török Köztársaságban pályázatot írtak ki egy nemzeti himnusz megírására és megzenésítésére. A szabadság, a hazaszeretet és az önállóság eszméit harsogó győztes művet 1921-ben fogadta el a parlament, és ma is nagy tiszteletnek örvend a török nép körében.