Nemzeti Sportrádió

Vb 2026: rekordot döntött a szurkolói zónák látogatottsága

2026.07.27. 21:25
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Rekordot döntött a szurkolói zónák látogatottsága a július 19-én véget ért labdarúgó-világbajnokságon.

A nemzetközi szövetség (FIFA) adatai szerint az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada 13 városában rendezett torna 39 napja során összesen 9 017 000 látogatójuk volt a szurkolói zónáknak. A legnagyobb forgalmat június 27-én regisztrálták, amikor 543 020 fő kereste fel a drukkerek részére kialakított területeket a csoportkör utolsó előtti játéknapján.

A helyszínek közül a mexikóvárosi volt a legnépszerűbb, ugyanis ott 36 nap alatt 2 570 000 látogatót regisztráltak.

A Spanyolország-Argentína (1-0) döntőt összesen 263 972 fő követte az akkor még nyitva tartó nyolc zóna valamelyikében.

A FIFA először a 2006-os németországi világbajnokságon alakított ki hivatalos szurkolói zónákat. Idén mind a 104 vb-mérkőzés élő közvetítését könnyűzenei koncertek, kulturális rendezvények és egyéb szórakoztató programok színesítették, összesen 873 különböző előadó lépett fel a helyszíneken.

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