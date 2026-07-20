Nemzeti Sportrádió

Nagyszombatban játszik Ukrajnával a magyar válogatott – hivatalos

M. B.M. B.
2026.07.20. 11:29
Fotó: Getty Images
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A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) a hivatalos X-oldalán közölte, hogy a magyar válogatott Nagyszombatban lép pályára Ukrajna vendégeként a labdarúgó Nemzetek Ligájában október 5-én.

Ezzel beigazolódott az a vasárnapi sajtóértesülés, mely szerint Ukrajna északi szomszédunkban rendezi első két NL-mérkőzését, így Marco Rossi csapata mellett Észak-Írországgal is ott játszik Andrea Maldera együttese. 

A mérkőzést így a helyi Spartak Trnava meccseinek otthont adó Anton Malatinsky Stadionban játsszák majd – a 2015-ben megnyitott létesítmény 18 200 néző befogadására alkalmas. 

 

 

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