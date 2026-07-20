Nagyszombatban játszik Ukrajnával a magyar válogatott – hivatalos

Ezzel beigazolódott az a vasárnapi sajtóértesülés, mely szerint Ukrajna északi szomszédunkban rendezi első két NL-mérkőzését, így Marco Rossi csapata mellett Észak-Írországgal is ott játszik Andrea Maldera együttese.

A mérkőzést így a helyi Spartak Trnava meccseinek otthont adó Anton Malatinsky Stadionban játsszák majd – a 2015-ben megnyitott létesítmény 18 200 néző befogadására alkalmas.