Nagyszombatban játszik Ukrajnával a magyar válogatott – hivatalos
A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) a hivatalos X-oldalán közölte, hogy a magyar válogatott Nagyszombatban lép pályára Ukrajna vendégeként a labdarúgó Nemzetek Ligájában október 5-én.
Ezzel beigazolódott az a vasárnapi sajtóértesülés, mely szerint Ukrajna északi szomszédunkban rendezi első két NL-mérkőzését, így Marco Rossi csapata mellett Észak-Írországgal is ott játszik Andrea Maldera együttese.
A mérkőzést így a helyi Spartak Trnava meccseinek otthont adó Anton Malatinsky Stadionban játsszák majd – a 2015-ben megnyitott létesítmény 18 200 néző befogadására alkalmas.
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