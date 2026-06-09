Egykoron spanyolellenesnek írt himnusz is megszólal a spanyolok ellen – H-csoport

SPANYOLORSZÁG

Hivatalos cím: Marcha Real

Címe magyarul: Királyi induló

Dalszövegét írta: nincs hivatalos szövege

Zenéjét szerezte: Manuel Espinosa de los Monteros (eredeti mű, 1761), Bartolomé Pérez Casas (zenekari feldolgozás, 1968), Francisco Grau (újrahangszerelés, 1997)

Hivatalossá vált: 1770, 1823, 1874, 1942

Háttér:

Katonai indulóként született meg, és több átdolgozáson is átesett az a dallam, amelyet napjainkban spanyol himnuszként ismerünk. Több politikai rendszer során is megpróbáltak szöveget illeszteni rá, de egyik sem vált általánosan elfogadottá, napjainkban pedig emiatt inkább nincs is hivatalos szövege a Királyi indulónak. Spanyolországén kívül jelenleg csak Bosznia-Hercegovina és Koszovó himnusza van hasonló helyzetben.

SZAÚD-ARÁBIA

Hivatalos cím: An-Naszid al-vatani asz-Szuudi

Címe magyarul: A Szaúdi Királyság nemzeti himnusza

Dalszövegét írta: Ibrahim Hafadzsi (1984)

Zenéjét szerezte: Abd al-Rahman al-Khatib (1947)

Hivatalossá vált: 1950 (szöveg nélkül), 1984 (szöveggel)

Háttér:

Nemcsak a spanyol, a szaúdi himnusz is katonai indulóként keletkezett. Eleinte szöveg nélkül vezették be, majd Fahd király felkérésére Ibrahim Hafadzsi költő írta meg a manapság is énekelt változatot.

A szöveg arra szólítja fel a szaúdi népet, siessenek és dicsőítsék a teremtőt, emeljék fel a Korán fényét és az útmutatását jelképező zöld zászlót, ismételve: „Allahu Akbar (Isten a leghatalmasabb).” „Hazám, élj a muszlimok büszkeségeként! Éljen sokáig a király! A zászlóért és a hazáért!” – zárul a szaúdi himnusz.

URUGUAY

Hivatalos cím: Himno Nacional del Uruguay

Címe magyarul: Uruguayi nemzeti himnusz

Dalszövegét írta: Francisco Acuña de Figueroa (1830)

Zenéjét szerezte: Debály Ferenc József (1845)

Hivatalossá vált: 1833

Háttér:

„Keletiek [Uruguayiak]! Haza, vagy a sír!” – ez a leghíresebb sora az uruguayi himnusznak, amely az ország függetlenségét és szabadságát dicsőíti.

Harcias szövegét Francisco Acuña de Figueroa költő írta, Giacomo Rossini operáinak stílusát idéző dallamát pedig a kalotaszegi Kajántón született, kalandor életű magyar zeneszerző, Debály Ferenc József (Francisco José Debali) komponálta.

ZÖLD-FOKI-SZIGETEK

Hivatalos cím: Cantico da Liberdade

Címe magyarul: A szabadság éneke

Dalszövegét írta: Amílcar Spencer Lopes

Zenéjét szerezte: Adalberto Higino Tavares Silva

Hivatalossá vált: 1996

Háttér:

Idén harminc éve fogadták el a Zöld-foki-szigetek himnuszát. Az 1975-ben elnyert függetlenséget követően átmenetileg ugyanis ugyanazt a dalt használták, mint Bissau-Guinea. Szövege a szabadságot, valamint a nép kitartását és reményét hangsúlyozza a nehézségekkel szemben.