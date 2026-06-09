Nemzeti Sportrádió

Egykoron spanyolellenesnek írt himnusz is megszólal a spanyolok ellen – H-csoport

VÉGH JÁNOSVÉGH JÁNOS
2026.06.09. 15:47
null
Illusztráció: Getty Images/NS-montázs
Címkék
himnuszok Szaúd-Arábia Zöld-foki-szigetek Uruguay Spanyolország
A június 11-én kezdődő labdarúgó-világbajnokságra hangolva új sorozatunkban bemutatjuk a tornán részt vevő 48 ország nemzeti himnuszát. Lássuk a H-csoportot!

SPANYOLORSZÁG

Hivatalos cím: Marcha Real
Címe magyarul: Királyi induló
Dalszövegét írta: nincs hivatalos szövege
Zenéjét szerezte: Manuel Espinosa de los Monteros (eredeti mű, 1761), Bartolomé Pérez Casas (zenekari feldolgozás, 1968), Francisco Grau (újrahangszerelés, 1997)
Hivatalossá vált: 1770, 1823, 1874, 1942
Háttér:
Katonai indulóként született meg, és több átdolgozáson is átesett az a dallam, amelyet napjainkban spanyol himnuszként ismerünk. Több politikai rendszer során is megpróbáltak szöveget illeszteni rá, de egyik sem vált általánosan elfogadottá, napjainkban pedig emiatt inkább nincs is hivatalos szövege a Királyi indulónak. Spanyolországén kívül jelenleg csak Bosznia-Hercegovina és Koszovó himnusza van hasonló helyzetben.

 

SZAÚD-ARÁBIA

Hivatalos cím: An-Naszid al-vatani asz-Szuudi
Címe magyarul: A Szaúdi Királyság nemzeti himnusza
Dalszövegét írta: Ibrahim Hafadzsi (1984)
Zenéjét szerezte: Abd al-Rahman al-Khatib (1947)
Hivatalossá vált: 1950 (szöveg nélkül), 1984 (szöveggel)
Háttér:
Nemcsak a spanyol, a szaúdi himnusz is katonai indulóként keletkezett. Eleinte szöveg nélkül vezették be, majd Fahd király felkérésére Ibrahim Hafadzsi költő írta meg a manapság is énekelt változatot.

A szöveg arra szólítja fel a szaúdi népet, siessenek és dicsőítsék a teremtőt, emeljék fel a Korán fényét és az útmutatását jelképező zöld zászlót, ismételve: „Allahu Akbar (Isten a leghatalmasabb).” „Hazám, élj a muszlimok büszkeségeként! Éljen sokáig a király! A zászlóért és a hazáért!” – zárul a szaúdi himnusz.

 

URUGUAY

Hivatalos cím: Himno Nacional del Uruguay
Címe magyarul: Uruguayi nemzeti himnusz
Dalszövegét írta: Francisco Acuña de Figueroa (1830)
Zenéjét szerezte: Debály Ferenc József (1845)
Hivatalossá vált: 1833
Háttér:
„Keletiek [Uruguayiak]! Haza, vagy a sír!” – ez a leghíresebb sora az uruguayi himnusznak, amely az ország függetlenségét és szabadságát dicsőíti.

Harcias szövegét Francisco Acuña de Figueroa költő írta, Giacomo Rossini operáinak stílusát idéző dallamát pedig a kalotaszegi Kajántón született, kalandor életű magyar zeneszerző, Debály Ferenc József (Francisco José Debali) komponálta.

 

ZÖLD-FOKI-SZIGETEK

Hivatalos cím: Cantico da Liberdade
Címe magyarul: A szabadság éneke
Dalszövegét írta: Amílcar Spencer Lopes
Zenéjét szerezte: Adalberto Higino Tavares Silva
Hivatalossá vált: 1996
Háttér:
Idén harminc éve fogadták el a Zöld-foki-szigetek himnuszát. Az 1975-ben elnyert függetlenséget követően átmenetileg ugyanis ugyanazt a dalt használták, mint Bissau-Guinea. Szövege a szabadságot, valamint a nép kitartását és reményét hangsúlyozza a nehézségekkel szemben.

 

7. rész: Forradalmi indulók és a béke iránti vágy himnusza – ezeket éneklik majd a G-csoportban
6. rész: A világ legősibb szövegű himnuszai is felcsendülnek a vb F-csoportjában
5. rész: „Egységet, jogot, szabadságot!” és „Üdvözlégy, ó, Haza”! – a vb E-csoportjának himnuszai
4. rész: Két himnuszhoz is van köze magyar zeneszerzőnek a vb D-csoportjában
3. rész: Kijutott az ország a vb-re, a király elrendelte, hogy írjanak szöveget – a C-csoport himnuszai
2. rész: A himnusz, amely ellen tüntetnek a szurkolók, és amelyiknek kétféle szövege van – ezek csendülnek fel a B-csoportban
1. rész: Harci indulótól egy vígjáték betétdaláig – bemutatjuk a világbajnokság A-csoportjának himnuszait
A SOROZAT KORÁBBI RÉSZEI

 

 

himnuszok Szaúd-Arábia Zöld-foki-szigetek Uruguay Spanyolország
Legfrissebb hírek

Norvégia az élmezőnyben, a címvédő Argentína csak 8. – a világbajnokság tíz legértékesebb kerete

Foci vb 2026
21 órája

Forradalmi indulók és a béke iránti vágy himnusza – ezeket éneklik majd a G-csoportban

Foci vb 2026
Tegnap, 17:49

Dani Olmo: Reális az esélyünk a vb-győzelemre

Foci vb 2026
Tegnap, 11:40

Felépülhet a spanyolok nyitó meccsére Lamine Yamal

Foci vb 2026
Tegnap, 9:25

A világ legősibb szövegű himnuszai is felcsendülnek a vb F-csoportjában

Foci vb 2026
2026.06.07. 17:14

Vb 2026: semmi sem szól a favorit Spanyolország ellen – bemutatjuk a H-csoport csapatait

Foci vb 2026
2026.06.07. 15:28

Kane fejjel villant, az angolok egyetlen góllal győztek Új-Zéland ellen

Foci vb 2026
2026.06.07. 00:02

„Egységet, jogot, szabadságot!” és „Üdvözlégy, ó, Haza”! – a vb E-csoportjának himnuszai

Foci vb 2026
2026.06.06. 18:55
Ezek is érdekelhetik