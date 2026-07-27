Nemzeti Sportrádió

„A világbajnokság véget ért, azonban a történet folytatódik” – Mbappé nyílt levélben mondott köszönetet

K. Zs.K. Zs.
2026.07.27. 13:49
Kylian Mbappé a spanyolok ellen elvesztett elődöntő után (Fotó: AFP)
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vb 2026 Kylian Mbappé Franciaország foci-vb 2026
„Nem hoztuk haza a trófeát. Ez fáj, és nem tagadom, egy ideig még fájni is fog” – írja Kylian Mbappé abban a nyílt levélben, amelyben összegzi a Franciaországnak negyedik helyezést hozó idei labdarúgó-világbajnokság tapasztalatait, és amely több francia lapban, többek között a L'Équipe sportnapilapban jelent meg hétfőn.

„Köszönöm!” – ez a levél fölé nagy betűkkel felírt fő üzenet, amely a csapattársakat, Didier Deschamps leköszönő szövetségi kapitányt, a válogatott mellett dolgozó összes munkatársat, a csapatot az Egyesült Államokban kiszolgálókat és mindenekelőtt a drukkereket illeti.

Kylian Mpabbé érzelmekkel teli, a helyszínen és a képernyők előtt drukkolókkal közösen megélt hatalmas élményként emlékezik a világbajnokságra, amelynek során büszkén viselte a válogatott mezt, csakhogy…

„…nem hoztuk haza a trófeát. Ez fáj, és nem tagadom, egy ideig még fájni is fog. A gólkirályi cím büszkévé tesz, de sokkal jobb lenne, ha velünk lenne a vb-trófea is. Talán szebb befejezés illett volna. De nem határozhatjuk meg mindig, hogyan érjen véget egy fejezet, ami rajtunk múlik, az a beletett munka. És mi mindent beleadtunk. Amire büszkék is vagyunk – írta többek között Mbappé, köszönetet mondva a csapattársaknak, akiknek a munkája, elfutásai, passzai nélkül nem rúghatott volna ilyen sok (10) gólt. – A gólkirályi cím pontosan annyira megilleti őket is, mint engem.”

„Gyerekként arról álmodoztam, hogy játszom majd világbajnokságon, legalább egyszer. Már háromnál tartok, egyszer megnyertem, most pedig az a megtiszteltetés ért, hogy csapatkapitányként vehettem részt. Sosem fogom elfelejteni” – folytatódik a nyílt levél, amelynek végén Mbappé azt írja: a világbajnokság már a múlt, de ez a csapat még korántsem ért az útja végére.

„Lényegét tekintve a futball mindig is játék marad. Egy játék, amelyet nagyon komolyan veszünk, az életünket feltesszük arra, hogy minél jobban csináljuk, de akkor is egy játék, egyszerű szabályokkal, és a lényeg a kezdetektől ugyanaz: berúgni a labdát a kapuba. Ettől leszünk mindannyian ugyanannak a szenvedélynek a megszállottjai. A világbajnokság véget ért, azonban a történet folytatódik. Jönnek az újabb mérkőzések, nyári és téli esték újabb próbatételekkel, és a játék újra összehoz minket, változatlan lelkesedéssel. Még nem fejeztük be a közös játékot. Köszönet mindenkinek.”

Mint ismert, a francia válogatott új szövetségi kapitánnyal folytatja: a 14 év után távozó Didier Deschamps-ot egybehangzó sajtóhírek szerint egy másik világbajnok, Zinédine Zidane követi – a hivatalos bejelentés kedden várható.

 

vb 2026 Kylian Mbappé Franciaország foci-vb 2026
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