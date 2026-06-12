Nemzeti Sportrádió

Elnyomás és ultimátum elleni küzdelmek elevenednek meg a K-csoport himnuszaiban

VÉGH JÁNOSVÉGH JÁNOS
2026.06.12. 17:03
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Illusztráció: Getty Images – NS-montázs
Címkék
Portugália foci vb 2026 vb 2026 himnuszok Kongói DK Üzbegisztán Kolumbia
Sorozatunkban bemutatjuk a labdarúgó-világbajnokságon részt vevő 48 ország nemzeti himnuszát. Lássuk a K-csoportot!

KOLUMBIA

Hivatalos cím: Himno Nacional de Colombia
Címe magyarul: Kolumbiai nemzeti himnusz
Dalszövegét írta: Rafael Núnez (1850), (1887, átdolgozás)
Zenéjét szerezte: Oreste Síndici
Hivatalossá vált: 1920
Háttér:

A hazafias hangvételű kolumbiai himnusz a spanyol uralom elleni szabadságharcot eleveníti fel: a nép szenvedéseit, a hősök áldozatát és azt, ahogy a nép szétszakította az elnyomás láncait. A refrén hangsúlyozza: a közjó és a nemzeti dicsőség a fájdalmon és a küzdelmen keresztül születik meg.

KONGÓI DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁG

Hivatalos cím: Debout, Congolais
Címe magyarul: Fel, kongóiak!
Dalszövegét írta: Joseph Lutumba (1960)
Zenéjét szerezte: Simon-Pierre Boka (1960)
Hivatalossá vált: 1960 (először), 1997 (legutóbb)
Háttér:

Amikor az állam elődje, a Kongói Köztársaság 1960-ban elnyerte függetlenségét Belgiumtól, a történész Joseph Lutumba és a jezsuita szerzetes Joseph-Pierre Boka alkotta meg az ország himnuszát. Amikor az országot 1971-ben átnevezték Zairére, új himnuszt vezettek be. Amikor Mobutu Sese Seko elnök uralma 1997-ben megdőlt, s az ország a Kongói Demokratikus Köztársaság nevet vette fel, visszatért a korábbi, jelenleg is használt dal, amelynek szövege arra buzdítja a népet, hogy közösen dolgozzon a haza felemelkedéséért, őrizze meg az egységet és legyen büszke szabadságára.

PORTUGÁLIA

Hivatalos cím: A Portugesa
Címe magyarul: A portugál
Dalszövegét írta: Henrique Lopes de Mendonca (1890)
Zenéjét szerezte: Alfredo Keil (1890)
Hivatalossá vált: 1910
Háttér:

A XIX. század végén az európai nagyhatalmak hajszát folytattak Afrika felosztásáért. Az egymással addig jó viszonyt ápoló Brit Birodalom és Portugál Királyság között súlyos konfliktus alakult ki. A britek ultimátumban követelték a portugál haderő kivonását több területről. Az ez elleni tiltakozás hevében született meg az A Portugesa, amely az országban lezajló 1910-es forradalom és a monarchia bukását követően az új köztársaság himnusza lett. A szöveg erősen hazafias és mozgósító hangvételű: a portugál népet bátorságra, összefogásra és a nemzet dicsőségének megőrzésére szólítja fel.

ÜZBEGISZTÁN

Hivatalos cím:  Oʻzbekiston Respublikasining Davlat madhiyasi
Címe magyarul: Az Üzbég Köztársaság állami himnusza
Dalszövegét írta: Abdulla Oripov (1992)
Zenéjét szerezte: Mutal Burhonov (1947)
Hivatalossá vált: 1991
Háttér:

A Szovjetunió felbomlása után Üzbegisztán is független állammá vált, amelynek himnuszra volt szüksége. Ebből a célból Mutal Burhonov üzbég zeneszerző több mint négy évtizeddel korábban komponált művét választották ki, amelyet Abdulla Oripov költő látott el utólag szöveggel. A dal természeti és költői képeken keresztül dicséri az ország termékeny földjét és ragyogó jövőjét, a nép egységbe, a békébe és a jövőbe vetett reményét.

10. rész: Költője saját vérével írta fel a börtöncellája falára az algériai himnuszt a legenda szerint – J-csoport
9. rész: A marseille-i önkéntesektől a vörös oroszlánig – az I-csoport himnuszai
8. rész: Egykoron spanyolellenesnek írt himnusz is megszólal a spanyolok ellen – H-csoport
7. rész: Forradalmi indulók és a béke iránti vágy himnusza – ezeket éneklik majd a G-csoportban
6. rész: A világ legősibb szövegű himnuszai is felcsendülnek a vb F-csoportjában
5. rész: „Egységet, jogot, szabadságot!” és „Üdvözlégy, ó, Haza”! – a vb E-csoportjának himnuszai
4. rész: Két himnuszhoz is van köze magyar zeneszerzőnek a vb D-csoportjában
3. rész: Kijutott az ország a vb-re, a király elrendelte, hogy írjanak szöveget – a C-csoport himnuszai
2. rész: A himnusz, amely ellen tüntetnek a szurkolók, és amelyiknek kétféle szövege van – ezek csendülnek fel a B-csoportban
1. rész: Harci indulótól egy vígjáték betétdaláig – bemutatjuk a világbajnokság A-csoportjának himnuszait
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Portugália foci vb 2026 vb 2026 himnuszok Kongói DK Üzbegisztán Kolumbia
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