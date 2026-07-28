Nálunk Xavi adja a labdát Lamine Yamalnak

Kapus: Iker Casillas/Unai Simón

Mindketten 29 évesen lettek világbajnokok, ugyanakkor Iker Casillas nagyobb elismertségnek örvendett. Ő már négyszeres spanyol bajnok és kétszeres BL-győztes volt 2010-ben, nem mellesleg a Real Madridban védett. Unai Simón helyett sokan David Rayát vagy Joan Garcíát állították volna a kapuba az idei vb-n. Luis de la Fuente szövetségi kapitány azonban régóta ismeri a Bilbao kapusát, és neki szavazott bizalmat. Egyetlen kapott góllal hozta le a világbajnokságot, míg Casillas kettőt kapott 2010-ben (egyet-egyet Svájc, illetve Chile ellen), ám neki volt egy bravúrja a Hollandia elleni döntőben Arjen Robben ziccerénél, így nálunk ő a nyerő.

Jobbhátvéd: Sergio Ramos/Pedro Porro

Sergio Ramos 2005 és 2021 között másfél évtizeden át volt a spanyol együttes egyik vezére, 180 fellépésével válogatottsági csúcstartó hazájában. A 2010-es világbajnok csapat alapembere volt, ezen a poszton nem kérdéses, hogy ő a jobb. Még akkor is, ha Pedro Porro messze felülmúlta a várakozásokat az idei tornán, stabil védőmunkája mellett két gólt is szerzett: Ausztria ellen a 32 között (3–0), s a Franciaország elleni elődöntőben (2–0).

Középhátvédek: Carles Puyol, Gerard Piqué/Pau Cubarsí, Aymeric Laporte

Ha belső védőpárost kell választani, egyértelműen a 2010-es kettősre szavazunk. Ugyanakkor ha a négyből kellene összeraknunk a védelem tengelyét, Carles Puyolt és Pau Cubarsít választanánk. Mindketten a La Masián nevelkedtek, ám amíg Puyol már rutinos, 32 éves játékosként lett világbajnok, Cubarsí 19 évesen a vb legjobb fiatal futballistája lett. És amellett, hogy jól védekezett, az összjátékból is aktívan kivette a részét, a döntőben pedig hatalmasat mentett Giuliano Simeone keresztbe adott labdájánál. Puyol németek elleni győztes fejese nélkül pedig talán most nem is lenne kétszeres világbajnok Spanyolország…

Balhátvéd: Joan Capdevila, Marc Cucurella

A 2024-es Eb-n még sokan megkérdőjelezték Marc Cucurella helyét a spanyol kezdőben vagy egyáltalán a keretben, de az idei világbajnokságon végképp rácáfolt a kritikusokra. Az egész torna egyik legjobbja volt a posztján, no meg a nyáron a Chelsea-ből a Real Madridhoz igazolt. Joan Capdevila nem nyújtott ennyire emlékezetes teljesítményt 2010-ben, de azt azért érdemes megjegyezni, hogy Cucurellához hasonlóan az összes mérkőzést végigjátszotta, rengeteget futott.

Védekező középpályások: Sergio Busquets, Xabi Alonso/Fabián Ruiz, Rodri

Nehéz ebből a négy játékosból kiválasztani kettőt, és akkor Pedrit még nem is említettük, akit éppen Fabián Ruiz szorított ki a kezdőből. A PSG középpályása a vb-arany előtt Bajnokok Ligáját nyert a párizsiakkal Budapesten, Spanyolország pedig még sohasem kapott ki a rendes játékidőben, ha pályára lépett. Ezért nálunk ő kerül be a csapatba még akkor is, ha Sergio Busquets vélhetően keveseknél maradna ki. Xabi Alonsót sem sokan szorítanák ki, csakhogy Rodri nem csupán aranylabdás, hanem a vb legjobbjának is megválasztották. Nálunk a 2026-os páros került a spanyolok vb-álomcsapatába.

Középső középpályás: Xavi/Dani Olmo

Kevés az olyan csapat, amelybe Dani Olmo ne férne be, Xavi azonban minden idők egyik legjobb középpályása, az Andrés Iniestával alkotott párosa korszakosnak tekinthető. Tizenhat évvel ezelőtt a németek elleni elődöntőben (1–0) győztes gólpasszt adott Carles Puyolnak, nem kérdéses, ott a helye minden idők legjobb spanyol válogatottjában. Dani Olmo a csoportkörben Szaúd-Arábia, az elődöntőben Franciaország ellen adott gólpasszt, jól is futballozott a tornán, de ennyi még nem elég Xavit kiszorításához az álomtizenegyből.

Jobbszélső: Pedro/Lamine Yamal

A vb előtt sokat vártak Lamine Yamaltól, de a sérüléséből felépülő 19 éves szélső nem tudott igazán kibontakozni. Szaúd-Arábia ellen gólt lőtt, Franciaország ellen gólpasszt adott, de összességében nem futballozott olyan jól, mint a 2024-es Európa-bajnokságon. Pedro csak az elődöntőben és a döntőben volt kezdő 2010-ben, két csoportmérkőzésen nem is játszott, Svájc ellen is csak 13 percet. Úgyhogy az NS-nél Lamine Yamalé a poszt.

Bár a 2024-es Eb-n jobban játszott, Lamine Yamal a mostani vb-n is bizonyította, kivételes képességű futballista (Fotó: AFP)

Középcsatár: David Villa/Mikel Oyarzabal

Mindketten öt góllal és egy gólpasszal járultak hozzá a vb-győzelemhez, Mikel Oyarzabal ráadásul aranyat érő gólt szerzett a 2024-es Eb-döntőben. Mégis David Villára szavazunk: 59 találattal minden idők legeredményesebb spanyol válogatott futballistája, a 2006-os vb-n is szerzett három gólt, 2014-ben pedig egyet.

Balszélső: Andrés Iniesta, Álex Baena

Ez nem lehet kérdéses. Andrés Iniesta győztes gólt lőtt a Hollandia elleni döntőben, örökre beírva nevét a futballtörténelembe, különösen a spanyoléba. A csoportkörben Chile ellen is betalált, bár ez jószerével mellékes. Az idén Álex Baena nem nyújtott rossz teljesítményt, de ha Nico Williams megfelelő állapotban van, aligha lett volna stabil kezdő. Az Uruguay elleni (1–0) győztes gólja és az Ausztria elleni gólpassza miatt azonban neki is jár az elismerés.

És a cserék: noha 2010-ben még csak hármat lehetett változtatni, érdemes ezen a téren is összehasonlítani a két keretet. Hollandia ellen a gólpasszt adó Cesc Fabregas mellett Fernando Torres és Jesús Navas állt be. Argentína ellen a győztes gólt szerző Ferran Torres, a gólpasszt adó Nico Williams, a Portugália és Belgium ellen továbbjutást érő gólt szerző Mikel Merino, valamint Pedri, Eric García és Martín Zubimendi szállt be a kispadról. Itt tehát a 2026-os együttes a nyerő.

Szövetségi kapitány: Vicente del Bosque/Luis de la Fuente

Nehéz választani… Vicente del Bosque úgy lett világbajnok Spanyolországgal, hogy előtte játékosként ötször, edzőként kétszer nyert La Ligát a Real Madriddal, a királyiakkal kétszer a BL-trófeát is elhódította. És, ugye, ő lett először vb-aranyérmes Spanyolországgal – nálunk ő a nyerő. De Luis de la Fuente előtt is le kalappal, a nagyközönség számára jószerével ismeretlen edzőként került a válogatott élére, majd megnyerte az Eb-t és a vb-t, ennél többet aligha tehetett volna kapitányként.

AZ NS SPANYOL VB-ÁLOMCSAPATA

Casillas – Ramos, Puyol, Cubarsí, Cucurella – Rodri, Fabián Ruiz – Yamal, Xavi, Iniesta – Villa

Szövetségi kapitány: Vicente del Bosque

A B-CSAPAT

Simón – Porro, Piqué, Laporte, Capdevila – Xabi Alonso, Busquets – Pedro, Olmo, Baena – Oyarzabal

Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente