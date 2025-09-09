A 15 legtehetségesebb 23 éven aluli férfi kézilabdázó – ők jelentik a jövőt

15. Aljus Anzic

17 éves, irányító, szlovén, Celje PL

Ha ezt a listát augusztus 11. előtt állítjuk össze, a szlovén tinédzser nem kapott volna helyet rajta. De hogyan lehetne valakit lehagyni, aki alig 17 esztendősen 23 gólt szerez egy kézilabda-mérkőzésen? Az U19-es világbajnokság középdöntőjében Guinness-rekordot jelentő gólmennyiséget jegyzett Norvégia ellen, a meccs mégis 37–37-es döntetlennel zárult. Hihetetlen nyár áll Anzic mögött, hiszen az U21-es vb-n dobott 61 találata után az U19-es vb-n is beköszönt 67-szer – utóbbi gólkirályi címet ért neki.

14. Axel Mansson

20 éves, irányító, svéd, IFK Kristianstad

Többek között ő volt az oka, hogy Anzic az U21-es vb-góllövőlistán „csak” a harmadik lett. A fiatal svéd a lengyelországi tornán mindent megcsillogtatott, amit egy jövőbeli irányítóklasszis megcsillogtathat: jól lőtt közbe, gyors léptekkel cselezte ki a vele szemben álló védőt, bedobta a heteseit, és kitűnően szervezte a támadójátékot. Az egyenes kieséses szakaszban sem rajta múlt, hogy Svédország nem végzett a negyedik helynél előrébb. A németek elleni negyeddöntőben kilenc gólt szerzett, majd a dánoktól elszenvedett hosszabbításos vereség során tizenegyszer, a Feröer ellen szintén elbukott bronzmeccsen tízszer talált be, és ő lett a torna legjobb irányítója.

13. Frederik Pedersen

20 éves, irányító, dán, GOG Handbold

Itt az újabb dán generáció, amelyre nagyon oda kell figyelni! Pedersen lehet Rasmus Lauge utódja a kézilabdavilág csúcsán lévő ország válogatottjában. Két éve az U19-es vb-döntőt még elveszítették Spanyolországgal szemben, de a fiatal irányító így is a torna legértékesebb játékosa (MVP) lett. Júniusban az U21-es vb MVP-címéről lemaradt, ám a portugálok ellen 29–26-ra megnyert fináléból így is kilenc góllal vette ki a részét. Pedersenék ezzel a sikerükkel junior Európa- és világbajnokként búcsúzhattak el a korosztályos világeseményektől.

12. Frederik Möller

19 éves, kapus, dán, TTH Holstebro

Fizikai adottságai alapján egyértelműen Niklas Landint láthatják benne a dánok is, de még nagy elődjénél is jobban használja védéshez a lábát. Olyan villámgyorsan tudja felemelni a füle mellé, ami egészen kivételes. Az idei U21-es vb-döntőben 17 védéssel, 40 százalékon zárt, amivel mindenképpen méltóvá vált rá, hogy a potenciálját az egyik legnagyobb legendával említsük egy lapon. Szinte biztos, hogy egy-két éven belül őt is a Bundesligában láthatjuk.

11. Hugo Bryan Monte

22 éves, balátlövő, brazil, Montpellier

Még az edzőlegenda Patrice Canayer kérésére 2023 nyarán költözött át Európába, miután néhány hónappal korábban a világbajnokságon lenyűgöző teljesítményt nyújtott. Montpellier-i bemutatkozó idényében 108 gólt szerzett a francia ligában, a BL-ben pedig 72-szer volt eredményes. A súlypontemelkedését bármelyik röplabdázó megirigyelné, éppen ez teszi annyira látványossá a játékát. Brazília vele együtt fejlődik a legveszélyesebb Európán kívüli országok közé, a januári vb-n 25 góllal vezette válogatottját a 7. helyre.

10. Felix Möller

22 éves, beálló, svéd, Aalborg

Már a 2022-ben Budapesten Európa-bajnok svéd felnőttválogatottnak is tagja volt, de akkor még csak egyetlen percet lehetett a pályán. Azóta az elmúlt idényben már a BL-ben is bemutatkozott az Aalborg mezében, de csapatának a legrangosabb európai kupában felejthető idénye volt. Nem úgy a dán ligában, amit amellett, hogy Möllerék megnyertek, a beálló 81 százalékos hatékonysággal értékesítette a helyzeteit (96/118). Ez a fajta stabilitás tarthatja őt még hosszú ideig az elitben.

9. Diogo Marques

21 éves, kapus, portugál, FC Porto

Bár Portugália vereséget szenvedett az idei U21-es vb-döntőben, Marques 12-szer védett. Ő lett a torna legjobb kapusa, ami a 2022-es U18-as Eb után a második ilyen díja. Neve már nem ismeretlen a nemzetközi mezőnyben, látványos, „labdába beleugráló” stílusát az FC Portóban és hazája felnőttválogatottjában is megmutatta. Szívesen megnéznénk őt kissé jobb csapatban is már 2026 nyarától.

8. Justus Fischer

22 éves, beálló, német, TSV Hannover-Burgdorf

A 2021-ben U19-es Európa-bajnok és 2023-ban U21-es világbajnok német válogatott első számú beállója volt. Utóbbi világesemény döntőjében a bőrünkön tapasztaltuk a benne rejlő potenciált, hat góljával ő volt a mezőny egyik legeredményesebbje. Már most a világ legjobb bajnokságának számító Bundesliga egyik legjobb beállója, a 116 gólos 2023–2024-es évadát legutóbb sikerült túlszárnyalnia, 157-szer volt eredményes, átlagban ötből négy lövését gólra váltotta. A következő Eb-n jöhet neki a szintlépés a nemzeti csapatban is!

7. Fazekas Gergő

21 éves, irányító, magyar, Wisla Plock

Az elmúlt világbajnokságon már első számú irányítóként vette őt számításba Chema Rodríguez, a válogatott pedig megőrizte a helyét a legjobb nyolc együttes között. Pontosan olyan győztes mentalitású játékos, mint a nála eggyel idősebb, 2002-es születésű generáció, amelyben benne van, hogy az elmúlt időszak rendszeres 5–8. helyezésein egy szintet emeljen. Egy az egy ellen már három éve is bárkit képes volt megverni, ezzel a képességével még sok borsot törhet a magyar válogatott ellenfelei orra alá. A Wisla Plockban szintén egyre meghatározóbb a szerepköre, nem lennénk meglepve, ha az 58 gólos BL-idénycsúcsa csak egyetlen évet élne meg.

6. Petar Cikusa

19 éves, irányító, spanyol, Barca

Amikor Carlos Ortega tavaly bedobta őt a Bajnokok Ligája négyes döntőjében a mély vízbe, sokan kétkedve fogadták a katalán szakember döntését. Ám a horvát szülőktől már Gironában született tehetség kulcsember volt a THW Kiel ellen 30–18-ra megnyert elődöntőben: amellett, hogy négy gólt szerzett, olyan éretten diktálta a meccs ritmusát, mintha nem újoncként, hanem tíz év rutinnal lépett volna pályára Kölnben. A Barca pedig azzal, hogy a szlovén Domen Makucot jövő nyáron elengedi éppen Kielbe, egyértelműen állást foglalt, hogy kivel képzeli el a jövőjét. Ikertestvére, a jobbátlövő Djordje sem sokkal kisebb tehetség…

5. Imre Bence

22 éves, jobbszélső, magyar, THW Kiel

A THW Kiel mezében lejátszott 627 mérkőzésén 2747 gólt szerző svéd klasszis, Niclas Ekberg örökségét átvenni nem lehetett könnyű, de Imre Bence (és poszttársa, Lukas Zerbe) az elmúlt egy évben bizonyította, hogy jó választás volt. Az FTC-től érkező jobbszélső bemutatkozó évadában a Bundesligában 99-szer, az Európa-ligában 58-szor volt eredményes úgy, hogy Zerbével nagyjából felezték a játékperceket. A Német Kupa elhódításával pedig már az első trófeája is megvan. Tavasszal megkereste a Veszprém is, de ő egyelőre a „zebráknál” képzeli el a jövőjét.

4. Óli Mittún

20 éves, balátlövő, feröeri, GOG Handbold

Gólzsák. Gólgyáros. Gólgép. Az elkövetkezendő 10-15 év egyik legnagyobb fejtörője lehet, mi az ellenszer a fiatal feröeri félelmetes lábmunkájára és támadóarzenáljára, ami már most közelíti Mathias Gidsel és Dika Mem repertoárját. Korosztályának mind a négy világeseményén, a 2022-es U18-as Eb-től az idei U21-es vb-ig bezárólag kivétel nélkül ő volt a gólkirály – korábban ilyenre még nem volt példa! Ez összesen 316 gólt jelent, a junior-vb-n Feröert bronzéremig vezette, kiérdemelve az MVP-címet is. Egyedülálló játékát ősztől már a BL-ben, a GOG színeiben is megcsodálhatjuk. Nővére, Jana a feröeri női válogatott legjobbja, unokatestvére – egyben listánk tavalyi győztese –, Elias Ellefsen á Skipagötu pedig Imre Bence csapattársa a THW Kielben. Nagyapjuk, Pauli Ellefsen Feröer korábbi miniszterelnöke.

3. Martim Costa

22 éves, balátlövő, portugál, Sporting CP

A Sporting az előző idényben közel járt hozzá, hogy lehengerlő, egyben szemet gyönyörködtetően változatos kézilabdájával első portugál csapatként bejusson a BL négyes döntőjébe. A francia Nantes ellen vérbeli ki-ki párharcban végül alulmaradt, de ha a Costa testvéreken, Martimon és Franciscón, valamint vezetőedző édesapjukon, Ricardón múlik, csak idő kérdése, hogy ez összejöjjön. Martim még csak 22 éves, de már volt társgólkirály Mathias Gidsellel egy Európa-bajnokságon (2024) és All Star-irányító egy világbajnokságon (2025)… A Németország elleni vb-negyeddöntő hosszabbításában ő dobta be a portugálok történetének első elődöntőjét jelentő gólját.

2. Marko Grgic

21 éves, balátlövő, német, Flensburg-Handewitt

Aki a Bundesliga 11. helyezettjénél játszva 301 találattal gólkirály tud lenni a világ legerősebb bajnokságában, annak pontosan ilyen előkelő pozícióban a helye a listán. Még a csúcson lévő Mathias Gidselnél is 26-tal többször volt eredményes, igaz, a dán szupersztár nem dob hétméterest, Grgicnek pedig volt 85. Viszont a 101 gólpassza arról árulkodik, hogy nem önző, ha lát valakit, aki jobb helyzetben van nála, igenis passzolja neki a labdát! Szülővárosa együttese, a ThSV Eisenach nem is tudta őt megtartani, a Flensburg-Handewitt átigazolta Simon Pytlick mellé.

1. Francisco Costa

20 éves, jobbátlövő, portugál, Sporting CP

„Hihetetlen, mennyi minden fér bele három lépésbe, már most a kiismerhetetlenségig képes variálni a támadójátékát. Ő az, akit az egyes és kettes védő között is tilos beengedni, mert kiszorított helyzetből is félelmetesen hatékony” – írtuk róla tavaly, mielőtt a BL-ben bemutatkozott volna a Sportingban. Teljesen más a játéka, mint bátyjának, Martimnak, ez teszi a párosukat olyan zseniálissá. Portugália januárban bejutott a vb-elődöntőbe, de az első éremre még várnia kell a torna legjobb fiatal játékosának.