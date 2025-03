A fedett pályás atlétikai Európa-bajnokság öt legemlékezetesebb pillanata

Nehéz volt ötöt kiválasztani a megannyi csodálatos pillanatból, amelyek jelentős részét a 15 magyar atlétának, köztük a 400 méteren Európa-bajnoki címet ünneplő Molnár Attilának köszönhettük a Hollandiában.

1. MAGYAR HIMNUSZ APELDOORNBAN

Molnár Attila 2025. március 8-án végleg megérkezett a világ legjobb 400 méteres futói közé. A 23 éves sprinter a télen veretlenül, három négyszázas és egy kétszázas sikerrel a háta mögött állt rajthoz Hollandiában, ahol bajnokhoz méltón uralta a kontinensviadalt. Senkinek sem adott esélyt, hogy akárcsak egy pillanatra is elé kerüljön – jellemző, hogy a három futamában egy török hármasugró járt a legközelebb ahhoz, hogy kibillentse őt… Can Özüpek jó ötletnek tartotta, hogy az egyes pálya síkjából fusson neki a kísérletének, miközben a négyszázasok, így Molnár is szélsebesen igyekeztek bevenni a kanyart a csengetés után. Fiatal versenyzőnk ezt is megoldotta, ahogyan a döntőben is elsőként vitte be őt a szíve a célba. Elbírta az esélyesség terhét, és azt, hogy mindenki számít rá, már-már elvárja tőle a sikert. Márton Anita 2018-as fedett pályás világbajnoki sikere után szólt ismét a Himnusz felnőtt atlétikai világeseményen, amit mi is könnyek között hallgattunk a tiszteletére.

2. A LEGGYORSABB MAGYAR LÁNY NAGY NAPJA

Az Eb záró napján Takács Boglárka villant meg, aki elmondása szerint sokat merített Molnár előző esti sikeréből. Olyan felszabadultnak láttuk őt mindhárom futása közben, amivel általában az igazán nagy eredményeket lehet elérni. Pedig a 60 méter egyelőre (!) nem számít a legnagyobb erősségének, mégis kétszer döntött országos csúcsot, az elsőként abszolvált előfutama után az elődöntőben 7.09 másodperccel sem talált legyőzőre. A döntő már örömfutás volt, végül hetedik helyen ért célba. Folytatás jövő hétvégén Kínában, ahová vb-szintesként utazhat.

3. BÁTORI LILIANNA ÉS BÁNHIDI-FARKAS PETRA ÖLELÉSE

Még a második nap délelőttjén szimbolikus jelentősége volt, ahogyan a 17 éves Bátori Lilianna élete első, amúgy sikeres felnőttvilágversenyen bemutatott ugrását követően odament az éppen a távolugrásra melegítő Bánhidi-Farkas Petrához, és megölelték egymást. Ez az összetartás és jókedv volt jellemző a teljes magyar csapatra végig. Nem mellesleg Bátori bejutott a fináléba is, míg Bánhidi-Farkasnak csak fél centi hiányzott hozzá – ennyivel lépett be a 660 centi körüli ugrásánál.

4. JAKOB INGEBRIGTSEN TRIPLA DUPLÁJA

„Sohasem lehet megunni ezt az érzést” – írta Jakob Ingebrigtsen a közösségi oldalán, miután megcsinálta a tripla duplát, azaz 2021 és 2023 után ismét megnyerte az 1500 és a 3000 métert is a fedett pályás Eb-n. A norvég szupersztárnak utóbbi távon már 2019-ben, alig 18 esztendősen is meglett a győzelem.

5. FEMKE BOL SIKERRE VISZI A HOLLAND VÁLTÓKAT

Érdekes döntést hozott Femke Bol néhány hónapja: a 400 méter fedett pályás világrekordere úgy határozott, nem áll rajthoz egyéniben Apeldoornban, tehát hazai pályán. A holland rajongók így is örülhettek a táv egyéni döntője után, mert Lieke Klaver otthon tartotta az aranyérmet. Bol a vegyes váltóval és a női váltóval azért kétszer talpra ugrasztotta a lelkes holland szurkolókat.