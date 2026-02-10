Négy kiállítással járó verekedés nyomta rá a bélyegét az NBA-játéknapra

A Detroit 70–62-re vezetett a harmadik negyedben, amikor kitört a balhé Charlotte-ban: Jalen Duren kosárra tört, a hazaiak részéről Moussa Diabaté próbálta megállítani, de a „módszer” nem tetszett Durennek, amiből először összefejelés lett, majd Duren arcon ütötte a charlotte-it. Nem szaporítjuk a szót a részletekre, az alábbi szomorú videón látható a majdnem egy percig tartó dulakodás, amelynek lezárása után nemcsak az említett két játékost, hanem a második frontot nyitó Miles Bridgest (Charlotte) és Isaiah Stewartot (Detroit) is kiállították a játékvezetők. A meccset végül a 33 pontos Cade Cunningham vezetésével a vendég Pistons nyerte meg, megszakítva a Hornets kilences győzelmi sorozatát.

Denverben az utolsó percre fordulva a Nuggets 117–114-re vezetett a Cleveland ellen, ám fél perccel a vége előtt James Harden triplával egyenlített. A túlsó gyűrűnél Tim Hardaway dobása nem ment be, Jamal Murray faultolt, Donovan Mitchell pedig bedobta a két büntetőt 0.9 másodperccel a dudaszó előtt. Nikola Jokics utolsó, kétségbeesett hármasa célt tévesztett, győzött a Cavs. Mitchell 32 ponttal és 10 assziszttal zárt a legutóbbi kilenc meccsükből a nyolcadikat megnyerő vendégeknél, a Clippersből a napokban igazolt Harden 22 pontot és 10 lepattanót jegyzőkönyvezett, a Nuggetsben Jokics 22 ponttal, 14 lepattanóval és 11 assziszttal érte el NBA-karrierje 183. tripla dupláját.

Stephen Curry térde még mindig nincs teljesen rendben, sorozatban negyedszer állt ki nélküle a Golden State, de a Memphis elleni győzelem nagy nehezen így is meglett. A 17 pontos Pat Spencer vezetésével hét hazai játékos érte el a tízpontos határt, a győztes kosarat Al Holford labdaszerzése után Gui Santos dobta 19 másodperccel a vége előtt.

Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma) és Luka Doncic (LA Lakers) sérülés miatt egyaránt kihagyni kényszerült csapataik egymás elleni szoros és kemény mérkőzését. A vendégek legjobb dobója Jalen Williams volt: a legutóbbi 10 meccsről hiányzó csatár 23 pontjából 15-öt a második félidőben dobott. A hazai lőlapot LeBron James vezette 22-vel. A Thunder két vereség után győzött, a Lakers három siker után kapott ki.

Trey Murphy III öt triplát bedobva, 21 ponttal vezette győzelemre a New Orleanst a Sacramento ellen, amely egymás után 13-adszor kapott ki – ilyen rossz sorozata nem volt azóta, hogy a franchise Kansas Cityből Sacramentóba költözött (1985).

A Chicago is rossz passzban van, sorozatban ötödször vesztett, legyőzője a Brooklyn volt, amelyben Nic Claxton 28 ponttal és 10 lepattanóval zárt.

A Minnesota az első negyedben 41, a másodikban 40 pontig jutott a tartalékos Atlanta ellen – gyakorlatilag a nagyszünetre eldőlt a találkozó. A hazaiak legjobb dobója, Anthony Edwards a 30 pontjából 21-et az első félidőben szerzett, Julius Randle tripla duplát ért el (18 pont, 12 lepattanó, 10 assziszt).

A Milwaukee-nak először volt hármas diadalszériája az idényben, ám az építkezés itt meg is szakadt, az Orlando Anthony Black (26), Desmond Bane (25) és a szezonját megkeserítő bokasérülését talán-talán maga mögött tudó Franz Wagner (17) vezetésével megnyerte a két csapat összecsapását. Kevin Porter 28 ponttal volt a legjobb a vendégeknél, akiktől megint hiányzott a sérült Janisz Adetokunbo.

Brice Sensabaugh sokat tett azért, hogy a Utah ritka győzelmei egyikét arassa: a 14 ponttal záró kiscsatár dobta be azt a hármast, amellyel a Jazz átvette a vezetést Miamiban, majd a legvégén két büntetővel biztossá tette a sikert.

A zárkózó Portland sorozatban harmadszor nyert, a Philadelphia elleni győzelem fő kovácsa a nyolc sikeres triplájával és a 30 pontjával egyaránt karriercsúcsot elértő Toumani Camara volt.

