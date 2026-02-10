Labdarúgás: több mint 1300 fiatalperc az NB I 21. fordulójában

A hazai élvonalbeli labdarúgó-bajnokság huszonegyedik fordulójával folytatjuk a 2005-ben, vagy annál később született magyar futballisták játéklehetőségéről szóló sorozatunkat. Az adatokat az MLSZ Adatbank szolgáltatta.

Pénteken a Kisvárda legyőzte 1–0-ra a Kazincbarcikát. A hazai csapat kapujában a 20 éves Ilya Popovich állt, a vele egyidős Pintér Filip pedig 10 percet volt pályán. A KBSC-ben 77 percet játszott a 20 éves Klausz Milán, a helyére a vele egykorú Major Marcell szállt be.

Szombaton a Diósgyőr 1–1-es döntetlent játszott a Győrrel. A miskolci együttesben a 18 éves Szakos Bence 90, a 21 esztendős Pető Milán 45 percet töltött a pályán, míg az ETO-ben a 20 éves Vingler László végigjátszotta a mérkőzést, a vele egyidős Bánáti Kevin pedig az utolsó 10 percben bizonyíthatott.

A Debrecen 1–0-ra verte a Paksot a Nagyerdei Stadionban. A DVSC-ben

a 20 éves Erdélyi Benedek védett, és végig a pályán volt a 21 esztendős Szűcs Tamás,

valamint 66 percet játszott a 20 éves Cibla Flórián. A tolnai csapatban a 20 éves Horváth Kevin kezdett, és a vele egyidős Pesti Zoltán váltott a 73. percben.

A forduló rangadóján, a Ferencváros–Újpest találkozón a zöld-fehérek nyertek 3–0-ra. Az FTC-ben két percre állt be a 18 éves Madarász Ádám, a liláknál viszont végigjátszotta a meccset a 20 éves Bodnár Gergő, valamint 68 percet szerepelt a vele egykorú Fenyő Noah.

Vasárnap a Puskás Akadémia hazai pályán kikapott 1–0-ra a Zalaegerszegtől. A felcsúti alakulatban a 20 éves Markgráf Ákos végigjátszotta a meccset, míg a 18 esztendős Mondovics Kevin és a 20 éves Michael Okeke egy-egy félidőt volt a pályán. A ZTE-ben nem kapott lehetőséget utánpótláskorú futballista.

A Nyíregyháza otthon 4–2-re győzte le az MTK Budapestet. A Spartacusban a 20 éves Manner Balázs 58, a vele egyidős Oláh Benjámin pedig 1 percet játszott. A fővárosi kék-fehéreknél 61 percig volt pályán, és

betalált a 18 éves Németh Hunor,

továbbá 67 percet szerepelt a 18 esztendős Vitályos Viktor, 23 percet kapott a 21 éves Kovács Patrik, míg 9 percre állt be a 20 esztendős Átrok Zalán.

A 2005-ÖS VAGY ANNÁL FIATALABB MAGYAR LABDARÚGÓK JÁTÉKPERCEI AZ NB I 2025/26-OS ÉVADÁNAK 21. FORDULÓJÁBAN: 1320

Csapatok:

Debrecen: 90+90+66=246

Puskás Akadémia: 90+45+45=180

MTK Budapest: 67+61+23+9=160

Újpest: 90+68=158

Diósgyőr: 90+45=135

Kisvárda: 90+10=100

Győri ETO: 90+10=100

Kazincbarcika: 77+13=90

Paks: 73+17=90

Nyíregyháza: 58+1=59

Ferencváros: 2

Zalaegerszeg: 0



Játékosok:

Ilya Popovich (Kisvárda): 90

Bodnár Gergő (Újpest): 90

Szűcs Tamás (Debrecen): 90

Erdélyi Benedek (Debrecen): 90

Vingler László (Győri ETO): 90

Szakos Bence (Diósgyőr): 90

Markgráf Ákos (Puskás Akadémia): 90

Klausz Milán (Kazincbarcika): 77

Horváth Kevin (Paks): 73

Fenyő Noah (Újpest): 68

Vitályos Viktor (MTK Budapest): 67

Cibla Flórián (Debrecen): 66

Németh Hunor (MTK Budapest): 61

Manner Balázs (Nyíregyháza): 58

Pető Milán (Diósgyőr): 45

Michael Okeke (Puskás Akadémia): 45

Mondovics Kevin (Puskás Akadémia): 45

Kovács Patrik (MTK Budapest): 23

Pesti Zoltán (Paks): 17

Major Marcell (Kazincbarcika): 13

Pintér Filip (Kisvárda): 10

Bánáti Kevin (Győri ETO): 10

Átrok Zalán (MTK Budapest): 9

Madarász Ádám (Ferencváros): 2

Oláh Benjámin (Nyíregyháza): 1

(Kiemelt képünkön: a 18 éves Németh Hunor betalált a Nyíregyháza elleni bajnokin Fotó: MTK Budapest)