Labdarúgás: több mint 1300 fiatalperc az NB I 21. fordulójában
A hazai élvonalbeli labdarúgó-bajnokság huszonegyedik fordulójával folytatjuk a 2005-ben, vagy annál később született magyar futballisták játéklehetőségéről szóló sorozatunkat. Az adatokat az MLSZ Adatbank szolgáltatta.
Pénteken a Kisvárda legyőzte 1–0-ra a Kazincbarcikát. A hazai csapat kapujában a 20 éves Ilya Popovich állt, a vele egyidős Pintér Filip pedig 10 percet volt pályán. A KBSC-ben 77 percet játszott a 20 éves Klausz Milán, a helyére a vele egykorú Major Marcell szállt be.
Szombaton a Diósgyőr 1–1-es döntetlent játszott a Győrrel. A miskolci együttesben a 18 éves Szakos Bence 90, a 21 esztendős Pető Milán 45 percet töltött a pályán, míg az ETO-ben a 20 éves Vingler László végigjátszotta a mérkőzést, a vele egyidős Bánáti Kevin pedig az utolsó 10 percben bizonyíthatott.
A Debrecen 1–0-ra verte a Paksot a Nagyerdei Stadionban. A DVSC-ben
a 20 éves Erdélyi Benedek védett, és végig a pályán volt a 21 esztendős Szűcs Tamás,
valamint 66 percet játszott a 20 éves Cibla Flórián. A tolnai csapatban a 20 éves Horváth Kevin kezdett, és a vele egyidős Pesti Zoltán váltott a 73. percben.
A forduló rangadóján, a Ferencváros–Újpest találkozón a zöld-fehérek nyertek 3–0-ra. Az FTC-ben két percre állt be a 18 éves Madarász Ádám, a liláknál viszont végigjátszotta a meccset a 20 éves Bodnár Gergő, valamint 68 percet szerepelt a vele egykorú Fenyő Noah.
Vasárnap a Puskás Akadémia hazai pályán kikapott 1–0-ra a Zalaegerszegtől. A felcsúti alakulatban a 20 éves Markgráf Ákos végigjátszotta a meccset, míg a 18 esztendős Mondovics Kevin és a 20 éves Michael Okeke egy-egy félidőt volt a pályán. A ZTE-ben nem kapott lehetőséget utánpótláskorú futballista.
A Nyíregyháza otthon 4–2-re győzte le az MTK Budapestet. A Spartacusban a 20 éves Manner Balázs 58, a vele egyidős Oláh Benjámin pedig 1 percet játszott. A fővárosi kék-fehéreknél 61 percig volt pályán, és
betalált a 18 éves Németh Hunor,
továbbá 67 percet szerepelt a 18 esztendős Vitályos Viktor, 23 percet kapott a 21 éves Kovács Patrik, míg 9 percre állt be a 20 esztendős Átrok Zalán.
Csapatok:
Debrecen: 90+90+66=246
Puskás Akadémia: 90+45+45=180
MTK Budapest: 67+61+23+9=160
Újpest: 90+68=158
Diósgyőr: 90+45=135
Kisvárda: 90+10=100
Győri ETO: 90+10=100
Kazincbarcika: 77+13=90
Paks: 73+17=90
Nyíregyháza: 58+1=59
Ferencváros: 2
Zalaegerszeg: 0
Játékosok:
Ilya Popovich (Kisvárda): 90
Bodnár Gergő (Újpest): 90
Szűcs Tamás (Debrecen): 90
Erdélyi Benedek (Debrecen): 90
Vingler László (Győri ETO): 90
Szakos Bence (Diósgyőr): 90
Markgráf Ákos (Puskás Akadémia): 90
Klausz Milán (Kazincbarcika): 77
Horváth Kevin (Paks): 73
Fenyő Noah (Újpest): 68
Vitályos Viktor (MTK Budapest): 67
Cibla Flórián (Debrecen): 66
Németh Hunor (MTK Budapest): 61
Manner Balázs (Nyíregyháza): 58
Pető Milán (Diósgyőr): 45
Michael Okeke (Puskás Akadémia): 45
Mondovics Kevin (Puskás Akadémia): 45
Kovács Patrik (MTK Budapest): 23
Pesti Zoltán (Paks): 17
Major Marcell (Kazincbarcika): 13
Pintér Filip (Kisvárda): 10
Bánáti Kevin (Győri ETO): 10
Átrok Zalán (MTK Budapest): 9
Madarász Ádám (Ferencváros): 2
Oláh Benjámin (Nyíregyháza): 1
(Kiemelt képünkön: a 18 éves Németh Hunor betalált a Nyíregyháza elleni bajnokin Fotó: MTK Budapest)