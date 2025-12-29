Nemzeti Sportrádió

Egy év, 365 fotó: BL-t nyert az ETO és az FTC, hét arany a kajak-kenu Eb-n – ilyen volt 2025 júniusa

K. Zs.K. Zs.
Vágólapra másolva!
2025.12.29. 11:20
null
Júniusban történt: az ETO női kézisei és az FTC férfi vízilabdázói BL-t nyertek, a kajakos Csikós Zsóka és férfi kardozóink Európa-bajnokok lettek (Fotó: Szabó Miklós, BIZZI Team, MTI/Szigetváry Zsolt, Imago Images/JustPictures.ch)
Címkék
2025 egy év 365 fotó galéria
A Győri ETO női kézilabdázói és az FTC férfi vízilabdázói jóvoltából két magyar Bajnokok Ligája-diadallal kezdődött az év hatodik hónapja. A folytatásban kajakosaink és kenusaink hét aranyérmet hoztak haza a racicei Európa-bajnokságról, férfi kardcsapatunk révén egy első helyezés összejött a vívók genovai kontinensbajnokságán is. A budapesti cselgáncs-világbajnokság egyetlen magyar érmét Gyertyás Róza szerezte. Atlétáink több országos csúcsot elérve kiharcolták az elitben maradást a madridi csapat Európa-bajnokságon, női röplabdázóink ezüstérmesek lettek az Arany Európa-ligában. A hazai férfi kézilabda-bajnokságot a Veszprém nyerte meg, ami pedig a futballt illeti, Kerkez Milos és Pécsi Ármin Liverpoolba igazolt, a Nemzetek Ligája-serleget Portugália hódította el.

Egy nap, egy kép – ezt a mottót választottuk évzáró fotósorozatunknak, amelyben napi egy villanás erejéig felidézzük 2025 legemlékezetesebb eseményeit a magyar sportból, a világ sportjából. Voltak napok, amelyek történetét nem volt könnyű egy képfelületbe sűríteni, és természetesen akadtak szürkébbek is, de mindig találtunk megoldást: aki/ami egyszer a szerkesztés áldozatául esett, egy másik napon a helyére került.

Íme, 2025 júniusa képeken!

null
fotó 2025.12.28.

Egy nap, egy kép – 2025. június

 

A galéria a fotóra kattintva indítható.

 

S HA MÉG ELIDŐZNÉNEK 2025 JÚNIUSÁBAN…

…figyelmükbe ajánljuk néhány cikkünket, amely az év hatodik hónapjának eseményeihez, főszereplőihez kapcsolódik.

A GYŐRI AUDI ETO hetedszer is megnyerte a női kézilabda Bajnokok Ligáját. Itt a lehetőség feleleveníteni néhány nyilatkozatot a budapesti döntőről, és újra megnézni a győri ünneplésen készült videónkat.

Kapcsolódó tartalom

„Minden győzelem annyit ér, amennyire megünneplik” – így fogadták Győrben a BL-győztes ETO-t

A zöld-fehérek több száz szurkolója köszöntötte a Bajnokok Ligájában címet védő csapatot az Audi Arénában.

Per Johansson: Szeretnék új dinasztiát építeni Győrben

A svéd edző szerint a BL-címvédéssel már beírta magát a lexikonokba, és a női kézilabda történetének legerősebb védekezése felé vezető úton is jól halad az ETO.

Győri-Lukács Viktória: Amikor a csapattársaim berohantak a pályára, akkor tudatosult bennem, hogy megvan!

Sandra Toft magyarul üzent a szurkolóknak!

Hatadou Sako: Én is olyan aranyérmet akartam nyerni, amilyet a PSG futballistái

A Győr közönségkedvenc francia kapusától azt is megkérdeztük, melyik dalra fog a legnagyobbat bulizni.

A Metz nem nyert mérkőzést a női kézi BL négyes döntőjében, de már oda eljutnia is felért egy álom megvalósulásával. Sok minden más mellett erről is beszélt a francia csapat akkori három magyar légiósa, SZEMEREY ZSÓFI, VÁMOS PETRA és az idény hajrájára csatlakozó SZÖLLŐSI-SCHATZL NADINE, akiket a tavasz folyamán Metzben látogattuk meg.

Kézilabda
2025.04.15. 09:49

Közös álmuk a budapesti négyes döntő – így él Szemerey Zsófi, Szöllősi-Schatzl Nadine és Vámos Petra Metzben

Franciaországban látogattuk meg a BL-negyeddöntőre készülő női kézilabdacsapat három magyar válogatott légiósát. VIDEÓ!

Nemcsak a nőknél, hanem a férfiaknál is júniusban ért véget a Bajnokok Ligája: az egyik legnagyobb múltú német kézilabdaklub, az SC MAGDEBURG tökéletes születésnapi ajándékkal lepte meg magát és népes rajongótáborát.

Képes Sport
2025.06.24. 19:48

Három korszakban is a csúcson – ismét BL-győztes lett a Magdeburg

A német csapat június közepén története ötödik BEK-/BL-döntőjét is megnyerte, s 1978, 1981, 2002 és 2023 után ismét elhódította a legrangosabb európai klubtrófeát.

PÉCSI ÁRMIN személyében Magyarországról igazolt kapust a Liverpool. A Puskás Akadémiáról Angliába kerülő fiatal labdarúgó a Nemzeti Sporttal is megosztotta első élményeit: beszélt az edzések kihívásairól, az Anfield különleges energiáiról, a posztriválisairól, valamint arról is, mit tartogathat számára a jövő.

Angol labdarúgás
2025.08.09. 07:15

Pécsi Ármin: Csak rajtam áll, hogy élek-e ezzel a lehetőséggel

„Kellett néhány edzés, míg megszoktam a sebességet, a letámadások intenzitását, hogy mindenki mennyire érti és olvassa a játékot.”

Ez egyértelműen az NBA-ben bajnoki címet szerző SHAI GILGEOUS-ALEXANDER éve volt kosárlabdában. Cikkünkben bemutattuk a kanadai játékost a gyerekkori nehézségektől az elcserélésén át egészen az emlékezetes 2025-ös év végéig.

Amerikai sportok
2025.12.27. 18:24

„A következő generáció prototípusa, az NBA megmentője” – Shai Gilgeous-Alexander-portré

A kanadai lett az NBA alapszakaszának legjobb játékosa, majd bajnoki címhez segítette az OKC-t.

 

 

2025 egy év 365 fotó galéria
Legfrissebb hírek

Világbajnokok, BL-győztesek és klublegendák vonultak vissza 2025-ben

Minden más foci
Tegnap, 11:48

Egy év, 365 fotó: bajnok az FTC, kupagyőztes a Paks, BL-t nyert a PSG – ilyen volt 2025 májusa

Egyéb egyéni
Tegnap, 10:46

Egy év, 365 fotó: Özbas Szofi Európa-bajnok lett, birkózóink 6 Eb-érmet hoztak haza – ilyen volt 2025 áprilisa

Egyéb egyéni
2025.12.27. 12:34

Egy év, 365 fotó: Molnár Attila Eb-n és vb-n is száguldott, LeBron James elérte az 50 ezret – ilyen volt 2025 márciusa

Egyéb egyéni
2025.12.26. 11:59

A Liverpool sztárigazolásai csalódást okoztak; nagy fogás Madridban, Münchenben és Manchesterben

Minden más foci
2025.12.26. 08:42

Egy év, 365 fotó: Cristiano Ronaldo 40, Mikaela Shiffrin 100, Kylian Mbappé mesteri 3 – ilyen volt 2025 februárja

Egyéb egyéni
2025.12.25. 11:39

Egy év, 365 fotó: Hosszú elköszönt, Keane felbukkant, Jászapáti Európa tetején – ilyen volt 2025 januárja

Egyéb egyéni
2025.12.24. 11:38

IFFHS: Vitinha a legjobb irányító – Pedri, Yamal és Messi előtt

Minden más foci
2025.12.20. 11:13
Ezek is érdekelhetik