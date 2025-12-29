Egy év, 365 fotó: BL-t nyert az ETO és az FTC, hét arany a kajak-kenu Eb-n – ilyen volt 2025 júniusa

A Győri ETO női kézilabdázói és az FTC férfi vízilabdázói jóvoltából két magyar Bajnokok Ligája-diadallal kezdődött az év hatodik hónapja. A folytatásban kajakosaink és kenusaink hét aranyérmet hoztak haza a racicei Európa-bajnokságról, férfi kardcsapatunk révén egy első helyezés összejött a vívók genovai kontinensbajnokságán is. A budapesti cselgáncs-világbajnokság egyetlen magyar érmét Gyertyás Róza szerezte. Atlétáink több országos csúcsot elérve kiharcolták az elitben maradást a madridi csapat Európa-bajnokságon, női röplabdázóink ezüstérmesek lettek az Arany Európa-ligában. A hazai férfi kézilabda-bajnokságot a Veszprém nyerte meg, ami pedig a futballt illeti, Kerkez Milos és Pécsi Ármin Liverpoolba igazolt, a Nemzetek Ligája-serleget Portugália hódította el.

Egy nap, egy kép – ezt a mottót választottuk évzáró fotósorozatunknak, amelyben napi egy villanás erejéig felidézzük 2025 legemlékezetesebb eseményeit a magyar sportból, a világ sportjából. Voltak napok, amelyek történetét nem volt könnyű egy képfelületbe sűríteni, és természetesen akadtak szürkébbek is, de mindig találtunk megoldást: aki/ami egyszer a szerkesztés áldozatául esett, egy másik napon a helyére került. Íme, 2025 júniusa képeken!

fotó Egy nap, egy kép – 2025. június

A galéria a fotóra kattintva indítható. S HA MÉG ELIDŐZNÉNEK 2025 JÚNIUSÁBAN… …figyelmükbe ajánljuk néhány cikkünket, amely az év hatodik hónapjának eseményeihez, főszereplőihez kapcsolódik. A GYŐRI AUDI ETO hetedszer is megnyerte a női kézilabda Bajnokok Ligáját. Itt a lehetőség feleleveníteni néhány nyilatkozatot a budapesti döntőről, és újra megnézni a győri ünneplésen készült videónkat.

A Metz nem nyert mérkőzést a női kézi BL négyes döntőjében, de már oda eljutnia is felért egy álom megvalósulásával. Sok minden más mellett erről is beszélt a francia csapat akkori három magyar légiósa, SZEMEREY ZSÓFI, VÁMOS PETRA és az idény hajrájára csatlakozó SZÖLLŐSI-SCHATZL NADINE, akiket a tavasz folyamán Metzben látogattuk meg.

Nemcsak a nőknél, hanem a férfiaknál is júniusban ért véget a Bajnokok Ligája: az egyik legnagyobb múltú német kézilabdaklub, az SC MAGDEBURG tökéletes születésnapi ajándékkal lepte meg magát és népes rajongótáborát.

PÉCSI ÁRMIN személyében Magyarországról igazolt kapust a Liverpool. A Puskás Akadémiáról Angliába kerülő fiatal labdarúgó a Nemzeti Sporttal is megosztotta első élményeit: beszélt az edzések kihívásairól, az Anfield különleges energiáiról, a posztriválisairól, valamint arról is, mit tartogathat számára a jövő.