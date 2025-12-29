Egy év, 365 fotó: BL-t nyert az ETO és az FTC, hét arany a kajak-kenu Eb-n – ilyen volt 2025 júniusa
Egy nap, egy kép – ezt a mottót választottuk évzáró fotósorozatunknak, amelyben napi egy villanás erejéig felidézzük 2025 legemlékezetesebb eseményeit a magyar sportból, a világ sportjából. Voltak napok, amelyek történetét nem volt könnyű egy képfelületbe sűríteni, és természetesen akadtak szürkébbek is, de mindig találtunk megoldást: aki/ami egyszer a szerkesztés áldozatául esett, egy másik napon a helyére került.
Íme, 2025 júniusa képeken!
A galéria a fotóra kattintva indítható.
S HA MÉG ELIDŐZNÉNEK 2025 JÚNIUSÁBAN…
…figyelmükbe ajánljuk néhány cikkünket, amely az év hatodik hónapjának eseményeihez, főszereplőihez kapcsolódik.
A GYŐRI AUDI ETO hetedszer is megnyerte a női kézilabda Bajnokok Ligáját. Itt a lehetőség feleleveníteni néhány nyilatkozatot a budapesti döntőről, és újra megnézni a győri ünneplésen készült videónkat.
A Metz nem nyert mérkőzést a női kézi BL négyes döntőjében, de már oda eljutnia is felért egy álom megvalósulásával. Sok minden más mellett erről is beszélt a francia csapat akkori három magyar légiósa, SZEMEREY ZSÓFI, VÁMOS PETRA és az idény hajrájára csatlakozó SZÖLLŐSI-SCHATZL NADINE, akiket a tavasz folyamán Metzben látogattuk meg.
Közös álmuk a budapesti négyes döntő – így él Szemerey Zsófi, Szöllősi-Schatzl Nadine és Vámos Petra Metzben
Nemcsak a nőknél, hanem a férfiaknál is júniusban ért véget a Bajnokok Ligája: az egyik legnagyobb múltú német kézilabdaklub, az SC MAGDEBURG tökéletes születésnapi ajándékkal lepte meg magát és népes rajongótáborát.
Három korszakban is a csúcson – ismét BL-győztes lett a Magdeburg
PÉCSI ÁRMIN személyében Magyarországról igazolt kapust a Liverpool. A Puskás Akadémiáról Angliába kerülő fiatal labdarúgó a Nemzeti Sporttal is megosztotta első élményeit: beszélt az edzések kihívásairól, az Anfield különleges energiáiról, a posztriválisairól, valamint arról is, mit tartogathat számára a jövő.
Pécsi Ármin: Csak rajtam áll, hogy élek-e ezzel a lehetőséggel
Ez egyértelműen az NBA-ben bajnoki címet szerző SHAI GILGEOUS-ALEXANDER éve volt kosárlabdában. Cikkünkben bemutattuk a kanadai játékost a gyerekkori nehézségektől az elcserélésén át egészen az emlékezetes 2025-ös év végéig.
„A következő generáció prototípusa, az NBA megmentője” – Shai Gilgeous-Alexander-portré