Véget ért a Bach-korszak, elkezdődik a Coventry-éra a Nemzetközi Olimpiai Bizottság élén

Olyan turbulens időkben kellett navigálnia a nemzetközi olimpiai mozgalom hajóját, amelyek miatt ő sem végezhetett „hibátlan” munkát. Az orosz–ukrán válság kapcsán hozott hirtelen NOB-döntés, amely rossz emlékű nemzeti alapú diszkrimináció beköszöntét idézte fel számos kiváló sportoló életében, az Olimpiai Charta alapelveivel sokáig nehezen összeegyeztethető csapdának tűnt. Ebből aztán éppen ő maga igyekezett a lehető leghamarabb kompromisszumos kiutat keresni az orosz és fehérorosz sportolóknak.

A tavaly nyári párizsi olimpia női boksz­versenyei körüli – a nemi identitáshoz és a biológiai eltéréshez kötődő és sajnos erősen politikai indíttatású – anomáliák sem tehették makulátlanná sportdiplomáciai pedigréjét. Miközben a megoldott problémáknak, az áthidalt ellentéteknek, a sikeresen megrendezett világeseményeknek se szeri, se száma a Bach-korszakban – a legjellemzőbben ezek keretezik a tőrvívó olimpiai bajnok elnöki terminusát. Világnyelveket beszélő gördülékeny stílusa, álláspontját felülvizsgálni is képes rugalmassága, megkérdőjelezhetetlen sportmúltja és innovációkra nyitott személyisége ugyanakkor megmutatta mindannyiunknak és persze az utódjának is, hogy egy ilyen szervezet élén nemcsak ezek az erények, nem csupán a rátermettség, hanem maga az ember is számít.

Kirsty Coventry átvette az aranykulcsot Thomas Bachtól (Fotó: AFP)

EGYSÉGES MARAD A VILÁG LEGNAGYOBB SPORTSZERVEZETE



Az alábbiakban olyan személyek véleményét olvashatják, akik korábbi sporteredményeik, sportszakmai vagy sportdiplomáciai múltjuk, illetve jelenük miatt is befolyásosak. Schmitt Pál, a NOB korábbi alelnöke, jelenlegi tiszteletbeli tagja, Donna de Varona, kétszeres olimpiai bajnok úszó, az első amerikai sporttelevíziós és nőjogi aktivista, Gyulay Zsolt, kétszeres olimpiai bajnok kajakos, a MOB elnöke, Gianni Merlo, a Nemzetközi Sportújságíró-szövetség, az AIPS olasz elnöke, valamint Fürjes Balázs, a NOB állandó magyar tagja válaszolt a Nemzeti Sport alábbi kérdéseire az új NOB-éra hajnalán.

1. Mit tart a Thomas Bach vezette három olimpiai ciklus legfontosabb sportszakmai és sportdiplomáciai eredményének?

2. Számított-e, hogy Thomas Bach személyében olimpiai bajnok elnöke volt a NOB-nak?

3. Mit vár sportszakmai és sportdiplomáciai szempontból a Kirsty Coventry vezette NOB-korszaktól?

4. Továbbra is olimpiai bajnok, de első ízben női és afrikai elnöke van a NOB-nak. Ön szerint lesz-e ennek hatása a NOB jövőbeni döntéseire?

Schmitt Pál közel negyven éven át tartó NOB-pályafutása során három elnököt látott közelről dolgozni.

1. Thomas Bach elnökségének tizenkét éve alatt nagyon sokat tett az olimpiai mozgalom egységéért és fejlődéséért. 2014-ben Olympic Agenda 2020 néven reformprogramot fogadott el a NOB közgyűlése. Ebben a 40 pontban foglalta össze vízióját és szándékait, ezek közül szerintem a legfontosabb, hogy megváltoztatták a játékokra történő pályázási folyamatot, a költségeket csökkentették, az olimpiai versenyprogramot modernizálták. Igazi áttörést ért el a nemek közötti egyenjogúság támogatásában. Erőteljesen irányította a doppingellenes küzdelmet is, a sportolókat nagyobb mértékben vonta be a NOB vezetésébe, fontos nemzetközi partnerekkel, mint az ENSZ és az UNESCO, szorosabb együttműködést alakított ki. Nagy hangsúlyt fektetett a sport és a kultúra összetartozásának nyomatékosítására, az úgynevezett „jó kormányzás” megvalósítására, az egyes sportszervezetek autonómiájára, miközben elindított egy globális marketingprogramot. Zászlajára tűzte az olimpiai játékok fenntartható kivitelezését, a digitalizáció nagyobb mértékű bevonását és a Covid következményeinek felszámolását. Nem utolsósorban Thomas Bachhoz köthető a menekült olimpikonok státusának létrehozása.

2. Thomas Bach 1976-ban tőrvívó olimpiai bajnok lett Montrealban, ez a világ sportmozgalmában jelentős rangot ad, de a vezetői képességeket nem befolyásolja.

3. Kirsty Coventry is olimpiai bajnok, várhatóan folytatni fogja elődje irányvonalát. Nem lesz könnyű dolga fiatal elnökként eligazodni a világon észlelhető politikai és gazdasági feszültségek közepette. Biztos vagyok benne, hogy megmarad a női egyenjogúságra való törekvés, a sportolók bevonása a vezetésbe, a szolidaritás kiterjesztése.

4. Fontos, hogy miközben hangsúlyozzuk a női egyenjogúságot az olim-

piai mozgalomban, egy afrikai nőt választottunk vezetőnknek. Kirsty Coventry korábban a sportolói bizottság elnökeként is megmutatta nagyszerű kvalitásait. Biztos vagyok benne, a vezetése alatt is egységes marad a világ legnagyobb sportszervezete.

A kétszeres olimpiai amerikai úszó, Donna de Varona hazája első női sporttelevíziósa, Emmy-díjas sportújságíró, aki a kilencedik alkotmánykiegészítés megalkotásában is szerepet vállalt, amellyel női tanulók is sportösztöndíjhoz juthattak az Egyesült Államokban. De Varona évekig a NOB versenyzői és női bizottságának is tagja volt.

1. Thomas Bach elnöksége új korszakot nyitott az olimpiai mozgalomban, proaktív, pragmatikus és jövőbe mutató személyisége alapjaiban formálta át a szervezetet, az első olimpiai bajnok, aki a NOB élére került. Az 1980-as moszkvai olimpiáról – az amerikai bojkott miatt – távol maradt, így korán felismerte a politika beavatkozásának káros hatását a sport világára, nem véletlenül tiltakozott később a nemzetközi sportba történő politikai beavatkozások ellen. Bach harmincnégy éves sportjogi pályafutás, valamint több NOB-bizottsági tagság után emelkedett a szervezet élére. Elnöksége alatt elindította az Agenda 2020 és az Agenda 2020+5 reformprogramot, amely a szervezet modernizálását, pénzügyi stabilitását és a sportolók, valamint a nők teljes körű bevonását célozta meg.

2. Az 1981-es baden-badeni olimpiai

kongresszuson Bach volt az egyik, aki bemutatta az ötpontos nyilatkozatot, amely a sportolók jogainak bővítését, a nők szerepének erősítését és a tiszta, politikamentes sportot sürgette. Ez a dokumentum megalapozta a NOB sportolói bizottságának létrehozását, és azóta is iránytűként szolgált Bachnak. Innováció iránti nyitottsága új sportágakat és versenyszámokat hozott az olimpiai programba, ez is része a leköszönő elnök örökségének.

3. Kirsty Coventry a NOB sportolói bizottságából indult, később sportminiszterként, valamint a WADA és a FINA tagjaként is tapasztalatot szerzett. Vezetői filozófiáját az „Ubuntu”, vagyis a „Vagyok, mert mi vagyunk” elve határozza meg.

4. Egy átmeneti, kihívásokkal teli világban veszi át az irányítást, amelyben geopolitikai feszültségek, pénzügyi kihívások és a fair verseny védelme is napirenden van. Eddigi kimagasló sportolói eredményei, olimpiai bajnok státusa és politikai pályafutása alapján minden adottsága megvan ahhoz, hogy továbbvigye és megerősítse az olimpiai

mozgalmat a 21. században. Már az első szavazási fordulóban elnyerte a NOB-elnöki posztot, egyértelműen kivívta a tagság bizalmát és megbecsülését – amire a jövőben is támaszkodhat.

A kétszeres olimpiai bajnok kajakos és jelenlegi MOB-elnök Gyulay Zsolt sportvezetői tapasztalatai évtizedekre nyúlnak vissza.

1. Thomas Bach modern, rugalmas, fenntarthatóságra törekvő olimpiai mozgalmat épített, vezetése legnagyobb eredményének mindenki azt tartja, hogy a kritikus időszakokban, amilyen például a koronavírus-járvány alatti volt, az olimpiai mozgalom nemhogy gyengült, hanem megerősödött. Ezt láthattuk a párizsi olimpián, és láthattuk Tokióban is, amely történelmi jelentőségű volt a szervezés szempontjából. Az ő nevéhez fűződik az Agenda 2020 program is, amelynek köszönhetően jelentősen csökkent az olimpiák rendezési költsége, és kialakult a rendező városok teljesen új kiválasztási folyamata.

2. Thomas Bach pályafutása példa lehet minden sportolónak, hogy egy olimpikon vagy olimpiai bajnok karrierje nem ér véget a versenyzéssel. Bach a visszavonulása után a sportdiplomáciában vállalt szerepet és végigjárta a ranglétrát. Ezért tudott emberközeli maradni, és persze korábbi sportolóként sohasem beszélt kívülállóként a sportról: ettől maradt hiteles és tiszteletet parancsoló.

3. Kirsty Coventry a NOB első női és első afrikai elnöke, mindkettő hatalmas fegyvertény. Ez a pozíció érett sportdiplomatát kíván, de hiszem, hogy Kirsty fiatal kora ellenére felnő a feladathoz. Az eddigi tapasztalatok legalábbis nagyon jók vele kapcsolatban, ráadásul Thomas Bach támogatására is mindenben számíthat. Nagyon fontos az is, hogy olimpiai bajnokként és nőként nagyobb empátiával fordul a sportolókhoz. Egyre inkább az a tendencia a világban, hogy a nemzeti olimpiai bizottságok élére is igyekeznek korábbi érmeseket, bajnokokat választani, így nagy öröm, hogy a NOB-ot is egy bajnok vezeti – továbbra is.

4. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság nem egyszemélyes szervezet, a döntéseket nemcsak az elnök hozza, hanem demokratikusan születnek meg. Kirsty Coventry nőként másképp áll egy-egy megoldandó problémához, ám biztos vagyok benne, hogy mindig az olimpiai család érdekeit tartja szem előtt.

Gianni Merlo a Nemzetközi Sportújságíró-szövetség, az AIPS olasz elnöke, a La Gazzetta dello Sport atlétikai és síszakújságírója sok sportvezetőt ismer közelről.

1. Bach képes volt nagyon nehéz helyzeteket kezelni, kezdve a szocsi doppingbotránnyal, majd a 2016-os riói olimpia nehézkes előkészítésével. Már az elején jelentős kihívásokkal kellett szembenéznie, részben azért is, mert az előző vezetőség nem kezelte határozottan a kényes ügyeket. Később viszont kiválóan menedzselte a két pandémiás olimpiát is: a 2021-re halasztott tokiói és a 2022-es pekingi játékokat.

2. Önmagában az nem jelent előnyt, hogy valaki olimpiai bajnok. A valódi érték az ember gondolkodásában és a neveltetésben rejlik. Természetesen fontos, hogy legyen tapasztalata a sport világában, de ezen túl szükséges egyfajta kulturális műveltség is. Egy NOB-elnöknek alapvető készségekkel kell rendelkeznie az emberekkel való kapcsolattartásban és az irányításban.

3. Kirsty Coventry nagyon nehéz helyzettel néz szembe, de a legutóbbi interjúiban megmutatta, hogy rendkívül gyakorlatias személyiség, aki mindig a lényegre összpontosít. Ezért az első néhány hónap döntő próbatétel lesz neki, ám úgy látom, nem fél ettől a kihívástól.

4. Nem az számít, honnan származik, hanem az, hogy olyan nő, aki komplexusok nélkül nőtt fel. Mindig arra törekszik, hogy leegyszerűsítse a problémákat és helyzeteket. A változás mindig szükséges – akár még egy adott ciklus közepén is –, hiszen az élet maga is a fejlődésről szól. Ez pedig nem kis fegyvertény egy olyan világban, amely néha kissé merevnek tűnik. Sokan említik nehezítő körülményként vele kapcsolatban, hogy fiatal, de szerintem nem a kor számít, hanem a hozzáállás. Nyitott a párbeszédre, ami kulcsfontosságú, hiszen a sport világa rendkívül gyorsan változik.

Fürjes Balázs, a NOB állandó tagja, akinek vezetői, sportpolitikai tapasztalatai is jelentősek.

Fotó: Kovács Péter

1. A nemzetközi olimpiai mozgalom megerősödve jött ki az elmúlt évek kihívásaiból. A koronavírus-járvány két játékokat is gúzsba kötött, a 2020-as tokiói olimpiát példátlan módon el is kellett halasztani. Majd jött a háború, és még a bojkott veszélye is fenyegetett, de Párizsban ismét az olimpia teljes varázsát élhettük át. Az olimpia programja Thomas Bach elnöksége alatt folyamatosan megújult. Új sportágak kerültek be, egyre több embert tud eredményesen megszólítani, bevonzani, inspirálni az olimpiai mozgalom. Sikeres volt az utcai sportok integrációja, látványosabbá, izgalmasabbá vált minden sportág lebonyolítási rendje a játékokon. Emellett megvalósult a férfi és női sportolók egyenlő arányú részvétele. Thomas Bach a világ legerősebb közösségi brandjét hagyja örökül, amely egyedül képes ötmilliárd embert elérni, pozitív üzenetekkel megszólítani. Fontos hagyaték, hogy egy turbulens időszakban a NOB éveken keresztül meg tudta őrizni a stabilitást és a folytonosságot.

2. Egy olimpiai bajnoknál senki sem érti jobban a mozgalom lényegét, hogy micsoda munka és áldozat felkészülni a játékokra, ott győzni, hogy a viadal képes hidat építeni a legkülönbözőbb emberek és nemzetek között. Helyes döntés volt, hogy Thomas Bach személyében először lett olimpiai bajnok elnöke a NOB-nak, jó, hogy ezt az utat folytatjuk, és az új vezető is ötkarikás győztes.

3. Kirsty Coventry megválasztásával még inkább a sport és a versenyzők kapnak elsőbbséget a politikával szemben. Az eddig is demokratikusan működő nemzetközi olimpiai mozgalmat Kirsty tovább fogja demokratizálni, több és nagyobb beleszólása lesz a legfontosabb döntésekbe a teljes tagságnak.

4. Továbbra is olimpiai bajnok áll a NOB élén, ami biztossá teszi a folytonosságot, és azt, hogy a sport és a sportolók szempontjai legyenek elsődlegesek. Kirs­tyvel még több lehetőséghez juthatnak a világ feltörekvő, hagyományosan nem a fősodorhoz tartozó térségei. Amerika és Európa mellett kiemelt figyelmet kaphat Ázsia, Afrika és a Közel-Kelet, az ottani ötkarikás mozgalmak erősödhetnek. A női sportolók védelme is kiemelt jelentőségű lesz, és száz százalékban biztosítani fogja a NOB, hogy női kategóriában kizárólag valóban női sportolók indul­has­sanak.