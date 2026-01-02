Nemzeti Sportrádió

Egy év, 365 fotó: vb-arany és -ezüst a Márton ikrektől, Kós-parádé a tengerentúlon, Ferencváros-sikerek Európa-szerte – ilyen volt 2025 októbere

2026.01.02.
Októberben történt: a Márton ikrek arany- és ezüstérmet hoztak haza a tekvando-világbajnokságról, Kós Hubert remekelt az úszók rövid pályás vk-sorozatában, Varga Barnabás termelte a gólokat a Ferencvárosban (Fotók: Árvai Károly, Török Attila, Getty Images)
Márton Luana aranyérmes, ikertestvére, Viviana ezüstérmes lett a tekvandó-világbajnokságon Kínában; Kós Hubert remekelt az úszók rövid pályás világkupa-sorozatában, ő lett az összetett verseny győztese. Labdarúgó-válogatottunk egy-egy győzelemmel és döntetlennel javított pozícióján a világbajnoki selejtezőben, az FTC labdarúgói Genkből és Salzburgból is három pontot hoztak haza az Európa-ligában, nagy lépést téve a továbbjutás felé, míg a zöld-fehérek férfi vízilabdázói újra elhódították az Európai Szuperkupát. A Formula–1-ben ismét a McLarené lett a konstruktőri világbajnoki cím, a labdarúgó-világbajnokság mezőnye újabb országokkal gyarapodott, és bemutatták a torna hivatalos labdáját.

Egy nap, egy kép – ezt a mottót választottuk évzáró fotósorozatunknak, amelyben napi egy villanás erejéig felidézzük 2025 legemlékezetesebb eseményeit a magyar sportból, a világ sportjából. Voltak napok, amelyek történetét nem volt könnyű egy képfelületbe sűríteni, és természetesen akadtak szürkébbek is, de mindig találtunk megoldást: aki/ami egyszer a szerkesztés áldozatául esett, egy másik napon a helyére került.

Íme, 2025 októbere képeken!

Egy nap, egy kép – 2025. október

S HA MÉG ELIDŐZNÉNEK 2025 OKTÓBERÉBEN…

…figyelmükbe ajánljuk néhány cikkünket, amely az év tizedik hónapjának eseményeihez, főszereplőihez kapcsolódik.

„Nagyon különböző klubokról van szó, másfajta történelemmel. A PSG fiatalabb klub, míg a Real Madrid sokkal régebbi, mélyebb történelemmel rendelkezik. A kultúra is más. Kétségtelen, hogy a Real Madrid a világ legjobb klubja, de a PSG is a legjobbak közé tartozik. Két különböző módon értelmezik a labdarúgást, és büszke vagyok arra, hogy mindkettőnek a részese lehetek” – válaszolta KYLIAN MBAPPÉ a Nemzeti Sport kérdésére az Aranycipő átvételekor készült alábbi, hivatalos interjúban.

Spanyol labdarúgás
2025.10.31. 20:59

„Nem vagyok ugyanaz, mint hét éve voltam” – Mbappé az Aranycipő átvétele után

A Real Madrid támadója lapunk kérdésére is válaszolt: „Kétségtelen, hogy a Real Madrid a világ legjobb klubja, de a PSG is a legjobbak közé tartozik.”

A Vismától távozó országúti kerékpáros, VALTER ATTILA lapunknak őszintén beszélt érzéseiről, terveiről, arról, hogy van-e benne harag vagy hiányérzet, és miben más a Bahrain-Victorious.

Kerékpár
2025.12.17. 07:00

Valter Attila: Meg kell újulnom, és ezt a Bahrainnél hagyják

Nagy váltást hoz 2026 Valter Attila életében, a magyar kerékpáros ugyanis távozik a Visma csapatától.

A Nemzeti Sportrádió és az nso.hu augusztusban indult szavazása arról volt hivatva dönteni, melyik volt a magyar olimpiatörténet legnagyobb pillanata. A 25 eseményt tartalmazó CSODÁK CSODÁJA lista első helyén hatalmas fölénnyel, az olvasói, hallgatói szavazatok 42 százalékát begyűjtve Egerszegi Krisztina első, szöuli aranyérme végzett. Egy másik vizes arany­érem, a férfi vízilabda-válogatott 2004-es, athéni diadala kapta a második legtöbb voksot, míg az öttusakirály Balczó András müncheni győzelme lett a harmadik.

Úszás
2025.10.24. 10:00

„Ilyen nincs, és mégis van” – Egerszegi Krisztinát csodáljuk a legjobban

Csodák csodája szavazásunk első helyén hatalmas fölénnyel, a szavazatok 42%-át begyűjtve Egerszegi Krisztina első, szöuli aranyérme végzett.

Hogy mire tanította meg a triatlon? „Mindenre, ami nagyon lényeges. A küzdeni tudás mellett ilyen az alázat és a türelem, rájuk mindig nagy szükség van. Az év felében olyasmit csinálunk, amihez éppen nincs nagyon kedvünk. Ez olyan elhivatottságot ad, amelyet az élet más területén nem feltétlenül lehet megtanulni.” Gyerekként olimpiai bajnok akart lenni, Párizs örök emlék és büszkeség marad neki, pedig majdnem feladta a versenyt a Szajna közepén. A triatlonosok idei világbajnoki szériájának hatodik helyén végző LEHMANN CSONGORRAL beszélgettünk.

Képes Sport
2025.07.05. 11:56

„Minden lényegesre a triatlon tanított meg” – interjú Lehmann Csongorral

A világranglista ötödik helyén álló, Európa-bajnoki címvédő sportoló azt mondja, a testvére nélkül sohasem jutott volna ilyen magas szintre.

Egymást érték a látványos bemutatók és az izgalmas futamok a 18. NEMZETI VÁGTÁN. Képriportunk az immár 18. alkalommal megrendezett lovasünnepről, amely az elmúlt években új otthonra talált a Bükk ölelésében elterülő Lipicai Lovasközpontban.

Képes Sport
2025.10.13. 17:22

Lódobogás a Bükkben – ilyen volt a 18. Nemzeti Vágta

A lovas betyároktól kezdve a végvári vitézeken át a pónis huszárokig mindenki felvonult.

 

2025 egy év 365 fotó galéria
Ezek is érdekelhetik