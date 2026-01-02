Egy év, 365 fotó: vb-arany és -ezüst a Márton ikrektől, Kós-parádé a tengerentúlon, Ferencváros-sikerek Európa-szerte – ilyen volt 2025 októbere
Egy nap, egy kép – ezt a mottót választottuk évzáró fotósorozatunknak, amelyben napi egy villanás erejéig felidézzük 2025 legemlékezetesebb eseményeit a magyar sportból, a világ sportjából. Voltak napok, amelyek történetét nem volt könnyű egy képfelületbe sűríteni, és természetesen akadtak szürkébbek is, de mindig találtunk megoldást: aki/ami egyszer a szerkesztés áldozatául esett, egy másik napon a helyére került.
Íme, 2025 októbere képeken!
S HA MÉG ELIDŐZNÉNEK 2025 OKTÓBERÉBEN…
…figyelmükbe ajánljuk néhány cikkünket, amely az év tizedik hónapjának eseményeihez, főszereplőihez kapcsolódik.
„Nagyon különböző klubokról van szó, másfajta történelemmel. A PSG fiatalabb klub, míg a Real Madrid sokkal régebbi, mélyebb történelemmel rendelkezik. A kultúra is más. Kétségtelen, hogy a Real Madrid a világ legjobb klubja, de a PSG is a legjobbak közé tartozik. Két különböző módon értelmezik a labdarúgást, és büszke vagyok arra, hogy mindkettőnek a részese lehetek” – válaszolta KYLIAN MBAPPÉ a Nemzeti Sport kérdésére az Aranycipő átvételekor készült alábbi, hivatalos interjúban.
„Nem vagyok ugyanaz, mint hét éve voltam” – Mbappé az Aranycipő átvétele után
A Vismától távozó országúti kerékpáros, VALTER ATTILA lapunknak őszintén beszélt érzéseiről, terveiről, arról, hogy van-e benne harag vagy hiányérzet, és miben más a Bahrain-Victorious.
Valter Attila: Meg kell újulnom, és ezt a Bahrainnél hagyják
A Nemzeti Sportrádió és az nso.hu augusztusban indult szavazása arról volt hivatva dönteni, melyik volt a magyar olimpiatörténet legnagyobb pillanata. A 25 eseményt tartalmazó CSODÁK CSODÁJA lista első helyén hatalmas fölénnyel, az olvasói, hallgatói szavazatok 42 százalékát begyűjtve Egerszegi Krisztina első, szöuli aranyérme végzett. Egy másik vizes aranyérem, a férfi vízilabda-válogatott 2004-es, athéni diadala kapta a második legtöbb voksot, míg az öttusakirály Balczó András müncheni győzelme lett a harmadik.
„Ilyen nincs, és mégis van” – Egerszegi Krisztinát csodáljuk a legjobban
Hogy mire tanította meg a triatlon? „Mindenre, ami nagyon lényeges. A küzdeni tudás mellett ilyen az alázat és a türelem, rájuk mindig nagy szükség van. Az év felében olyasmit csinálunk, amihez éppen nincs nagyon kedvünk. Ez olyan elhivatottságot ad, amelyet az élet más területén nem feltétlenül lehet megtanulni.” Gyerekként olimpiai bajnok akart lenni, Párizs örök emlék és büszkeség marad neki, pedig majdnem feladta a versenyt a Szajna közepén. A triatlonosok idei világbajnoki szériájának hatodik helyén végző LEHMANN CSONGORRAL beszélgettünk.
„Minden lényegesre a triatlon tanított meg” – interjú Lehmann Csongorral
Egymást érték a látványos bemutatók és az izgalmas futamok a 18. NEMZETI VÁGTÁN. Képriportunk az immár 18. alkalommal megrendezett lovasünnepről, amely az elmúlt években új otthonra talált a Bükk ölelésében elterülő Lipicai Lovasközpontban.
Lódobogás a Bükkben – ilyen volt a 18. Nemzeti Vágta