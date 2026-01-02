Egy év, 365 fotó: vb-arany és -ezüst a Márton ikrektől, Kós-parádé a tengerentúlon, Ferencváros-sikerek Európa-szerte – ilyen volt 2025 októbere

Hogy mire tanította meg a triatlon? „Mindenre, ami nagyon lényeges. A küzdeni tudás mellett ilyen az alázat és a türelem, rájuk mindig nagy szükség van. Az év felében olyasmit csinálunk, amihez éppen nincs nagyon kedvünk. Ez olyan elhivatottságot ad, amelyet az élet más területén nem feltétlenül lehet megtanulni.” Gyerekként olimpiai bajnok akart lenni, Párizs örök emlék és büszkeség marad neki, pedig majdnem feladta a versenyt a Szajna közepén. A triatlonosok idei világbajnoki szériájának hatodik helyén végző LEHMANN CSONGORRAL beszélgettünk.