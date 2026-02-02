A tartalékok közül már nem maradt ki: LeBron James ott lesz az All Star-gálán

Mint korábban beszámoltunk róla, a közönség, a szakírók és a játékosok szavazása nyomán LeBron James csak a kilencedik legtöbb voksot kapta a Nyugati főcsoportban (a játékostársak és a közönség a nyolcadik, a média munkatársai a kilencedik helyre sorolták), így 21 alkalom után először nem került be az All Star-gála kezdői közé.

A tartalékok kiválasztása az NBA-csapatok edzőinek voksolása alapján történt (a posztokat nem vették figyelembe), és James (aki 42. évében járva 21.9-es pont-, 5.8-es lepattanó- és 6.6-es asszisztátlagot produkál ebben az idényben) természetesen megkapta a szükséges támogatást, akárcsak a szintén rutinos All-Star Kevin Durant, Donovan Mitchell, Karl-Anthony Towns és Devin Booker. James a 22., Durant a 16. gálájára készül.

Ugyanakkor hat játékos: Jalen Duren (Detroit), Jalen Johnson (Atlanta), Norman Powell (Miami), Deni Avdija (Portland), Chet Holmgren (Oklahoma) és Jamal Murray (Denver) először részesül abban a megtiszteltetésben, hogy pályára léphet a hagyományos NBA-ünnepen.

A 75. All Star-gálát február 15-én rendezik meg Los Angeles vonzáskörzetében, Inglewoodban, a Clippers csarnokában, és a forma újdonsággal szolgál. Bár a játékoskiválasztó szavazás a klasszikus módon történt, a gálán három csapat szerepel majd nyolctagú kerettel, és a teljes névsorok ismeretében sorolják majd csapatokba a résztvevőket. Két amerikai és egy nemzetközi csapat vív majd körmérkőzést, azt követően az első és a második helyezett vívja a döntőt (mind a négy meccs 12 percig tart).

AZ ALL STAR-GÁLA RÉSZTVEVŐI

KELETI FŐCSOPORT

KEZDŐK: Janisz Adetokunbo (Milwaukee), Jaylen Brown (Boston), Jalen Brunson (New York), Cade Cunningham (Detroit), Tyrese Maxey (Philadelphia)

CSERÉK: Scottie Barnes (Toronto Raptors), Jalen Duren (Detroit Pistons), Jalen Johnson (Atlanta Hawks), Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers), Norman Powell (Miami Heat), Pascal Siakam (Indiana Pacers), Karl-Anthony Towns (New York Knicks)

NYUGATI FŐCSOPORT

KEZDŐK: Stephen Curry (Golden State), Luka Doncic (LA Lakers), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma), Nikola Jokics (Denver), Victor Wembanyama (San Antonio)

CSERÉK: Deni Avdija (Portland Trail Blazers), Devin Booker (Phoenix Suns), Kevin Durant (Houston Rockets), Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder), LeBron James (LA Lakers), Jamal Murray (Denver Nuggets)