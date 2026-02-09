Nemzeti Sportrádió

Haaland elárulta, mit mondott Szoboszlainak a drámai tizenegyes előtt

ROCK PÉTERROCK PÉTER
Vágólapra másolva!
2026.02.09. 10:03
null
Erling Haalandot nem sikerült összezavarni (Fotó: Getty Images)
Címkék
tizenegyes Erling Haaland Liverpool Szoboszlai Dominik Premier League Manchester City
A vasárnapi Liverpool–Manchester City Premier League-rangadó hajrájában Erling Haaland tizenegyesből szerezte meg a vendégek győztes gólját (1–2). A büntető elvégzése előtt Szoboszlai Dominik megpróbálta mentálisan kizökkenteni egykori csapattársát.

Erling Haaland a ráadás harmadik percében értékesítette a tizenegyest. Előtte a világbajnok Alexis Mac Allister és a magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominikaki látványos szabadrúgásgólt és piros lapot is jegyzett – meg akarta zavarni a Manchester City sztárját, hátha alábbhagy a koncentrációja.

Nem emlékszem már, hogy mit mondott nekem, az esélyre fókuszáltam. Én azt válaszoltam, hogy ez az első alkalom, amikor nem akarok beszélgetni vele, szóval menjen innen…

– mondta Szoboszlai kapcsán Haaland a Sky Sports meccsértékelő műsorában. A két játékos jól ismeri egymást, hiszen korábban csapattársak voltak a Red Bull Salzburg színeiben.

RB Salzburg v KRC Genk: Group E - UEFA Champions League
2019 szeptemberében… (Fotó: Getty Images)

Az említett forrás a Liverpool csapatkapitányát, Virgil van Dijket is megkérdezte az összecsapásról: „Az első félidőben az ellenfél sokkal magabiztosabb volt labdával, mi inkább a direkt játékot erőltettük, de nem voltunk elég jók. A fordulást követően viszont javult a játékunk, többet birtokoltuk a labdát, és egy gyönyörű szabadrúgásgólt is szereztünk. A City ellen azonban soha sincs teljes kontroll, főleg, ha hátrányban vannak. Ilyenkor még agresszívebben letámadnak, cserélnek, sok mozgással játszanak, ezért végig koncentrálni kell. Az egyenlítés után mindkét csapat mindent megtett a győzelemért, egy tizenegyes döntött…”

Angol labdarúgás
15 órája

Szoboszlai-szabadrúgásgól és -kiállítás, fordított és nyert a Man. City az Anfieldben

Bernardo Silva közelről egyenlített, Erling Haaland pedig tizenegyesből volt eredményes – pont nélkül maradt a Liverpool.

ANGOL PREMIER LEAGUE
25. FORDULÓ
Liverpool–Manchester City 1–2 (0–0)
Liverpool, Anfield, 60 400 néző. Vezette: Pawson
Liverpool: Alisson – Szoboszlai, Konaté, Van Dijk, Kerkez (Chiesa, 90+4.) – Gravenberch, A. Mac Allister – Szalah, Wirtz, Gakpo (C. Jones, 85.) – Ekitiké. Vezetőedző: Arne Slot
Man. City: G. Donnarumma – Nunes, Husanov (Dias, 61.), Guéhi, Ait-Nuri – B. Silva, Rodri, O'Reilly – Semenyo (Aké, 90+6.), Haaland, Marmus (Cherki, 61.). Vezetőedző: Pep Guardiola
Gólszerző: Szoboszlai (74.), ill. B. Silva (84.), Haaland (90+3. – 11-esből)
Kiállítva: Szoboszlai (90+13.)

AZ ÁLLÁSMGyDVL-KGkP
  1. Arsenal25175349–17+32 56 
  2. Manchester City25155551–24+27 50 
  3. Aston Villa25145636–27+9 47 
  4. Manchester United25128546–36+10 44 
  5. Chelsea25127645–28+17 43 
  6. Liverpool25116840–35+5 39 
  7. Brentford251231039–34+5 39 
  8. Everton25107828–2837 
  9. Sunderland2599727–29–2 36 
10. Fulham251041135–37–2 34 
11. Bournemouth25810741–44–3 34 
12. Newcastle25961035–36–1 33 
13. Crystal Palace2588926–29–3 32 
14. Brighton & Hove Albion25710834–33+1 31 
15. Tottenham25781035–3529 
16. Leeds United25781034–43–9 29 
17. Nottingham Forest25751325–38–13 26 
18. West Ham25651431–48–17 23 
19. Burnley25361625–49–24 15 
20. Wolverhampton25151916–48–32 

 

 

tizenegyes Erling Haaland Liverpool Szoboszlai Dominik Premier League Manchester City
Legfrissebb hírek

„Igazi műalkotás!” – a 75-szörös angol válogatott kapus Szoboszlai szabadrúgásgóljáról

Angol labdarúgás
33 perce

A csettintés – Smahulya Ádám jegyzete

Angol labdarúgás
10 órája

Haaland: Csak adták volna meg a gólt, és ne állították volna ki Szoboszlait

Angol labdarúgás
14 órája

Szoboszlai-szabadrúgásgól és -kiállítás, fordított és nyert a Man. City az Anfieldben

Angol labdarúgás
15 órája

Szoboszlai a Manchester City ellen is pokolian nagy gólt lőtt, később piros lapot kapott – videó

Angol labdarúgás
15 órája

Milner csúcsbeállítása még odébb van, a Crystal Palace megszakította rossz sorozatát a Premier League-ben

Angol labdarúgás
18 órája

A legendává válás küszöbén: James Milner Premier League-rekorder lehet

Képes Sport
23 órája

Szoboszlai Dominik minden bizonnyal a Man. City elleni rangadón is jobbhátvéd lesz

Angol labdarúgás
Tegnap, 10:24
Ezek is érdekelhetik