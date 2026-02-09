Haaland elárulta, mit mondott Szoboszlainak a drámai tizenegyes előtt

Erling Haaland a ráadás harmadik percében értékesítette a tizenegyest. Előtte a világbajnok Alexis Mac Allister és a magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik – aki látványos szabadrúgásgólt és piros lapot is jegyzett – meg akarta zavarni a Manchester City sztárját, hátha alábbhagy a koncentrációja.

Nem emlékszem már, hogy mit mondott nekem, az esélyre fókuszáltam. Én azt válaszoltam, hogy ez az első alkalom, amikor nem akarok beszélgetni vele, szóval menjen innen…

– mondta Szoboszlai kapcsán Haaland a Sky Sports meccsértékelő műsorában. A két játékos jól ismeri egymást, hiszen korábban csapattársak voltak a Red Bull Salzburg színeiben.

2019 szeptemberében… (Fotó: Getty Images)

Az említett forrás a Liverpool csapatkapitányát, Virgil van Dijket is megkérdezte az összecsapásról: „Az első félidőben az ellenfél sokkal magabiztosabb volt labdával, mi inkább a direkt játékot erőltettük, de nem voltunk elég jók. A fordulást követően viszont javult a játékunk, többet birtokoltuk a labdát, és egy gyönyörű szabadrúgásgólt is szereztünk. A City ellen azonban soha sincs teljes kontroll, főleg, ha hátrányban vannak. Ilyenkor még agresszívebben letámadnak, cserélnek, sok mozgással játszanak, ezért végig koncentrálni kell. Az egyenlítés után mindkét csapat mindent megtett a győzelemért, egy tizenegyes döntött…”