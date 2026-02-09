Haaland elárulta, mit mondott Szoboszlainak a drámai tizenegyes előtt
Erling Haaland a ráadás harmadik percében értékesítette a tizenegyest. Előtte a világbajnok Alexis Mac Allister és a magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik – aki látványos szabadrúgásgólt és piros lapot is jegyzett – meg akarta zavarni a Manchester City sztárját, hátha alábbhagy a koncentrációja.
Nem emlékszem már, hogy mit mondott nekem, az esélyre fókuszáltam. Én azt válaszoltam, hogy ez az első alkalom, amikor nem akarok beszélgetni vele, szóval menjen innen…
– mondta Szoboszlai kapcsán Haaland a Sky Sports meccsértékelő műsorában. A két játékos jól ismeri egymást, hiszen korábban csapattársak voltak a Red Bull Salzburg színeiben.
Az említett forrás a Liverpool csapatkapitányát, Virgil van Dijket is megkérdezte az összecsapásról: „Az első félidőben az ellenfél sokkal magabiztosabb volt labdával, mi inkább a direkt játékot erőltettük, de nem voltunk elég jók. A fordulást követően viszont javult a játékunk, többet birtokoltuk a labdát, és egy gyönyörű szabadrúgásgólt is szereztünk. A City ellen azonban soha sincs teljes kontroll, főleg, ha hátrányban vannak. Ilyenkor még agresszívebben letámadnak, cserélnek, sok mozgással játszanak, ezért végig koncentrálni kell. Az egyenlítés után mindkét csapat mindent megtett a győzelemért, egy tizenegyes döntött…”
Szoboszlai-szabadrúgásgól és -kiállítás, fordított és nyert a Man. City az Anfieldben
ANGOL PREMIER LEAGUE
25. FORDULÓ
Liverpool–Manchester City 1–2 (0–0)
Liverpool, Anfield, 60 400 néző. Vezette: Pawson
Liverpool: Alisson – Szoboszlai, Konaté, Van Dijk, Kerkez (Chiesa, 90+4.) – Gravenberch, A. Mac Allister – Szalah, Wirtz, Gakpo (C. Jones, 85.) – Ekitiké. Vezetőedző: Arne Slot
Man. City: G. Donnarumma – Nunes, Husanov (Dias, 61.), Guéhi, Ait-Nuri – B. Silva, Rodri, O'Reilly – Semenyo (Aké, 90+6.), Haaland, Marmus (Cherki, 61.). Vezetőedző: Pep Guardiola
Gólszerző: Szoboszlai (74.), ill. B. Silva (84.), Haaland (90+3. – 11-esből)
Kiállítva: Szoboszlai (90+13.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L-K
|Gk
|P
|1. Arsenal
|25
|17
|5
|3
|49–17
|+32
|56
|2. Manchester City
|25
|15
|5
|5
|51–24
|+27
|50
|3. Aston Villa
|25
|14
|5
|6
|36–27
|+9
|47
|4. Manchester United
|25
|12
|8
|5
|46–36
|+10
|44
|5. Chelsea
|25
|12
|7
|6
|45–28
|+17
|43
|6. Liverpool
|25
|11
|6
|8
|40–35
|+5
|39
|7. Brentford
|25
|12
|3
|10
|39–34
|+5
|39
|8. Everton
|25
|10
|7
|8
|28–28
|0
|37
|9. Sunderland
|25
|9
|9
|7
|27–29
|–2
|36
|10. Fulham
|25
|10
|4
|11
|35–37
|–2
|34
|11. Bournemouth
|25
|8
|10
|7
|41–44
|–3
|34
|12. Newcastle
|25
|9
|6
|10
|35–36
|–1
|33
|13. Crystal Palace
|25
|8
|8
|9
|26–29
|–3
|32
|14. Brighton & Hove Albion
|25
|7
|10
|8
|34–33
|+1
|31
|15. Tottenham
|25
|7
|8
|10
|35–35
|0
|29
|16. Leeds United
|25
|7
|8
|10
|34–43
|–9
|29
|17. Nottingham Forest
|25
|7
|5
|13
|25–38
|–13
|26
|18. West Ham
|25
|6
|5
|14
|31–48
|–17
|23
|19. Burnley
|25
|3
|6
|16
|25–49
|–24
|15
|20. Wolverhampton
|25
|1
|5
|19
|16–48
|–32
|8