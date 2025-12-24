Egy év, 365 fotó: Hosszú elköszönt, Keane felbukkant, Jászapáti Európa tetején – ilyen volt 2025 januárja

„Sokan tekintik mérföldkőnek a visszavonulást, én nem ezt érzem, mert van egy folyamat az életemben, szépen követi egymást minden, emellett pedig hihetetlenül hosszú pályafutás van mögöttem. Sikerek mellett azért hullámvölgyek is akadtak, de ez a három évtized igazi ajándék volt, nincs bennem semmiféle hiányérzet. Az érmek, a világcsúcsok is sokat adtak, ám elmondhatom azt is, hogy sokféle felkészülésem volt, úsztam vidéken, Los Angelesben, Budapesten, jártam a világot” – fogalmazott a háromszoros olimpiai bajnok HOSSZÚ KATINKA a visszavonulása bejelentése után a Nemzeti Sportnak adott interjúban.