Egy év, 365 fotó: Hosszú elköszönt, Keane felbukkant, Jászapáti Európa tetején – ilyen volt 2025 januárja
Szomorúan, Keleti Ágnes halálával indult 2025, de az év első hónapja a korcsolyázó Jászapáti Petra révén Eb-aranyérmet is hozott a magyar sportnak. Férfi kézilabda-válogatottunk az érzelmek teljes skáláját megmozgatta a világbajnokságon. Hosszú Katinka és Hanga Ádám fontos döntést hozott, Lőw Zsolt új állást vállalt, Nikitscher Tamás a spanyol élvonalba szerződött, Schäfer András klubtulajdonos lett, a kosaras Pongó Marcell élete egyik legkülönlegesebb dobását produkálta, és feltűnt a hazai sportéletben Robbie Keane.
Íme, 2025 januárja képeken!
A galéria a fotóra kattintva indítható.
S HA MÉG ELIDŐZNÉNEK 2025 JANUÁRJÁBAN…
…figyelmükbe ajánljuk néhány cikkünket, sorozatunkat az év első hónapjának eseményeiről, főszereplőiről.
KELETI ÁGNES ötszörös olimpiai bajnokként, a Nemzet Sportolójaként távozott az élők sorából. Apja sportosan nevelte, a kislányt beszippantotta a torna, halált megvető bátorsággal tagadta meg a sárga csillag viselését. Később otthonra lelt Izraelben, ahogyan ő fogalmazott, biztonságban érezte magát. Megteremtette az izraeli tornasportot, aztán a rendszerváltást követően egyre többször utazott hazánkba, újra megkapta a magyar állampolgárságot. 2016-ban végleg Budapesten telepedett le, s a halál is itt érte 103 évesen. Keleti Ágnes életének történetét hét részben dolgoztuk fel.
Mert szeretett élni – Keleti Ágnes-sorozat, 1. rész
„Sokan tekintik mérföldkőnek a visszavonulást, én nem ezt érzem, mert van egy folyamat az életemben, szépen követi egymást minden, emellett pedig hihetetlenül hosszú pályafutás van mögöttem. Sikerek mellett azért hullámvölgyek is akadtak, de ez a három évtized igazi ajándék volt, nincs bennem semmiféle hiányérzet. Az érmek, a világcsúcsok is sokat adtak, ám elmondhatom azt is, hogy sokféle felkészülésem volt, úsztam vidéken, Los Angelesben, Budapesten, jártam a világot” – fogalmazott a háromszoros olimpiai bajnok HOSSZÚ KATINKA a visszavonulása bejelentése után a Nemzeti Sportnak adott interjúban.
Hosszú Katinka: Mosolyogva fejezem be
„A sport néha ilyen, ezúttal nem volt szerencsénk. Ki merem jelenteni, hogy jól játszottunk a vébén, ráadásul szupersztárok nélkül, csapatként voltunk versenyben” – értékelt CHEMA RODRÍGUEZ, a vb-nyolcadik férfi kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya a Nemzeti Sportnak a világbajnokság után. Az interjúban szó esett a horvátok elleni balsikerű utolsó öt percről, a hét mezőnyjátékossal kivitelezett támadójáték tapasztalatairól és a nemzeti csapat jövőjéről is.
Chema Rodríguez: Néha csak kis szerencse hiányzik a nagy sikerhez
Nagyszerűen indult JÁSZAPÁTI PETRA éve, Európa-bajnok lett, de aztán balszerencsésen folytatódott: márciusban vállműtét, júliusban keresztszalag-szakadás, utóbbi következtében elszállt az olimpiai szereplés lehetősége. A rövid pályás gyorskorcsolyázó hosszú hónapok hallgatása után ősszel törte meg a csendet, és beszélt arról, hogyan dolgozta fel a történteket.
Jászapáti Petra: Egyelőre szépen sétálni, majd futni szeretnék
PONGÓ MARCELL január derekán félpályás kosárral tartotta életben és segítette továbbjutáshoz csapatát, a Falcót a Bajnokok Ligájában. Kalandos úton jutott el odáig.
A legkisebb fiú meséje – interjú Pongó Marcellel
Bár a 2025-ös éve finoman fogalmazva nem sikerült jól, attól még LEWIS HAMILTON a Formula–1 történetének (egyik) legsikeresebb versenyzője. A brit klasszis január 7-én töltötte be 40. életévét; a kerek évfordulóról lapunk is megemlékezett.
40 tény a negyvenéves F1-es klasszisról, Lewis Hamiltonról
A Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ) 2024 végén immár 67. alkalommal írta ki szavazását, eldöntendő, kik voltak az év legjobb sportolói, edzői, csapatai. Kilétükre az Operaházban január 13-án megrendezett ÉV SPORTOLÓJA GÁLÁN derült fény.
Képösszeállítás: 2024 legjobbjait ünnepelték az Operaházban