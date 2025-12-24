Nemzeti Sportrádió

Egy év, 365 fotó: Hosszú elköszönt, Keane felbukkant, Jászapáti Európa tetején – ilyen volt 2025 januárja

2025.12.24. 11:38
Januárban történt: Jászapáti Petra Európa-bajnok lett, Hosszú Katinka visszavonult, férfi kézilabda-válogatottunk negyeddöntőt játszott a világbajnokságon (Fotó: Szabó Miklós, Török Attila, Getty Images)
Egy nap, egy kép – ezt a mottót választottuk sorozatunknak, amelyben napi egy villanás erejéig felidézzük 2025 legemlékezetesebb eseményeit a magyar sportból, a világ sportjából. Voltak napok, amelyek történetét nem volt könnyű egyetlen képfelületbe sűríteni, és természetesen akadtak szürkébbek is, de mindig igyekeztünk megoldást találni: aki/ami egyszer a szerkesztés áldozatául esett, egy másik napon a helyére került. Forgassuk hát vissza az idő kerekét 2025. január elsejéig!

Szomorúan, Keleti Ágnes halálával indult 2025, de az év első hónapja a korcsolyázó Jászapáti Petra révén Eb-aranyérmet is hozott a magyar sportnak. Férfi kézilabda-válogatottunk az érzelmek teljes skáláját megmozgatta a világbajnokságon. Hosszú Katinka és Hanga Ádám fontos döntést hozott, Lőw Zsolt új állást vállalt, Nikitscher Tamás a spanyol élvonalba szerződött, Schäfer András klubtulajdonos lett, a kosaras Pongó Marcell élete egyik legkülönlegesebb dobását produkálta, és feltűnt a hazai sportéletben Robbie Keane.

Íme, 2025 januárja képeken!

Egy nap, egy kép – 2025. január

A galéria a fotóra kattintva indítható.

 

S HA MÉG ELIDŐZNÉNEK 2025 JANUÁRJÁBAN…

…figyelmükbe ajánljuk néhány cikkünket, sorozatunkat az év első hónapjának eseményeiről, főszereplőiről.

KELETI ÁGNES ötszörös olimpiai bajnokként, a Nemzet Sportolójaként távozott az élők sorából. Apja sportosan nevelte, a kislányt beszippantotta a torna, halált megvető bátorsággal tagadta meg a sárga csillag viselését. Később otthonra lelt Izraelben, ahogyan ő fogalmazott, biztonságban érezte magát. Megteremtette az izraeli tornasportot, aztán a rendszerváltást követően egyre többször utazott hazánkba, újra megkapta a magyar állampolgárságot. 2016-ban végleg Budapesten telepedett le, s a halál is itt érte 103 évesen. Keleti Ágnes életének történetét hét részben dolgoztuk fel.

Képes Sport
2025.02.12. 15:40

Mert szeretett élni – Keleti Ágnes-sorozat, 1. rész

Ötszörös olimpiai bajnokként, a Nemzet Sportolójaként hagyott itt minket január 2-án 103 évesen. SOROZAT.

„Sokan tekintik mérföldkőnek a visszavonulást, én nem ezt érzem, mert van egy folyamat az életemben, szépen követi egymást minden, emellett pedig hihetetlenül hosszú pályafutás van mögöttem. Sikerek mellett azért hullámvölgyek is akadtak, de ez a három évtized igazi ajándék volt, nincs bennem semmiféle hiányérzet. Az érmek, a világcsúcsok is sokat adtak, ám elmondhatom azt is, hogy sokféle felkészülésem volt, úsztam vidéken, Los Angelesben, Budapesten, jártam a világot” – fogalmazott a háromszoros olimpiai bajnok HOSSZÚ KATINKA a visszavonulása bejelentése után a Nemzeti Sportnak adott interjúban.

Úszás
2025.01.10. 06:40

Hosszú Katinka: Mosolyogva fejezem be

„A legnagyobb motivációm az volt, hogy szerettem úszni. Engem ez tartott a sportban, mert bármilyen hihetetlen, a sok eredménytől, a sikerektől is meg lehet csömörleni.”

„A sport néha ilyen, ezúttal nem volt szerencsénk. Ki merem jelenteni, hogy jól játszottunk a vébén, ráadásul szupersztárok nélkül, csapatként voltunk versenyben” – értékelt CHEMA RODRÍGUEZ, a vb-nyolcadik férfi kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya a Nemzeti Sportnak a világbajnokság után. Az interjúban szó esett a horvátok elleni balsikerű utolsó öt percről, a hét mezőnyjátékossal kivitelezett támadójáték tapasztalatairól és a nemzeti csapat jövőjéről is.

Kézilabda
2025.01.31. 09:23

Chema Rodríguez: Néha csak kis szerencse hiányzik a nagy sikerhez

Sikeresnek értékeli a világbajnokságot a magyar válogatott szövetségi kapitánya – nem ok nélkül.

Nagyszerűen indult JÁSZAPÁTI PETRA éve, Európa-bajnok lett, de aztán balszerencsésen folytatódott: márciusban vállműtét, júliusban keresztszalag-szakadás, utóbbi következtében elszállt az olimpiai szereplés lehetősége. A rövid pályás gyorskorcsolyázó hosszú hónapok hallgatása után ősszel törte meg a csendet, és beszélt arról, hogyan dolgozta fel a történteket.

Téli sportok
2025.10.29. 07:20

Jászapáti Petra: Egyelőre szépen sétálni, majd futni szeretnék 

Az Európa-bajnok rövid pályás gyorskorcsolyázó hosszú hónapok hallgatása után megtörte a csendet.

PONGÓ MARCELL január derekán félpályás kosárral tartotta életben és segítette továbbjutáshoz csapatát, a Falcót a Bajnokok Ligájában. Kalandos úton jutott el odáig.

Képes Sport
2025.01.30. 10:07

A legkisebb fiú meséje – interjú Pongó Marcellel

A Pongó fivérek mindhárman élvonalbeli kosárlabdázók lettek, a legfiatalabb, a most 27 éves Marcell válogatott és magyar bajnok is.

Bár a 2025-ös éve finoman fogalmazva nem sikerült jól, attól még LEWIS HAMILTON a Formula–1 történetének (egyik) legsikeresebb versenyzője. A brit klasszis január 7-én töltötte be 40. életévét; a kerek évfordulóról lapunk is megemlékezett.

Képes Sport
2025.01.07. 08:07

40 tény a negyvenéves F1-es klasszisról, Lewis Hamiltonról

A kerek évforduló apropóján ugyanennyi pontban foglaljuk össze a hétszeres világbajnok karrier- és életútját.

A Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ) 2024 végén immár 67. alkalommal írta ki szavazását, eldöntendő, kik voltak az év legjobb sportolói, edzői, csapatai. Kilétükre az Operaházban január 13-án megrendezett ÉV SPORTOLÓJA GÁLÁN derült fény.

Képes Sport
2025.01.19. 10:31

Képösszeállítás: 2024 legjobbjait ünnepelték az Operaházban

Az M4 Sport – Az Év Sportolója Gála ismét magasra tette a lécet. A Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ) immár 67. alkalommal szavaztatta meg az év legjobb sportolóit, edzőit, csapatait.

 

 

Ezek is érdekelhetik