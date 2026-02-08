Illovszky Dominik szakállas országos csúcsot állított be 60 méteren

Szép sikereket hozott a vasárnap a legjobb magyar atlétáknak, elég csak a jelenlegi leggyorsabb magyar sprinterre, Illovszky Dominikre gondolni. A Honvéd kiválósága Dortmundban állt rajthoz, és miután 6.64-es idővel kvalifikált a 60 méter fináléjára, ott olyan eredményt ért el, amire 1999 óta egyetlen honfitársunk sem volt képes. A 24 éves atléta még nem is élt, amikor Dobos Gábor Budapesten megfutotta a 6.56 másodperces országos csúcsát, Illovszky most ezt állította be Németországban, az eredményével a második lett a bronz kategóriájú viadalon.

Ugyanitt láthattuk a valaha élt leggyorsabb magyar hölgyet, Takács Boglárkát is, neki viszont nem sikerült jól az elődöntő, 7.42-vel a hetedikként ért célba, ezzel már az első futása után búcsúzott. Nem úgy a 60 m gát rekordere, Kozák Luca, aki Metzben állt rajthoz a hét utolsó napján 60 m gáton. Az elődöntős futamában csak a lengyel Pia Skrzyszowska volt gyorsabb nála, 8.07-es idejével simán kvalifikált a döntőre. Másfél órával ezután még egy századmásodpercet sikerült lefaragnia idei legjobbjából, és a 4. helyen zárta a versenyt.

Szintén Metzben láthattuk a 400 méter immár fedett pályás Európa-csúcstartóját, Molnár Attilát, aki ezúttal sem hagyott minket rekorddöntés nélkül. Ugyan a kedden Ostravában elért 45.01-e most nem lett meg neki, de így is győztesen, 45.57-es versenycsúccsal hagyhatta el az észak-franciaországi várost. Edzéstársa, a 400 m gát kétszeres világbajnoka, Femke Bol is ezt a megméretést választotta a 800 méteres bemutatkozása helyszínéül, a holland szupersztár 1:59.07-es holland csúccsal rúgta be az ajtót a beltéren négykörös távon.

A 22 éves Tóth Anna egyedüli magyarként szerepelhetett vasárnap a karlsruhei Gold-versenyen. A fiatal gátfutó 8.11-gyel az 5. lett a második elődöntőben, a döntőről csupán négy századdal maradt le. Az amerikai Grace Stark 7.86-tal bejelentkezett a világbajnoki címre is, amit március közepén a lengyelországi Torunban osztanak majd ki.

Az ukrán Jaroszlava Mahucsih 201 centiméterig jutott magasugrásban, az olasz Larissa Iapichino 684 centire repült távolugrásban, a tavaly a tokiói vb-n még 800-on ezüstérmes Georgia Hunter Bell most éppen 1500 méteren futotta meg a világ idei legjobb idejét (4:00.04). Azért ezen a távon sem kell őt félteni, hiszen többek között ő a párizsi olimpia bronzérmese.