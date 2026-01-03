Egy év, 365 fotó: szertefoszlott vb-álmok; Babos Tímea újra a vb-döntőben; világbajnoki érmek Kairóból – ilyen volt 2025 novembere

A galéria a képre kattintva indítható.

S HA MÉG ELIDŐZNÉNEK 2025 NOVEMBERÉBEN…

…figyelmükbe ajánljuk néhány cikkünket, amely az év tizenegyedik hónapjának eseményeihez, főszereplőihez kapcsolódik.

„A vőlegényemmel tervezzük, hogy családot alapítunk, aztán 2028-ban visszatérnék védett ranglistával, hogy jó néhány felkészítő verseny után akár a Los Angeles-i olimpián is részt vehessek. Hogy konkrétan hány évesen hagyom abba, még nem tűztem ki magam elé, alakul, ahogy alakul” – többek között így fogalmazott évértékelő sajtótájékoztatóján BABOS TÍMEA, aki négy tornán győzött 2025-ben, és – szintén párosban – döntőt játszott a női teniszezők világbajnokságán.