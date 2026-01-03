Nemzeti Sportrádió

Egy év, 365 fotó: szertefoszlott vb-álmok; Babos Tímea újra a vb-döntőben; világbajnoki érmek Kairóból – ilyen volt 2025 novembere

2026.01.03.
Novemberben történt: Major Veronika a sportlövőknél, Babos Tímea párosban a teniszezőknél lett világbajnoki második, Szoboszlai Dominik arcán pedig sokak fájdalma tükröződött az utolsó vb-selejtező után (Fotó: Czinege Melinda, Földi Imre)
Labdarúgó-válogatottunk emlékezetes hajrában kikapott Írországtól a Puskás Arénában, sorozatban tizedszer sem jutott ki a világbajnokságra. E keserű élmény meghatározta a novemberünket, de azért volt okunk örülni is 2025 tizenegyedik hónapjában: sportlövőink egy ezüst- és két bronzérmet hoztak haza a kairói világbajnokságról, Babos Tímea párosban döntőbe jutott a teniszezők női világbajnokságán, az FTC újabb négy pontot bezsebelt az Európa-ligában, két sima győzelemmel kezdtek női kézilabdázóink a világbajnokságon, először rendeztek magyar derbit az osztrák jégkorongligában.

Egy nap, egy kép – ezt a mottót választottuk évzáró fotósorozatunknak, amelyben napi egy villanás erejéig felidézzük 2025 legemlékezetesebb eseményeit a magyar sportból, a világ sportjából. Voltak napok, amelyek történetét nem volt könnyű egy képfelületbe sűríteni, és természetesen akadtak szürkébbek is, de mindig találtunk megoldást: aki/ami egyszer a szerkesztés áldozatául esett, egy másik napon a helyére került.

Íme, 2025 novembere képeken!

fotó 2025.12.30.

Egy nap, egy kép – 2025. november

A galéria a képre kattintva indítható.

 

S HA MÉG ELIDŐZNÉNEK 2025 NOVEMBERÉBEN…

…figyelmükbe ajánljuk néhány cikkünket, amely az év tizenegyedik hónapjának eseményeihez, főszereplőihez kapcsolódik.

„A vőlegényemmel tervezzük, hogy családot alapítunk, aztán 2028-ban visszatérnék védett ranglistával, hogy jó néhány felkészítő verseny után akár a Los Angeles-i olimpián is részt vehessek. Hogy konkrétan hány évesen hagyom abba, még nem tűztem ki magam elé, alakul, ahogy alakul” – többek között így fogalmazott évértékelő sajtótájékoztatóján BABOS TÍMEA, aki négy tornán győzött 2025-ben, és – szintén párosban – döntőt játszott a női teniszezők világbajnokságán.

Tenisz
2025.11.17. 13:33

Babos Tímea: Ez még nem a végleges búcsú pillanata

A 2028-as Los Angeles-i olimpián újra szerepelne.

Sorozatban tizedszer is lemaradt a MAGYAR LABDARÚGÓ-VÁLOGATOTT a világbajnokságról. Az írek elleni drámai 3–2-es hazai vereség után sok cikkünk foglalkozott Marco Rossival és csapatával, a közelmúlttal és a közeljövővel; íme, egy csokornyi ezekből!

Az írektől elszenvedett vereség után új időszak kezdődhet a válogatottnál

A közeljövő egyik legfontosabb kérdése, hogy Marco Rossi talál-e újabb motivációt arra, hogy továbbra is szövetségi kapitány maradjon, de az sem mellékes, hogy miként alakul át a keret a tíz hónapon át tartó tét nélküli időszakban.

Willi Orbán idén egy percet sem hiányzott, Szoboszlai sorozatban 43 meccsnél tart

Harmincöt játékost küldött idén pályára Rossi, köztük 11 újoncot. Tóth Alex csak egyszer nem játszott, Varga Barnabás szerezte a legtöbb gólt.

Dupla Tízes: egy álommal kevesebb, de hogyan tovább? Folytatódik a Marco Rossi-éra?

Átvettük az írek elleni, még mindig fájó vereség összes okát, de nem érdemes csupán az eredményből elemezni. No, de mit hoz a jövő a válogatott számára?

Csányi Sándor: Bízzunk Rossiban, úgy gondolom, meg tudja oldani ezt a helyzetet

Az M4 Sportnak adott interjút az MLSZ első embere a szövetség elnökségi ülése után, amelyen Marco Rossi szövetségi kapitányt megerősítették pozíciójában.

Az európai és az interkontinentális pótselejtezők kivételével novemberben lezárultak a 2026-OS LABDARÚGÓ-VILÁGBAJNOKSÁG selejtezői; zónánként végignéztük az eddigi csatározások érdekességeit, a nagy visszatérőket, a nagy lemaradókat.

Foci vb 2026
2025.11.19. 14:50

A létszámemelés nagy nyertesei: Curacao, Jordánia, Üzbegisztán és Új-Zéland

A vb egyetlen magyar állampolgársággal is rendelkező játékosát a vb-újonc Zöld-foki-szigetek adhatja. Érdekességek zónáról zónára.

A Nemzetközi Atlétikai Szövetség (WA) 2025-ben is megválasztotta A VILÁG LEGJOBB FÉRFI ÉS NŐI ATLÉTÁJÁT, valamint három kategória (a pálya-, az ügyességi és az utcai számok) legjobbjait. A november 30-i monacói gálán II. Albert, a nagyhercegség uralkodója és Sebastian Coe, a WA elnöke mellett három korábbi kitüntetett, Letsile Tebogo (2024), Valerie Adams (2014) és Paula Radcliffe (2002) adta át a díjakat.

Képes Sport
2025.12.07. 15:03

Csillagok Monacóban: 2025 legjobb atlétái

A Nemzetközi Atlétikai Szövetség (WA) 2025-ben is megválasztotta a világ legjobb férfi és női atlétáját.

 

 

2025 egy év 365 fotó galéria
Ezek is érdekelhetik