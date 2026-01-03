Egy év, 365 fotó: szertefoszlott vb-álmok; Babos Tímea újra a vb-döntőben; világbajnoki érmek Kairóból – ilyen volt 2025 novembere
Egy nap, egy kép – ezt a mottót választottuk évzáró fotósorozatunknak, amelyben napi egy villanás erejéig felidézzük 2025 legemlékezetesebb eseményeit a magyar sportból, a világ sportjából. Voltak napok, amelyek történetét nem volt könnyű egy képfelületbe sűríteni, és természetesen akadtak szürkébbek is, de mindig találtunk megoldást: aki/ami egyszer a szerkesztés áldozatául esett, egy másik napon a helyére került.
Íme, 2025 novembere képeken!
„A vőlegényemmel tervezzük, hogy családot alapítunk, aztán 2028-ban visszatérnék védett ranglistával, hogy jó néhány felkészítő verseny után akár a Los Angeles-i olimpián is részt vehessek. Hogy konkrétan hány évesen hagyom abba, még nem tűztem ki magam elé, alakul, ahogy alakul” – többek között így fogalmazott évértékelő sajtótájékoztatóján BABOS TÍMEA, aki négy tornán győzött 2025-ben, és – szintén párosban – döntőt játszott a női teniszezők világbajnokságán.
Sorozatban tizedszer is lemaradt a MAGYAR LABDARÚGÓ-VÁLOGATOTT a világbajnokságról. Az írek elleni drámai 3–2-es hazai vereség után sok cikkünk foglalkozott Marco Rossival és csapatával, a közelmúlttal és a közeljövővel; íme, egy csokornyi ezekből!
Az európai és az interkontinentális pótselejtezők kivételével novemberben lezárultak a 2026-OS LABDARÚGÓ-VILÁGBAJNOKSÁG selejtezői; zónánként végignéztük az eddigi csatározások érdekességeit, a nagy visszatérőket, a nagy lemaradókat.
A Nemzetközi Atlétikai Szövetség (WA) 2025-ben is megválasztotta A VILÁG LEGJOBB FÉRFI ÉS NŐI ATLÉTÁJÁT, valamint három kategória (a pálya-, az ügyességi és az utcai számok) legjobbjait. A november 30-i monacói gálán II. Albert, a nagyhercegség uralkodója és Sebastian Coe, a WA elnöke mellett három korábbi kitüntetett, Letsile Tebogo (2024), Valerie Adams (2014) és Paula Radcliffe (2002) adta át a díjakat.
