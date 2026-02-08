Molnár Attila az Európa-rekord után Metzben versenyez

Molnár Attila (Fotó: Árvai Károly)

Nem kellett sokat várni, hogy a lenyűgöző idénykezdete után ismét láthassuk Molnár Attilát rajthoz állni. A 24 éves magyar atléta kedden Ostravában 45.01-es Európa-csúccsal diadalmaskodott, a hétvégén pedig Franciaországba utazott.

“Fogalmazhatunk úgy, hogy kezdetnek nem volt rossz, de valóban ezzel csak elkezdeni terveztük az évet – mondta még a keddi csúcsfutása után Molnár Attila a magyar szövetség honlapjának. – Szóval örülök, hogy ilyen elképesztően jól sikerült, de szeretném a helyén kezelni, nem akarom, hogy ez magával rántson, mert ez még nem az az idő, aminek nagyon örülni szeretnénk. Nem tervezünk megállni, tehát ez a szezon kezdete volt, tök jó. Csak úgy szeretném kezelni, mintha egy átlagos eredmény lenne, és innen építkezünk tovább.”

Nem Molnár Attila lesz az egyetlen, akinek vasárnap nemzetközi viadalon drukkolhatunk: hozzá hasonlóan szintén Metzben futhat Kozák Luca 60 m gáton, ugyanebben a számban Tóth Anna a karlsruhei Gold-versenyre kapott meghívást, két sprinterünk, Takács Boglárka és Illovszky Dominik Dortmundban szerepel.

Szombat este a jelenlegi legjobb női és férfi rúdugrónk is külföldön szerepelt, az országos csúcstartó Klekner Hanga a roubaix-i csarnokban az 5. lett (440 cm), Böndör Márton Athénban versenyzett, ahol 545 centivel nyolcadikként zárt. A nyíregyházi fedett pályás viadalon 3000 méteren rajthoz álltak a tiszaújvárosi triatlonosok, így Lehmann Csongor is, aki 8:16.87-es egyéni csúccsal a 2. lett.