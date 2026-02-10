ZTE: Frankfurtból is jött játékos és a Braga-védő is itt van – NS-infó
Korábban már jeleztük, hogy a ZTE-től Bakti Balázs Lendvára tart, Diego Borges pedig a Sporting Kansas Cityhez, és bár a hetet még Zalaegerszegen kezdték, mindkettejük távozása biztosra vehető, viszont a következő napokban érkezők egész sora várható a zalaiaknál.
Hétfőn portugál oldalak számoltak be arról, hogy a ZTE tárgyal a harmadosztályú Braga B 22 éves jobbhátvédje, André Ferreira szerződtetéséről, aki értesüléseink szerint már meg is érkezett Zalaegerszegre. A bragai születésű játékos végigjárta az SC Braga korosztályos csapatait, de az első csapatban nem szerepelt tétmeccsen, legutóbb az előző idényben 16 mérkőzésen lépett pályára a harmadosztályban, a jelenlegi idényben viszont nem játszott.
Ugyanakkor a Nemzeti Sport értesülései szerint nem ő lesz az egyetlen érkező a ZTE-nél ezen a héten. A klub felvette a kapcsolatot az ugyancsak jobbhátvéd, amerikai-magyar állampolgárságú, Amerikában született, Németországban nevelkedett 20 éves Aiden Harangival, aki a magyar U16-os és U17-es válogatott után az amerikai U17-es, U18-as és U20-as nemzeti együttesben is pályára lépett már. Az előző idényben a Frankfurt II-ben játszott a német örötödosztályban, az őszi szezonban pedig a Frankfurt kölcsönjátékosaként a San Diego FC-ben öt mérkőzésen pályára lépett az amerikai MLS-ben (édesapja, Harangi Péter korábban játszott az NB I-ben, Debrecenben). Kedden ő is megérkezett Zalaegerszegre, várhatóan kölcsönveszi őt a ZTE.
Magyar származású konferenciagyőztese lett az MLS-nek
Azonban itt sincs még vége a lehetséges új igazolások sorának. Dél-amerikai forrásból úgy tudjuk, több brazil és argentin játékos is érkezhet még a napokban, a szombati átigazolási határidő zárása előtt Zalaegerszegre, elsősorban támadók, akik közül lesz, aki a második csapathoz csatlakozhat, de lesznek olyanok is, akik az első kerethez érkeznek.
TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A ZALAEGERSZEGI TE FC-NÉL
Érkezők: Akpe Victory (Akpe Victory Maduabuchukwu, nigériai, FK Banga – Litvánia), Nicolás Elosú (Nicolás Elosú Larumbe, argentin, Racing Club II – Argentína), Garai Zétény (FC Ajka), Skribek Alen (Paksi FC, kölcsön után végleg)
(Az NB III-as csapathoz érkezett légiósok: Dario Bonilla (kolumbiai, Orsomarso SC – Kolumbia), Isaac Chukwudi (nigériai, Beyond Limits – Nigéria)
Kölcsönbe érkezők: –
Kölcsönből visszatértek: –
Az utánpótlásból vagy a második csapatból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Divaio Bobson (holland-suriname-i)
Kiszemeltek: Aiden Harangi (amerikai-magyar, Frankfurt II – Németország), André Ferreira (Braga B – Portugália)
Távozók: Bodnár Gergő (Újpest FC), Klausz Milán (MTK Budapest, onnan kölcsönben Kazincbarcika), Krajcsovics Ábel (Újpest FC), Nagy Zsombor (Kazincbarcika)
Kölcsönbe távozók: –
Kölcsönből visszatért klubjához: –
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Bakti Balázs (NK Nafta – Szlovénia), Diego Borges (brazil)