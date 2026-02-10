ZTE: Frankfurtból is jött játékos és a Braga-védő is itt van – NS-infó

Hétfőn portugál oldalak számoltak be arról, hogy a ZTE tárgyal a harmadosztályú Braga B 22 éves jobbhátvédje, André Ferreira szerződtetéséről, aki értesüléseink szerint már meg is érkezett Zalaegerszegre. A bragai születésű játékos végigjárta az SC Braga korosztályos csapatait, de az első csapatban nem szerepelt tétmeccsen, legutóbb az előző idényben 16 mérkőzésen lépett pályára a harmadosztályban, a jelenlegi idényben viszont nem játszott.

André Ferreira está muito perto de um acordo com o ZTE FC, da Hungria, para um contrato válido até ao final da temporada, com opção de prolongar por mais uma época, apurou o Diário de Transferências.

Ugyanakkor a Nemzeti Sport értesülései szerint nem ő lesz az egyetlen érkező a ZTE-nél ezen a héten. A klub felvette a kapcsolatot az ugyancsak jobbhátvéd, amerikai-magyar állampolgárságú, Amerikában született, Németországban nevelkedett 20 éves Aiden Harangival, aki a magyar U16-os és U17-es válogatott után az amerikai U17-es, U18-as és U20-as nemzeti együttesben is pályára lépett már. Az előző idényben a Frankfurt II-ben játszott a német örötödosztályban, az őszi szezonban pedig a Frankfurt kölcsönjátékosaként a San Diego FC-ben öt mérkőzésen pályára lépett az amerikai MLS-ben (édesapja, Harangi Péter korábban játszott az NB I-ben, Debrecenben). Kedden ő is megérkezett Zalaegerszegre, várhatóan kölcsönveszi őt a ZTE.