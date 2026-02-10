Aranycipő: dupla itt, és gól ott is – folytatódik a Kane–Mbappé csata
ARANYCIPŐ-VERSENY
AZ ÉLCSOPORT (február 9.)
1. Harry Kane (Bayern München) 24 gól x 2 = 48 pont
Kylian Mbappé (Real Madrid) 23 gól x 2 = 46 pont
3. Erling Haaland (Manchester City) 21 gól x 2 = 42 pont
4. Igor Thiago (Brentford) 17 gól x 2 = 34 pont
5. Vedat Muriqi (Mallorca) 15 gól x 2 = 30 pont
6. Darko Lemajics (FK RFS) 29 gól x 1 = 29 pont
7. Vangelisz Pavlidisz (Benfica) 19 gól x 1.5 = 28.5 pont
Luis Javier Suárez (Sporting CP) 19 x 1.5 = 28.5
9. Lautaro Martínez (Internazionale) 14 x 2 = 28
10. Ibrahim Diabaté (GAIS) 18 gól x 1.5 = 27 pont
Daniel Karlsbakk (Sarpsborg) 18 gól x 1.5 = 27 pont
August Priske Flyger (Djurgarden) 18 gól x 1.5 = 27 pont
Ueda Ajasze (Feyenoord) 18 gól x 1.5 = 27 pont