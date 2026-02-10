Nemzeti Sportrádió

Aranycipő: dupla itt, és gól ott is – folytatódik a Kane–Mbappé csata

2026.02.10. 09:44
Kylian Mbappé és Harry Kane újra növelte góljai számát (Fotó: Getty Images)
Az Európa vezető sportlapjait – köztük a Nemzeti Sportot – tömörítő European Sports Media (ESM) frissítette a 2025–2026-os idény Aranycipő-versenyének állását. Harry Kane két gólt szerzett a Hoffenheim ellen, Kylian Mbappé egyszer talált be a Valenciának, így a Bayern München angolja kis előnyt szerzett a Real Madrid franciája előtt a legjobb európai gólvadászok versenyének élén. Megjelent az első tízben az Inter fölényes győzelméhez egy góllal hozzájáruló Lautaro Martínez, valamint Luis Suárez, akinek hétfő esti gólja 100. percbeli egyenlítést ért a Sportingnak a Porto elleni rangadón.

ARANYCIPŐ-VERSENY
AZ ÉLCSOPORT (február 9.)
  1. Harry Kane (Bayern München) 24 gól x 2 = 48 pont
      Kylian Mbappé (Real Madrid) 23 gól x 2 = 46 pont
  3. Erling Haaland (Manchester City) 21 gól x 2 = 42 pont
  4. Igor Thiago (Brentford) 17 gól x 2 = 34 pont
  5. Vedat Muriqi (Mallorca) 15 gól x 2 = 30 pont
  6. Darko Lemajics (FK RFS) 29 gól x 1 = 29 pont
  7. Vangelisz Pavlidisz (Benfica) 19 gól x 1.5 = 28.5 pont
      Luis Javier Suárez (Sporting CP) 19 x 1.5 = 28.5
  9. Lautaro Martínez (Internazionale) 14 x 2 = 28
10. Ibrahim Diabaté (GAIS) 18 gól x 1.5 = 27 pont
      Daniel Karlsbakk (Sarpsborg) 18 gól x 1.5 = 27 pont
      August Priske Flyger (Djurgarden) 18 gól x 1.5 = 27 pont
      Ueda Ajasze (Feyenoord) 18 gól x 1.5 = 27 pont

A legutóbb közölt állás itt.

 

