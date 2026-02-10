Bardóczky Kornél: Felvettük a versenyt, de megérdemelten nyertek az amerikaiak

– Az ellenfélnél hárman is újoncok voltak a Davis-kupában, nem szerepeltek még ebben a légkörben, de úgy tűnt, mégsem játszott szerepet a tapasztalat hiánya.

– Paul esetében nyilván nem volt kérdés, hogyan kezeli a közeget, de Quinn is olyan attitűddel játszott, mintha már tíz éve szerepelne a Davis-kupában, mintha természetes lenne neki idegenben, hatezer ember előtt játszani úgy, hogy a közönség nagy része nem neki drukkol, közben néhányan szirénáznak, dobolnak, olykor megpróbálják kicsit megzavarni. Egyszer sem rebbent meg a szeme, nem reklamált, még csak nem is nézett csúnyán, nem elégedetlenkedett. Fejben nagyon erős, fogunk még róla hallani.

– Vasárnap a párharc végeztével elmondta, kettő null vagy egy egy esetén valószínűleg nem játszatta volna párosban Marozsán Fábiánt és Piros Zsombort, pont azért, hogy egyesben pihentebben álljanak ki. Null kettő után viszont nem lehetett más a taktika, a legjobbjainkat küldte pályára a versenyben maradás érdekében. Piros Zsombor viszont kissé meghúzta a jobb combját Tommy Paul ellen, a szombati nap végén arról is beszélt, talán sok lehet, ha kétszer kell játszania. Milyen állapotban lépett pályára vasárnap?

– Megfelelő állapotban volt, játékra készen. Még szombat este megkapta a kezelést, elvégeztek számos tesztet a jobb lábán, amelyek már akkor is jó eredményeket mutattak. Vasárnap reggel megismételtük a felméréseket, változatlanul megfelelő állapotban volt, akkor már Zsombi is azt mondta, nincs, ami akadályozná a pályára lépését.