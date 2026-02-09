Nemzeti Sportrádió

„Igazi műalkotás!” – a 75-szörös angol válogatott kapus Szoboszlai szabadrúgásgóljáról

2026.02.09. 10:34
Joe Hart az általa látott egyik legjobb lövésnek minősítette Szoboszlai Dominik bombáját (Fotó: Getty Images)
Bár a Liverpoolnak nem ért pontot a Manchester City elleni vasárnapi rangadón (1–2), Szoboszlai Dominik remek szabadrúgásgólja beszédtéma marad még egy ideig. A BBC népszerű műsorában (Match of the Day) a 75-szörös angol válogatott Joe Hart kapusszemmel elemezte a lövést.

„A legjobban talán Virgil van Dijk testbeszéde írja le, mennyire jó szabadrúgás volt ez. A posztján ő minden idők egyik legjobbja, és nézzék a reakcióját! – hívta fel a figyelmet a fejét fogó holland védőre Joe Hart a Match of the Day vasárnap esti műsorában. – Még sohasem látott ilyesmit. Nyert Bajnokok Ligáját, Premier League-et, mégis úgy tűnik, hogy teljesen letaglózták a történtek.”

Magáról a lövésről így beszélt a Cityvel korábban bajnokságot, FA-kupát és Ligakupát nyerő kapus.

„Figyeljük először is Donnarummát! Hogyan gondolkodhatott? Kéttagú sorfal, rendben, ebből a távolságból elég lesz. Három kimenetellel számolhatott, amelyek közül kettőt tekinthetett különösen veszélyesnek. Az első lehetőség, hogy Szoboszlai a sorfal külső oldalán, O’Reilly válla fölött veszi célba a bal felső sarkot. A második, hogy a Liverpool kamusorfala felett a másik felsőt nézi ki magának, ahogyan David Reya ellen csinálta. A harmadik lehetőséget pedig, gondolhatta Donnarumma, ha ki tudod használni, haver, akkor megérdemled. Ez pedig az, hogy a sorfal belső oldala mellett lövi el a labdát úgy, hogy az utána kanyarodik a pipa felé.”

Tudjuk: ez utóbbi történt.

„Iszonyatos lövés volt! – fejezte ki elismerését Hart, igenlést várva szakértőtársától, Wayne Rooneytól, miszerint ezt onnan gyakorlatilag lehetetlen berúgni. – De ahogyan és amilyen technikával elrúgja… Donnarumma nem tudja, mit tegyen, hiszen még akkor sem érzi, hová érkezik a labda, amikor az eléri a tizenhatos légterét. Igazi műalkotás! Az egyik legjobban kivitelezett lövés, amit valaha láttam, már-már Roberto Carlos mesterművét idézi. Hihetetlen.”

Ahogyan maga is utalt rá, Joe Hartnak már volt alkalma elemezni Szoboszlai-szabadrúgásgólt: az Arsenal elleni idény elejit is különlegesnek minősítette.

Angol labdarúgás
2025.09.02. 15:17

„Világklasszis megoldás volt” – Joe Hart Szoboszlai szabadrúgásgóljáról

A volt angol válogatott kapus Wayne Rooney-nak magyarázta el, miért volt tökéletes Szoboszlai Dominik pontrúgása.

A brazil Roberto Carlos hivatkozott gólja, amelyet az 1997-es Tournoi de France-on a francia válogatottnak rúgott, ide kattintva nézhető meg!

