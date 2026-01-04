Nemzeti Sportrádió

Egy év, 365 fotó: Sárkány Zalán Európa-bajnok, Lando Norris világbajnok, Dárdai Pál Újpesten – ilyen volt 2025 decembere

2026.01.04.
Decemberben történt: az úszó Sárkány Zalán Európa-bajnok lett; olvasóink Szemerey Zsófit látták a magyar válogatott legjobbjának a női kézilabda vb-n; Lando Norris nemcsak a Magyar Nagydíj után ünnepelhetett (képünkön), hanem az F1-es idény végén is; Dárdai Pál az Újpest sportigazgatójaként folytatja; Lionel Messi megkaparintotta az MLS-trófeát is (Fotó: Árvai Károly, Dömötör Csaba, MTI/Bodnár Boglárka, Getty Images)
Egy nap, egy kép – ezt a mottót választottuk évzáró fotósorozatunknak, amelyben napi egy villanás erejéig felidéztük 2025 legemlékezetesebb eseményeit a magyar sportból, a világ sportjából. December még nagyon közel van, a meccsek, a futamok a fejünkben pörögnek, a főhősök éppen csak lejöttek a küzdőtérről: velük zárjuk éves visszatekintésünket.

Voltak napok, amelyek történetét nem volt könnyű egy képfelületbe sűríteni, és természetesen akadtak szürkébbek is, de mindig találtunk megoldást: aki/ami egyszer a szerkesztés áldozatául esett, egy másik napon a helyére került.

Íme, 2025 decembere képeken!

fotó 2025.12.30.

Egy nap, egy kép – 2025. december

A galéria a képre kattintva indítható.

 

S HA MÉG ELIDŐZNÉNEK 2025 DECEMBERÉBEN…

…figyelmükbe ajánljuk néhány cikkünket, amely az év utolsó hónapjának eseményeihez, főszereplőihez kapcsolódik.

A Formula–1 1950 óta íródó történetében LANDO NORRIS lett a 35. világbajnok. Bár 2019 óta versenyez az F1-ben, nem biztos, hogy mindenki pontosan ismeri, ezért aztán – stílszerűen 35 pontos – összefoglaló cikkben, valamint képösszeállításban is áttekintettük a 26 éves brit eddigi életútját.

Íme, Lando Norris – 35 tény az F1 35. világbajnokáról

Bajnok lett Új-Zélandon • Hiába csábította a Red Bull • Magyar szakember is segíti a McLarennél.

Képes összeállítás Lando Norrisról, a Formula–1 új királyáról

Max Verstappen négyéves uralkodása után a Formula–1 2025-ben új világbajnokot avatott.

„A fiúk örültek, a feleségem, Mónika nem annyira, ő azt mondta, már olyan jól elvoltam a szoknyája mellett. Nem unatkoztunk eddig sem, én szeretek kertészkedni, járni a gyerekek meccseire, a magyar és a német válogatott mérkőzéseire is mindig meghívnak, van egy gyönyörű kutyánk, aki más emberré tett. Csináltam most még magamnak egy kis elfoglaltságot. De szeretnék még valami nagyot alkotni a futballban. Kitartó munkával, jó társakkal, akik szintén akarnak valamit. Itt azért van mag, sokan szeretik az Újpestet, lehet alkotni. És kicsit álmodozni is” – DÁRDAI PÁL mondta ezt azon a sajtótájékoztatón, amelyen bemutatták mint az Újpest új sportigazgatóját.

Labdarúgó NB I
2025.12.18. 16:08

Dárdai Pál lett az Újpest sportigazgatója – hivatalos

A korábbi szövetségi kapitány elköszönt a Hertha BSC-től, és a lila-fehér klub teljes szakmai munkájának felügyeletét vállalta a legkisebb utánpótlás-korosztályoktól a felnőttcsapatig.

„A 2016-os Európa-bajnokságon az osztrákoknak rúgott gólom lassan tízéves, de a mai napig emlegetik az emberek, elmesélik, hol látták, miként reagáltak. Azért a pillanatért a legelső edzéstől a sérüléseken át a csalódásokig mindenért kárpótolt a futball, az a gól mindent megért, az az érzés elkísér” – fogalmazott STIEBER ZOLTÁN a Nemzeti Sportnak adott interjúban, amellyel lezárta játékoskarrierjét. 

Magyar válogatott
2025.12.13. 08:03

Mindenért kárpótolta a visszavonuló Stieber Zoltánt az osztrákoknak rúgott gólja

A futballtól nem szakad el, barátjával, Diglics Dániellel játékosok menedzselését kezdték el.

SÁRKÁNY ZALÁN egy arany- és egy ezüstérmet szerzett a lublini rövid pályás úszó Európa-bajnokságon, ÁBRAHÁM MINNA két ezüstöt; mindketten elégedetten értékelték Eb-szereplésüket lapunknak.

Ábrahám Minna: Megyek előre, szépen összeáll ez hosszú távon

„Élvezni kell az életet, nem lehet csak az úszás az egyedüli örömforrás, ezért is töltök sok időt a barátaimmal, és amennyit csak lehet, a családommal.”

Sárkány Zalán: Egy kicsit megdicsérem magam!

A lublini rövid pályás Eb magyar aranyérmese először úszott ilyen sokat egy versenyen.

A Nemzeti Sport szokás szerint összesítette osztályzatait, és a LABDARÚGÓ NB I őszi szezonjának végeztével elkészítette rangsorait: a teljeset és a posztonkéntit is, valamint kihirdette az első 18 forduló álomcsapatát.

Szappanos Péter a szezon legjobb futballistája

NS-ÉRTÉKELÉS NB I. Már elkezdődött a bajnokság, amikor a kétszeres válogatott futballista a Puskás Akadémiához szerződött, ám tizenhat találkozót végigvédett, sokszor kiemelkedve a mezőnyből.

Nyolc magyar és három légiós szerepel az NB I őszi válogatottjában

NS-ÉRTÉKELÉS. Lapunk hagyományaihoz híven elkészítette az NB I posztonkénti rangsorát.

A Magyar Távirati Iroda Sportszerkesztősége 1964 óta minden esztendőben összegyűjti, kik sportágukban AZ ADOTT ÉV LEGJOBBJAI. A voksolás történetének új csúcstartója a tájékozódási búvárúszó Balázs Péter, aki 24. alkalommal lett első, ezzel átvette a vezetést Portisch Lajos sakknagymestertől – a Nemzet Sportolója 23-szor végzett az élen 1964 és 1994 között.

Egyéb egyéni
2025.12.16. 16:48

Szoboszlai negyedszer nyert, megdőlt Portisch rekordja – íme, az év legjobbjai!

A tájékozódási búvárúszó Balázs Péter huszonnegyedik elsőségével előzött. Idén 65 sportág szövetsége válaszolt az MTI megkeresésére az asztalitenisztől a vízilabdáig.

 

 

2025 egy év 365 fotó galéria
