Egy év, 365 fotó: Sárkány Zalán Európa-bajnok, Lando Norris világbajnok, Dárdai Pál Újpesten – ilyen volt 2025 decembere

„A fiúk örültek, a feleségem, Mónika nem annyira, ő azt mondta, már olyan jól elvoltam a szoknyája mellett. Nem unatkoztunk eddig sem, én szeretek kertészkedni, járni a gyerekek meccseire, a magyar és a német válogatott mérkőzéseire is mindig meghívnak, van egy gyönyörű kutyánk, aki más emberré tett. Csináltam most még magamnak egy kis elfoglaltságot. De szeretnék még valami nagyot alkotni a futballban. Kitartó munkával, jó társakkal, akik szintén akarnak valamit. Itt azért van mag, sokan szeretik az Újpestet, lehet alkotni. És kicsit álmodozni is” – DÁRDAI PÁL mondta ezt azon a sajtótájékoztatón, amelyen bemutatták mint az Újpest új sportigazgatóját.