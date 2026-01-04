Egy év, 365 fotó: Sárkány Zalán Európa-bajnok, Lando Norris világbajnok, Dárdai Pál Újpesten – ilyen volt 2025 decembere
Voltak napok, amelyek történetét nem volt könnyű egy képfelületbe sűríteni, és természetesen akadtak szürkébbek is, de mindig találtunk megoldást: aki/ami egyszer a szerkesztés áldozatául esett, egy másik napon a helyére került.
Íme, 2025 decembere képeken!
A galéria a képre kattintva indítható.
S HA MÉG ELIDŐZNÉNEK 2025 DECEMBERÉBEN…
…figyelmükbe ajánljuk néhány cikkünket, amely az év utolsó hónapjának eseményeihez, főszereplőihez kapcsolódik.
A Formula–1 1950 óta íródó történetében LANDO NORRIS lett a 35. világbajnok. Bár 2019 óta versenyez az F1-ben, nem biztos, hogy mindenki pontosan ismeri, ezért aztán – stílszerűen 35 pontos – összefoglaló cikkben, valamint képösszeállításban is áttekintettük a 26 éves brit eddigi életútját.
„A fiúk örültek, a feleségem, Mónika nem annyira, ő azt mondta, már olyan jól elvoltam a szoknyája mellett. Nem unatkoztunk eddig sem, én szeretek kertészkedni, járni a gyerekek meccseire, a magyar és a német válogatott mérkőzéseire is mindig meghívnak, van egy gyönyörű kutyánk, aki más emberré tett. Csináltam most még magamnak egy kis elfoglaltságot. De szeretnék még valami nagyot alkotni a futballban. Kitartó munkával, jó társakkal, akik szintén akarnak valamit. Itt azért van mag, sokan szeretik az Újpestet, lehet alkotni. És kicsit álmodozni is” – DÁRDAI PÁL mondta ezt azon a sajtótájékoztatón, amelyen bemutatták mint az Újpest új sportigazgatóját.
Dárdai Pál lett az Újpest sportigazgatója – hivatalos
„A 2016-os Európa-bajnokságon az osztrákoknak rúgott gólom lassan tízéves, de a mai napig emlegetik az emberek, elmesélik, hol látták, miként reagáltak. Azért a pillanatért a legelső edzéstől a sérüléseken át a csalódásokig mindenért kárpótolt a futball, az a gól mindent megért, az az érzés elkísér” – fogalmazott STIEBER ZOLTÁN a Nemzeti Sportnak adott interjúban, amellyel lezárta játékoskarrierjét.
Mindenért kárpótolta a visszavonuló Stieber Zoltánt az osztrákoknak rúgott gólja
SÁRKÁNY ZALÁN egy arany- és egy ezüstérmet szerzett a lublini rövid pályás úszó Európa-bajnokságon, ÁBRAHÁM MINNA két ezüstöt; mindketten elégedetten értékelték Eb-szereplésüket lapunknak.
A Nemzeti Sport szokás szerint összesítette osztályzatait, és a LABDARÚGÓ NB I őszi szezonjának végeztével elkészítette rangsorait: a teljeset és a posztonkéntit is, valamint kihirdette az első 18 forduló álomcsapatát.
A Magyar Távirati Iroda Sportszerkesztősége 1964 óta minden esztendőben összegyűjti, kik sportágukban AZ ADOTT ÉV LEGJOBBJAI. A voksolás történetének új csúcstartója a tájékozódási búvárúszó Balázs Péter, aki 24. alkalommal lett első, ezzel átvette a vezetést Portisch Lajos sakknagymestertől – a Nemzet Sportolója 23-szor végzett az élen 1964 és 1994 között.
