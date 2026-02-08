Nemzeti Sportrádió

Haaland: Csak adták volna meg a gólt, és ne állították volna ki Szoboszlait

2026.02.08. 20:36
Fotó: Getty Images
Mint arról beszámoltunk, Szoboszlai Dominik nagy gólt szerzett a Manchester City ellen az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 25. fordulójában. A legvégén azonban Szoboszlai piros lapot kapott, mert Rayan Cherki saját térfeléről az üres liverpooli kapura gurított labdáját hajszolva visszarántotta Erling Haalandot. Arne Slot, Josep Guardiola és Ryan Gravenberch is elmondta a véleményét a mérkőzésről.

 

„Persze, a játékvezetőnek követnie kellett a szabályokat, de így a vétkest három meccsre eltiltják – mondta Erling Haaland a Sky Sportsnak korábbi salzburgi csapattársáról. – A végén sajnáltam, hogy így megbüntetik. Csak adták volna meg a gólt, a piros lapot meg nem. Ilyen egyszerű. Ez a szabály, ez van. Ha Cherki csak odapasszolta volna nekem a labdát, akkor belövöm. De nem akarta, és utána így alakult.”

Megjegyzendő: bár Haaland hárommeccses eltiltásról beszél, a szabályok szerint – gólszerzés megakadályozása – Szoboszlait minden bizonnyal csak egy találkozóra tiltják el.

BBC: SZOBOSZLAI DOMINIK BRILIÁNS GÓLJA után a Liverpoolnak nem lett volna szabad pont nélkül zárnia a mérkőzést, írta a brit közszolgálati média weboldala. A „vörösök” negyedszer vesztettek úgy bajnokit az idényben, hogy a hosszabbításban kaptak gólt, és a magyar középpályás kiállításával még nehezebb helyzetbe kerültek.
LIVERPOOL ECHO: A livepooli lap Szoboszlai Dominik teljesítményét a tízes listán hetessel osztályozta, kiemelve, hogy a második félidőben remekbe szabott gólt szerzett, de beragadt a City egyenlítő góljánál, és kiállították. Kerkez Milos nyolcas osztályzattal CSAPATA LEGJOBBJA LETT: kiemelkedő védőmunkája mellett remekül segítette a támadásokat.
MANCHESTER EVENING NEWS: A Manchester City ŐRÜLT MÉRKŐZÉSEN küzdötte vissza magát, és nyert az Anfieldben, fogalmaz a manchesteri oldal. Szoboszlai Dominik elképesztő szabadrúgásával a hazaiak szereztek vezetést, Bernardo Silva azonban gyorsan egyenlíteni tudott, és a feszült hosszabbításbeli adok-kapokból a vendégcsapat jött ki jobban.
LAPSZEMLE

„Sok minden történt a mérkőzésen, csalódott vagyok a vereség miatt. Az első félidőben jobban játszott a City, de nem voltak helyzetei, a fordulás után feljavultunk, s megszereztük a vezetést, majd gyorsan egyenlítettek, ahhoz pedig már hozzászoktunk, hogy a hosszabbításban gólt kapunk… Szoboszlai Dominik piros lapja? Nem kéne erről beszélni, de talán hagynia kellett volna, hogy Haaland betaláljon. Ha ez a szabály, akkor el kell fogadni. Szomorú vagyok, de akadtak pozitívumok is” – fogalmazott a meccs után Arne Slot, a Liverpool menedzsere a BBC-nek.

„Ez a meccs tökéletes reklámja volt a Premier League-nek – mondta Josep Guardiola, a Manchester City menedzsere. – Az első félidőben jók voltunk, de a fordulás után veszítettünk a lendületünkből, kissé passzívvá váltunk. Szoboszlai Dominik fantasztikus játékos, elképesztő gólt szerzett, de Bernardo Silva találatával gyorsan visszajöttünk. A hajrábeli csetepaté? Mondtam a játékvezetőnek, csak adja meg a gólt, és mindenki menjen haza.”

„Szoboszlai Dominik fantasztikus szabadrúgásgólt szerzett, ám gyorsan egyenlítettek, majd tizenegyest kaptak, s kettő egyes hátrányban már nehéz dolgunk volt. Az első félidőben a Manchester City volt a jobb, a másodikban azonban mi, ezért nehéz elfogadni, hogy pont nélkül maradtunk” – értékelt Ryan Gravenberch, a Liverpool holland középpályása.

