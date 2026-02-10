Megműtötték az angolok 100 millió fontos sztárját, nem lesz ott a vb-n

A 30 éves játékos január 18-án sérült meg az Aston Villa elleni 1–0-s győzelem során.

„Nem így akartam befejezni az idényt, de ez a futball, borzasztóan csalódott vagyok” – írta Grealish a Facebookon. Hozzátette: a műtét sikeres volt, és minden erejével azon dolgozik, hogy minél erősebben térjen vissza. „Biztos vagyok benne, hogy fittebben, erősebben és jobb játékosként jövök vissza.”



Grealish az idényben 22 mérkőzésen lépett pályára az Everton színeiben, két gólt szerzett és hat gólpasszt adott minden sorozatot figyelembe véve.

Az Evertonnál mutatott jó formája alapján felmerült a visszatérése az angol válogatottba, ám a nyári vb-t így biztosan kihagyja a BBC szerint. Legutóbb 2024 októberében, Lee Carsley ideiglenes irányítása alatt lépett pályára nemzeti színekben.

A felnőttek között 39-szer lépett pályára címeres mezben (Fotó: Getty Images)

Grealish 2021-ben brit rekordot jelentő 100 millió fontért igazolt az Aston Villától a Manchester Cityhez, ahol három Premier League-címet, Bajnokok Ligáját és FA-kupát is nyert. Az előző idényben azonban háttérbe szorult, mindössze hét bajnokin kezdett, majd kimaradt a klub-vb-keretből is, ezt követően került kölcsönbe az Evertonhoz.

„Az a támogatás, amit ennél a hihetetlen klubnál kaptam, mindent jelent számomra – fogalmazott Grealish. – A stáb, a csapattársak és különösen a szurkolók fantasztikusak. Imádok ezért a klubért játszani, és mindenben támogatom a csapatot, amíg vissza nem térek.”