Atlétika: történelmi magyar szereplés mindenhol

Ha nem is a semmiből, de a mögöttünk hagyott esztendő nagyon sikeres volt a honi atlétikában. Bár arra lehetett számítani, hogy Halász Bence ismét „hozza a formáját”, és mellette még a fiatal felnőttek közül Takács Boglárka és Molnár Attila is hoz egy-két jó eredményt, végül ők hárman is túlteljesítették a várakozásokat.

A következő szezonra már az MTK Budapest színeiben felkészülő Takács Boglárkának ugyan a legfőbb célja, a 11 másodperces álomhatár áttörése nem sikerült a tokiói vb-n, azért így sem lehet elégedetlen. Fedett pályán Apeldoornban bejutott a döntőbe 60 méteren, majd a madridi csapat Eb-n is sorra szállította a rekordokat, 100-on például versenycsúccsal győzött, elévülhetetlen érdemeket szerezve abban, hogy a magyar csapat 2027-ben is az első osztályban szerepelhessen.

A csapat Eb pont olyan formátumú verseny, amely megmutatja a sportág erejét egy-egy országban. A program 37 versenyszámból áll, mindegyikben nemzetenként egy atléta indítható. Minél előrébb végez valaki, annál több pontot kap a teljesítményéért. Minél sokoldalúbb egy keret, annál több pontot szerez. 2023-ban sikerült kiharcolni, hogy az 1. divízióban, azaz Európa legerősebb 16 nemzete között mérethessük meg magunkat. Madridban a sprintereink, a gátfutóink, a rúdugróink és a kalapácsvetőink húzták a többieket, 244.5 pontot gyűjtöttek, amivel sikerült a vonal felett maradva a 13. helyen zárni.

A sokoldalúság mindenképp pozitívum, de ez önmagában még nem garancia a világraszóló sikerekhez. Ahhoz olyan klasszisok kellenek, mint amilyen már évek óta Halász Bence. Olimpiai ezüstérmes kalapácsvetőnk a párizsi ötkarikás játékok után a Szombathelyi Dobó SE szakmai stábjával közösen kulcsfontosságú döntést hozott pályafutása csúcsidőszaka előtt. Az évtizedek óta megannyi hozzá hasonló ikont kinevelő klubnál a több évtizedes edzésprogramot a Németh Zsolt vezette edzői csapattal közösen átalakították, aminek rögtön az első szezonban meglett az eredménye.

Míg Halász a korábbi szezonokban csak a fő versenyen tudta 80 méter fölé repíteni a kalapácsot, 2025-ben ez hét viadalon is sikerült neki. Az óriási közönségsikert hozó, telt házas Gyulai István Memorialon elért 83.18 méteres dobásával feljött Annus Adrián és Gécsek Tibor mögé a magyar örökranglistán, és favoritként utazhatott Tokióba. A világbajnokságon a kanadai Ethan Katzberg még visszaverte a támadását és a német Merlin Hummel is túldobta őt, de 82.69 méteres teljesítményével így is ő lett az első magyar atléta, aki három (bronz)érmet nyert szabadtéri vb-ken. Idén Európa-bajnokságot rendeznek, minden esélye megvan rá, hogy pályafutása során először ünnepeljen a dobogó felső fokán a felnőttek között.

AZ ÉV AZ NSO-N: 38 188 kattintás Hatalmas siker, Molnár Attila Európa-bajnok lett! 2025. március 8-án Molnár Attila első magyarként nyert fedett pályás Európa-bajnokságot síkfutóversenyszámban. Az Apeldoornban 400 méteren elért történelmi sikere az év sportpillanata lett Magyarországon, amiről mi is a helyszínről tudósítottunk.

Molnár Attila nem elégedett meg a fedett pályás Európa-bajnoki címével és az Enyingi Patrik, Wahl Zoltán és Kovács Árpád oldalán megnyert fedett pályás vb-bronzérmével, a télen Hollandiába költözött, hogy a svájci Laurent Meuwly segítségével kihozza magából a maximumot 400 méteren. Szerencsés esetben ez akár érmet is érhet augusztusban a birminghami Eb-n.

2025-ben a jövő emberei is megmutatták magukat: Tóth Anna két ezüstéremmel (U23-as Eb és egyetemi világjátékok) búcsúzott a korosztályos világeseményektől 100 méter gáton, az U20-as Európa-bajnokságon látott tehetségek pedig újabb versenyszámokkal bővíthetik a fentebb említett sokoldalúságot. Tamperében aranyérmes lett Bátori Lilianna (magasugrás), Rózsahegyi Bori (távolugrás) és Szabados Ármin (kalapácsvetés), a hétpróbázó Kriszt Sarolta ezüst-, a diszkoszvető Dobó Zsombor bronzérmes teljesítménnyel csillogtatta meg a tehetségét. Közülük Bátori és Szabados a felnőttek között is megállta a helyét, előbbi a fedett pályás Eb-n, utóbbi a tokiói vb-n döntőzhetett.

AZ ÉV LEGJOBBJAI Takács Boglárka

(Fotó: Török Attila) AZ ÉV NŐI ATLÉTÁJA: Takács Boglárka (Budapesti Honvéd) Minden idők leggyorsabb magyar női sprintere annak ellenére sem volt maradéktalanul elégedett a 2025-ös idényével, hogy a fedett pályás Európa-bajnokságon kétszer is megdöntötte saját országos csúcsát 60 méteren. Nagyszerű apeldoorni teljesítményével karrierje során először futott döntőt felnőttvilágversenyen, a 7. helyen ért célba. A madridi csapat Eb-n 100-on, 200-on és a 4x100-as váltóval is magyar rekordot futott, majd a tokiói világbajnokságon 2023 után ismét bejutott az elődöntőbe 100-on. Molnár Attila és Halász Bence (Fotó: NS-montázs/Getty Images, Kovács Péter) AZ ÉV FÉRFI ATLÉTÁI: Halász Bence (Szombathelyi Dobó SE) és Molnár Attila (FTC) Mindketten annyira kimagasló teljesítményt nyújtottak, hogy nem tudtunk dönteni közöttük. Halász Bence hét versenyen is 80 méter fölé jutott, a Gyulai István Memorialon elért 83.18 méteres dobásával a harmadik helyre jött fel a magyar örökranglistán. Nem sokkal később, Tokióban már harmadik vb-bronzérmét szerezte meg. Molnár Attila fedett pályán megnyerte az Eb-t, a váltóval vb-bronzérmes lett, szabadtéren kétszer javított országos csúcsot, a tokiói vb-n 44.55 alatt ért körbe. Németh Zsolt és Németh László (Fotó: NS-montázs/Kovács Péter) AZ ÉV EDZŐI: A Szombathelyi Dobó SE edzői stábja A tokiói világbajnokságon a Szombathelyi Dobó SE két kalapácsvetője, Halász Bence és Rába Dániel döntőzött, s a szintén kalapácsvető Németh Zsanett is kijutott az év fő eseményére. Az egyesületnél zajló sikeres munka elismeréséül a Magyar Atlétikai Szövetség a teljes szakmai stábnak adta az év edzője díjat. Ezúttal mi sem emelnénk ki egyetlen szakembert, a Dobó SE Németh Zsolt, Németh László, Igaz Bálint, Kiss Szilárd és Varga Balázs áldozatos tevékenységének köszönhetően továbbra is a magyar sport világhírű brandje.

Ez történt 2025-ben

FEBRUÁR 4. Molnár Attila rögtön az első két futásával jelezte, jelentős céljai vannak a szezonban: előbb 45.66-os országos csúccsal győzött Belgrádban, majd Ostravában 45.08-as „űridővel” az Eb-címre is bejelentkezett.

FEBRUÁR 22–23. Vindics Balázs sorozatban 10. aranyérmét nyerte meg 800 méteren a fedett pályás országos bajnokságon. A 19 éves Sulyán Alexa 23.38-as magyar rekorddal győzött 200-on, a 21 éves Tóth Anna 7.95-ös U23-as rekorddal letaszította a trónról Kozák Lucát 60 méter gáton Nyíregyházán.

MÁRCIUS 6–9. Molnár Attila első magyarként nyert síkfutószámot a fedett pályás Európa-bajnokságon. A 400 méter klasszisa elbírta, hogy ranglistaelsőként, veretlenül érkezik Apeldoornba, ahol örömkönnyek között elénekelhette a Himnuszt. Szintén döntőzött Takács Boglárka 60 méteren, Kozák Luca 60 méter gáton és Bátori Lilianna magasugrásban.

MÁRCIUS 21–23. Megszületett a világbajnokságok történetének első magyar váltóérme a kínai Nankingben rendezett fedett pályás vb-n. Az Enyingi Patrik, Wahl Zoltán, Kovács Árpád, Molnár Attila összetételű 4x400-as férfiváltónk 3:06.03-as országos csúccsal az Egyesült Államok és Jamaica mögött bronzérmes lett.

MÁJUS 18. Bronzérmet nyert a Helebrandt Máté, Venyercsán Bence, Tóth Norbert összeállítású magyar trió 20 kilométeren a gyalogló csapat Európa-bajnokságon, Podebradyban.

MÁJUS 23–25. Egy kis közösség nagy sikerét hozta a csapatbajnokság, a MATE-GEAC letaszította a trónról a három évig verhetetlen Budapesti Honvédot a fővárosi Lantos Mihály Sportközpontban.

JÚNIUS 15. Kovács Ferenc Soma a Portland Track Festivalon 3:34.79-es idővel a második lett 1500 méteren, amivel alig 21 évesen megdöntötte Tölgyesi Balázs 1996 óta fennálló országos csúcsát (3:35.57).

JÚNIUS 26–28. Magyarország a csapat Európa-bajnokságok történetében először tudta megőrizni a helyét a legmagasabb szinten. A mieink 244.5 pontot gyűjtve a 13. helyen végeztek Madridban, az ukrán, a finn és a litván válogatottat is maguk mögé utasítva.

JÚLIUS 17–20. Tóth Anna ezüstérmes lett 100 méter gáton a bergeni U23-as Európa-bajnokságon. A fiatal tehetség nem sokkal később az egyetemi világjátékokon is felállhatott a dobogó második fokára.

AUGUSZTUS 2–3. 2023 után visszatért az országos bajnokság a 2023-as budapesti atlétikai világbajnokság fő helyszínére, a Nemzeti Atlétikai Központba. Halász Bence 81.94 méterre javította élete legjobbját, a rúdugró Klekner Hanga életében először, első magyar nőként átugrotta a 460 centimétert, a 100-on és 200-on duplázó Takács Boglárka öccse, Ábel megnyerte a 200-at, Kozák Luca pedig visszavágott az U23-as magyar csúcsot futó Tóth Annának a télen elszenvedett vereségért.

AUGUSZTUS 7–10. Az elmúlt évek legsikeresebb korosztályos világeseménye volt az U20-as Európa-bajnokság. Aranyérmes lett Bátori Lilianna (magasugrás), Rózsahegyi Bori (távolugrás) és Szabados Ármin (kalapácsvetés), a hétpróbázó Kriszt Sarolta ezüst-, a diszkoszvető Dobó Zsombor bronzéremmel térhetett haza Tamperéből.

Armand Duplantis

(Fotó: Dömötör Csaba)

AUGUSZTUS 12. A világ atlétikája ismét házhoz jött, a Gyulai István Memorialnak először adott otthont a Nemzeti Atlétikai Központ, és rögtön megszületett a verseny történetének első világrekordja is. A svéd-amerikai rúdugró, Armand Duplantis a 629 centiméter felett is áttornászta magát. Halász Bence lenyűgöző, 83.18 méteres dobására még a kanadai Ethan Katzbergnek sem volt válasza, Molnár Attila 400-on, Palkovits István 3000-en futott országos csúcsot.

SZEPTEMBER 13–22. A tokiói szabadtéri világbajnokság Armand Duplantis 630 centiméteres világcsúcsa mellett az amerikai Sydney McLaughlin-Levrone majdnem történelmi 400-as futásáról marad emlékezetes. Három magyar kalapácsvető is döntőbe jutott, Halász Bence bronzérmes, Szabados Ármin a 8., Rába Dániel a 11. helyen végzett. Molnár Attila ismét magyar csúcsot futott, Szabó Nóra az előkelő 15. helyen, a negyedik legjobb európaiként zárta a maratonit.

SZEPTEMBER 27.–OKTÓBER 5. Ekler Luca sorozatban negyedszer is megnyerte a T38-as kategória világbajnoki címét távolugrásban. Az Újdelhiben rendezett paraatlétikai vb-n 200 méteren is felállt a pódiumra, miután a harmadik helyen ért célba.

Ez vár ránk 2026-ban

Újabb izgalmas és változatos év vár ránk, fedett pályán ezúttal csak világbajnokságot rendeznek, méghozzá Lengyelországban. A nyár a Gyémánt Ligával és a különböző szintű egynaposokkal veszi kezdetét, ezek közül a csúcspont a július 14-i Gyulai István Memorial lesz. A hónap végén jön az országos bajnokság, ami az utolsó kvalifikációs lehetőség lesz a birminghami Európa-bajnokságra. Szeptember 11–13. között nálunk mutatkozik be a nemzetközi szövetség új viadala, az atlétikai világdöntő.

FEBRUÁR 28.–MÁRCIUS 1. Fedett pályás országos bajnokság, Nyíregyháza

MÁRCIUS 14–15. Dobó Európa-kupa, Nicosia

MÁRCIUS 20–22. Fedett pályás világbajnokság, Torun

ÁPRILIS 12. Gyalogló csapat-világbajnokság, Brazíliaváros

MÁJUS 2–3. Váltó-világbajnokság, Gaborone

MÁJUS 8. Gyémánt Liga, 1. állomás, Doha

JÚLIUS 14. Gyulai István Memorial, Budapest

JÚLIUS 16–19. U18-as Európa-bajnokság, Rieti

JÚLIUS 25–26. 131. atlétikai magyar bajnokság, Budapest

AUGUSZTUS 5–9. U20-as Európa-bajnokság, Eugene

AUGUSZTUS 10–16. Európa-bajnokság, Birmingham

AUGUSZTUS 28–30. Magyar csapatbajnokság

SZEPTEMBER 4–5. Gyémánt Liga-döntő, Brüsszel

SZEPTEMBER 11–13. Atlétikai világdöntő, Budapest

SZEPTEMBER 19–20. Utcaifutó-világbajnokság, Koppenhága

DECEMBER 13. Mezei futó Európa-bajnokság, Belgrád