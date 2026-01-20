LeBron James 21 egymást követő alkalom után nem került be az All Star-gála kezdőjátékosai közé

Mint beszámoltunk róla, a közönség, a szakírók és a játékosok szavazása nyomán a Keleti főcsoportból Janisz Adetokunbo (Milwaukee), Jaylen Brown (Boston), Jalen Brunson (New York), Cade Cunningham (Detroit) és Tyrese Maxey (Philadelphia), a Nyugatiból Stephen Curry (Golden State), Luka Doncic (LA Lakers), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma), Nikola Jokics (Denver) és Victor Wembanyama (San Antonio) került be a kezdő ötösbe.

Noha az átlagai 41 évesen is tekintélyt parancsolóak (22.6 pont, 5.9 lepattanó és 6.9 assziszt meccsenként), LeBron James csak a kilencedik legtöbb szavazatot kapta a nyugati voksoláson; a játékostársak és a közönség a nyolcadik, a média munkatársai a kilencedik helyre sorolták. Ugyanakkor a Los Angeles Lakers klasszisának még van lehetősége a részvételre, de nem klasszikus kezdőként; az NBA-csapatok edzői által kijelölt tartalékok névsorát – keletről is, nyugatról is hét játékossal – február 1-jén jelentik be.

A 75. All Star-gálát február 15-én rendezik meg Los Angeles vonzáskörzetében, Inglewoodban, a Clippers csarnokában, és a forma – mint arról korábban már beszámoltunk – újdonsággal szolgál. Bár a szavazás a klasszikus módon történik, a gálán három csapat szerepel majd nyolctagú kerettel, és a teljes névsorok ismeretében sorolják majd csapatokba a résztvevőket. Két amerikai és egy nemzetközi csapat vív majd körmérkőzést, azt követően az első és a második helyezett vívja a döntőt (mind a négy meccs 12 percig tart).

Ideális esetben 16 amerikai és nyolc külföldi kosaras kerül be a 24 kiválasztott közé; ha a 16:8-as arány nem lenne meg, akkor Adam Silver, az NBA első embere tölti fel azt az együttest, amelyikben nincs elég játékos.