Teljesültek C. Ronaldo kívánságai, visszatér az Al-Naszr keretébe
A 41 éves támadó a közelmúltban nem lépett pályára az Al-Ittihad elleni 2–0-s győzelem, valamint az Al-Rijad elleni bajnoki alkalmával sem. A háttérben az állt, hogy Ronaldo elégedetlen volt a szaúdi állami befektetési alap (PIF) átigazolási időszakban nyújtott támogatásával, különösen annak fényében, hogy a rivális Al-Hilal megszerezte Karim Benzemát az Al-Ittihadtól.
Benzema mesterhármassal debütált, miután C. Ronaldo tiltakozott az átigazolása miatt
Az ESPN szerint Ronaldo akkor döntött a visszatérés mellett, amikor a PIF teljesítette fő követeléseit: rendezték az Al-Naszr elmaradt fizetéseit, valamint visszaállították a klub vezetőinek önálló döntési jogköreit. Ennek eredményeként Simao Coutinho sportigazgató és José Semedo vezérigazgató is visszakapta a hatáskörét, miután korábban felfüggesztették őket.
Ronaldo eddig 22 mérkőzésen lépett pályára az idényben, ezeken 18 gólt szerzett és három gólpasszt adott. Az Al-Naszr jelenleg a második helyet foglalja el a szaúdi bajnokságban, mindössze egy ponttal lemaradva az élen álló Al-Hilaltól.
A szaúdi liga ugyanakkor múlt csütörtökön figyelmeztette Ronaldót, hogy egyetlen játékos sem befolyásolhat ligaszintű döntéseket. A közlemény szerint minden klub azonos szabályrendszer alapján, önálló vezetőséggel működik, a pénzügyi keretek pedig a verseny egyensúlyát és fenntarthatóságát szolgálják.