Teljesültek C. Ronaldo kívánságai, visszatér az Al-Naszr keretébe

Az ESPN szerint Ronaldo akkor döntött a visszatérés mellett, amikor a PIF teljesítette fő követeléseit: rendezték az Al-Naszr elmaradt fizetéseit, valamint visszaállították a klub vezetőinek önálló döntési jogköreit. Ennek eredményeként Simao Coutinho sportigazgató és José Semedo vezérigazgató is visszakapta a hatáskörét, miután korábban felfüggesztették őket.

Ronaldo eddig 22 mérkőzésen lépett pályára az idényben, ezeken 18 gólt szerzett és három gólpasszt adott. Az Al-Naszr jelenleg a második helyet foglalja el a szaúdi bajnokságban, mindössze egy ponttal lemaradva az élen álló Al-Hilaltól.

A hétfői edzésen (Fotó: Al-Naszr/Facebook)

A szaúdi liga ugyanakkor múlt csütörtökön figyelmeztette Ronaldót, hogy egyetlen játékos sem befolyásolhat ligaszintű döntéseket. A közlemény szerint minden klub azonos szabályrendszer alapján, önálló vezetőséggel működik, a pénzügyi keretek pedig a verseny egyensúlyát és fenntarthatóságát szolgálják.