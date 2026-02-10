Nemzeti Sportrádió

Teljesültek C. Ronaldo kívánságai, visszatér az Al-Naszr keretébe

2026.02.10. 07:50
null
Cristiano Ronaldo igazságtalannak érezte az Al-Naszr pénzügyi támogatását egyes rivális klubokéhoz képest (Fotó: Getty Images)
Cristiano Ronaldo lezárta konfliktusát az Al-Naszrral és ismét pályára lép a szaúdi labdarúgóklub színeiben – értesült az ESPN Brasil. A portugál világsztár két bajnoki mérkőzést hagyott ki tiltakozásként, de február 14-én, az Al-Fateh elleni összecsapáson már visszatérhet.

A 41 éves támadó a közelmúltban nem lépett pályára az Al-Ittihad elleni 2–0-s győzelem, valamint az Al-Rijad elleni bajnoki alkalmával sem. A háttérben az állt, hogy Ronaldo elégedetlen volt a szaúdi állami befektetési alap (PIF) átigazolási időszakban nyújtott támogatásával, különösen annak fényében, hogy a rivális Al-Hilal megszerezte Karim Benzemát az Al-Ittihadtól.

Minden más foci
2026.02.06. 09:00

Benzema mesterhármassal debütált, miután C. Ronaldo tiltakozott az átigazolása miatt

Egy összeesküvés-elmélet szerint a Szaúd-arábiai Közberuházási Alap (PIF) „bajnokot akar csinálni” az Al-Hilalból, amely így a legmagasabb fizetéseket és transzferdíjakat kínálja a ligában.

Az ESPN szerint Ronaldo akkor döntött a visszatérés mellett, amikor a PIF teljesítette fő követeléseit: rendezték az Al-Naszr elmaradt fizetéseit, valamint visszaállították a klub vezetőinek önálló döntési jogköreit. Ennek eredményeként Simao Coutinho sportigazgató és José Semedo vezérigazgató is visszakapta a hatáskörét, miután korábban felfüggesztették őket.

Ronaldo eddig 22 mérkőzésen lépett pályára az idényben, ezeken 18 gólt szerzett és három gólpasszt adott. Az Al-Naszr jelenleg a második helyet foglalja el a szaúdi bajnokságban, mindössze egy ponttal lemaradva az élen álló Al-Hilaltól.

A hétfői edzésen (Fotó: Al-Naszr/Facebook)

A szaúdi liga ugyanakkor múlt csütörtökön figyelmeztette Ronaldót, hogy egyetlen játékos sem befolyásolhat ligaszintű döntéseket. A közlemény szerint minden klub azonos szabályrendszer alapján, önálló vezetőséggel működik, a pénzügyi keretek pedig a verseny egyensúlyát és fenntarthatóságát szolgálják.

Ezek is érdekelhetik