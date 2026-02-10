Nemzeti Sportrádió

NS-képeslap: vármegye II-es lila-fehér álom

Munkatársunktól Munkatársunktól
2026.02.10. 10:07
ns-képeslap megyei foci Csengele
Rovatunkban az elmúlt években megújuló vagy újonnan épített sportlétesítmények fotóit várjuk szerte az országból sportszerető lokálpatriótáktól. Ezúttal Csengeléről érkezett képeslap.  

Nem túlzás, Csongrád-Csanád vármegyében az egyik legszebb labdarúgópályával a vármegye II-ben szereplő Csengele KSE büszkélkedhet: két évvel ezelőtt adtak át. Az öltöző épülete, amelyben ifjúsági és felnőttrész, valamint a lakosság által díjmentesen használható konditerem, továbbá iroda is helyet kapott, több mint 90 milliós beruházás eredménye. A födémet és a tetőszerkezetet úgy alakították ki, hogy a későbbiekben a tetőtérben szükség esetén 24 szálláshelyet is kialakíthassanak. A csapat színeibe, lila-fehérbe öltöztetett ingatlan megépítésére majdnem hét évig vártak a csaknem kétezres település sportszerető polgárai. Egyébként a 90 milliós költségvetéshez 37 milliót a község, a csengelei önkormányzat adott, a többit taotámogatásból, pályázatok, valamint szponzorok segítségével teremtették elő. 

A Csengele KSE történetében volt olyan időszak, amikor négyszer egymás után megnyerte a megyei III. osztályú bajnokságot, ám pályagondok és az utánpótlás hiányosságai miatt nem válthatott osztályt. Ez a beruházásoknak köszönhetően megváltozott: remek, gondozott, ápolt pálya várja a vendégeket, és az óvodásoktól az ifikig megvan az a piramis, amely a megye kettes szerepléshez elengedhetetlen volt.Munkatársunktól

 

