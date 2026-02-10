Cseh Sándor: Hogy mi elsők szeretnénk lenni, azt a mércét mi magunknak állítottuk fel

„Nem. Nem volt – jelentette ki Cseh Sándor arra a kérdésre válaszolva, hogy csinálna-e bármit másképp a döntőben. – Tavaly a világbajnokságon biztos, hogy lett volna, de most itt az Eb-n nem volt olyan. Sőt, azt gondolom, hogy összességében minden klappolt, és mindent kiadtunk magunkból. És ami nagyon fontos nekem, hogy ilyen értelemben ez nem egy elvesztett döntő, mert azt az ember azért érzi, amikor olyan dolgokon múlik egy döntő, amit még lehetett volna javítani. Én azt gondolom, hogy ez most nem így volt. A játékosokat nem nyomta meg a tét, mindent kiadtak magukból, tehát a saját harcukat szerintem megnyerték. Ez most ennyire volt elég.”