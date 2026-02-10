Nemzeti Sportrádió

Cseh Sándor: Hogy mi elsők szeretnénk lenni, azt a mércét mi magunknak állítottuk fel

KAISER TAMÁSKAISER TAMÁS
2026.02.10. 09:27
null
Cseh Sándor szövetségi kapitány szerint a magyar válogatott tagjai kiadtak magukból mindent (Fotó: NSO Tv)
Címkék
vízilabda magyar női vízilabda-válogatott Cseh Sándor
A magyar női vízilabda-válogatott ezüstéremmel térhetett haza a portugáliai Európa-bajnokságról. A csapatot hétfőn köszöntötték ünnepélyes keretek között, az eseményen Cseh Sándor a magukkal szemben támasztott elvárások mellett arról is beszélt, csinálna-e bármit másképp utólag a döntőben. A szövetségi kapitány az NSO Tv kamerája előtt azt is elárulta, ott tart-e a csapat jelenleg, ahol az olimpia szempontjából kell.

„Nem. Nem volt – jelentette ki Cseh Sándor arra a kérdésre válaszolva, hogy csinálna-e bármit másképp a döntőben. – Tavaly a világbajnokságon biztos, hogy lett volna, de most itt az Eb-n nem volt olyan. Sőt, azt gondolom, hogy összességében minden klappolt, és mindent kiadtunk magunkból. És ami nagyon fontos nekem, hogy ilyen értelemben ez nem egy elvesztett döntő, mert azt az ember azért érzi, amikor olyan dolgokon múlik egy döntő, amit még lehetett volna javítani. Én azt gondolom, hogy ez most nem így volt. A játékosokat nem nyomta meg a tét, mindent kiadtak magukból, tehát a saját harcukat szerintem megnyerték. Ez most ennyire volt elég.”

Vízilabda
21 órája

Keszthelyi Rita: Ha ez az ára, hogy a Los Angeles-i olimpián győzzünk, szívesen nyerek előtte ennyi ezüstöt

Cseh Sándor: Az előző döntőkhöz képest kihoztuk magunkból a maximumot játéktudásban és akaratban is.

 

Vízilabda
21 órája

Keszthelyi Rita: Ha ez az ára, hogy a Los Angeles-i olimpián győzzünk, szívesen nyerek előtte ennyi ezüstöt

Cseh Sándor: Az előző döntőkhöz képest kihoztuk magunkból a maximumot játéktudásban és akaratban is.

 

vízilabda magyar női vízilabda-válogatott Cseh Sándor
Legfrissebb hírek

Keszthelyi Rita: Ha ez az ára, hogy a Los Angeles-i olimpián győzzünk, szívesen nyerek előtte ennyi ezüstöt

Vízilabda
21 órája

A jövő sztárjai: Gedra Botond és Juhász Zsolt

Utánpótlássport
Tegnap, 8:58

Fürdésre várva – Ballai Attila publicisztikája

Vízilabda
2026.02.07. 23:19

Férfi vízilabda ob I: simán nyert otthon az FTC a Szeged ellen

Vízilabda
2026.02.07. 13:45

Cseh Sándor: A saját harcát megnyerte a csapat, ennyire futotta az erőnkből

Vízilabda
2026.02.07. 08:08

Olvasóinknál Neszmély Boglárka volt a mieink legjobbja a női vízilabda Európa-bajnokságon

Vízilabda
2026.02.06. 14:36

Sava-borsa – Malonyai Péter jegyzete

Vízilabda
2026.02.05. 23:48

Cseh Sándor: Az ember miért legyen szomorú, ha boldog is lehet? Nagyon büszke vagyok a csapatra

Vízilabda
2026.02.05. 22:02
Ezek is érdekelhetik