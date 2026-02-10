Cseh Sándor: Hogy mi elsők szeretnénk lenni, azt a mércét mi magunknak állítottuk fel
A magyar női vízilabda-válogatott ezüstéremmel térhetett haza a portugáliai Európa-bajnokságról. A csapatot hétfőn köszöntötték ünnepélyes keretek között, az eseményen Cseh Sándor a magukkal szemben támasztott elvárások mellett arról is beszélt, csinálna-e bármit másképp utólag a döntőben. A szövetségi kapitány az NSO Tv kamerája előtt azt is elárulta, ott tart-e a csapat jelenleg, ahol az olimpia szempontjából kell.
„Nem. Nem volt – jelentette ki Cseh Sándor arra a kérdésre válaszolva, hogy csinálna-e bármit másképp a döntőben. – Tavaly a világbajnokságon biztos, hogy lett volna, de most itt az Eb-n nem volt olyan. Sőt, azt gondolom, hogy összességében minden klappolt, és mindent kiadtunk magunkból. És ami nagyon fontos nekem, hogy ilyen értelemben ez nem egy elvesztett döntő, mert azt az ember azért érzi, amikor olyan dolgokon múlik egy döntő, amit még lehetett volna javítani. Én azt gondolom, hogy ez most nem így volt. A játékosokat nem nyomta meg a tét, mindent kiadtak magukból, tehát a saját harcukat szerintem megnyerték. Ez most ennyire volt elég.”
Cseh Sándor: Az előző döntőkhöz képest kihoztuk magunkból a maximumot játéktudásban és akaratban is.
Cseh Sándor: Az előző döntőkhöz képest kihoztuk magunkból a maximumot játéktudásban és akaratban is.
