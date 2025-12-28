Egy év, 365 fotó: bajnok az FTC, kupagyőztes a Paks, BL-t nyert a PSG – ilyen volt 2025 májusa
Egy nap, egy kép – ezt a mottót választottuk évzáró fotósorozatunknak, amelyben napi egy villanás erejéig felidézzük 2025 legemlékezetesebb eseményeit a magyar sportból, a világ sportjából. Voltak napok, amelyek történetét nem volt könnyű egy képfelületbe sűríteni, és természetesen akadtak szürkébbek is, de mindig találtunk megoldást: aki/ami egyszer a szerkesztés áldozatául esett, egy másik napon a helyére került.
Íme, 2025 májusa képeken!
A galéria a fotóra kattintva indítható.
S HA MÉG ELIDŐZNÉNEK 2025 MÁJUSÁBAN…
…figyelmükbe ajánljuk néhány cikkünket, amely az év ötödik hónapjának eseményeihez, főszereplőihez kapcsolódik.
Címvédést és nézőcsúcsot hozott a labdarúgó MOL MAGYAR KUPA döntője. A két résztvevő – akárcsak egy évvel korábban – a Paksi FC és a Ferencváros volt; a két csapat négy éven belül harmadszor csatázott a kupáért. Az első összecsapás az FTC sikerét hozta, viszont 2024-ben, majd 2025-ben a paksiak győztek.
Paksi címvédés és nézőcsúcs – ilyen volt az MK-döntő képekben
A válogatott szereplést lemondó GULÁCSI PÉTER sok felejthetetlen pillanatot szerzett a szurkolóknak, úgy a korosztályos, mint a felnőttválogatottban. Megannyi nagy bravúr, fontos meccs, emlékezetes és boldog pillanat – képösszeállításunk, valamint a Csisztu Sport Cast és a Nemzeti Sport stábjának Németországban forgatott videója is a kapus karrierje előtt tiszteleg.
Gulácsi Péter: Akkoriban annyira kifacsart voltam, hogy szinte megkönnyebbültem, amikor elszakadt a keresztszalagom
Lapunk partnere, a Football Benchmark (FB), a nemzetközi labdarúgás üzleti információinak adatbázisa kilencedik alkalommal készítette el az európai topligákat megnyerő klubok üzleti teljesítményének értékelését. Tavaszi sorozatunkból most azt az epizódot ajánljuk a figyelmükbe, amelyikben a két leendő BL-döntőssel, az INTERNAZIONALÉVAL és a későbbi győztes PSG-vel foglalkoztunk.
Ígéretes irányban a fenntarthatóság felé – Football Benchmark-elemzés a PSG-ről és az Interről
S ha már Bajnokok Ligája: íme, egy főszereplő a párizsi győztesek közül! FABIÁN RUÍZ persze nemcsak a PSG-nek, hanem a spanyol válogatottnak is nélkülözhetetlen tagja – a La Roja még nem veszített, ha ő a pályán volt. Megpróbáltuk megfejteni a titkát.
Nem ismeri a vereség ízét a spanyolok és a PSG csillaga – sztárportré Fabián Ruizról
CSAO HSZIN-TUNG beteljesítette a régi kínai álmot, megszerezte a sznúkersport világbajnoki címét. A 28 éves sportoló trónra jutása egyrészt hosszú várakozás végét jelentette, másrészt a sportág új fejezetének kezdetét, amelyben könnyen lehet, hogy már nem a britek, hanem a kínaiak játsszák majd a főszerepet.
Eltiltása után a Ciklon megérkezett – portré Csao Hszin-tungról, a sznúker új világbajnokáról
