Egy év, 365 fotó: bajnok az FTC, kupagyőztes a Paks, BL-t nyert a PSG – ilyen volt 2025 májusa

Május hagyományosan a bajnokavatások, a trófeaemelgetések hava. Bevezetésképp némi ízelítő: a labdarúgó NB I-ben sorozatban hetedszer is a Ferencváros lett a bajnok, a Magyar Kupát újra a Paks nyerte meg, a női kézilabda NB I-ben a Győri Audi ETO jutott fel a csúcsra. Az európai kupaporondról a PSG, a Tottenham és a Chelsea vitte haza a három serleget. Úszóink remekeltek, öt aranyérmet nyertek a nyílt vízi Európa-bajnokságon, férfi jégkorong-válogatottunknak először sikerült kiharcolni a bennmaradást az elitben, és a bronzérmes Mészáros Krisztofer jóvoltából 33 év után először köszönthettünk magyar Európa-bajnoki dobogóst a férfi tornászok egyéni összetett versenyében.

Egy nap, egy kép – ezt a mottót választottuk évzáró fotósorozatunknak, amelyben napi egy villanás erejéig felidézzük 2025 legemlékezetesebb eseményeit a magyar sportból, a világ sportjából. Voltak napok, amelyek történetét nem volt könnyű egy képfelületbe sűríteni, és természetesen akadtak szürkébbek is, de mindig találtunk megoldást: aki/ami egyszer a szerkesztés áldozatául esett, egy másik napon a helyére került. Íme, 2025 májusa képeken!

fotó Egy nap, egy kép – 2025. május

A galéria a fotóra kattintva indítható. S HA MÉG ELIDŐZNÉNEK 2025 MÁJUSÁBAN… …figyelmükbe ajánljuk néhány cikkünket, amely az év ötödik hónapjának eseményeihez, főszereplőihez kapcsolódik. Címvédést és nézőcsúcsot hozott a labdarúgó MOL MAGYAR KUPA döntője. A két résztvevő – akárcsak egy évvel korábban – a Paksi FC és a Ferencváros volt; a két csapat négy éven belül harmadszor csatázott a kupáért. Az első összecsapás az FTC sikerét hozta, viszont 2024-ben, majd 2025-ben a paksiak győztek.

A válogatott szereplést lemondó GULÁCSI PÉTER sok felejthetetlen pillanatot szerzett a szurkolóknak, úgy a korosztályos, mint a felnőttválogatottban. Megannyi nagy bravúr, fontos meccs, emlékezetes és boldog pillanat – képösszeállításunk, valamint a Csisztu Sport Cast és a Nemzeti Sport stábjának Németországban forgatott videója is a kapus karrierje előtt tiszteleg.

fotó Gulácsi Péter válogatott pályafutása

Lapunk partnere, a Football Benchmark (FB), a nemzetközi labdarúgás üzleti információinak adatbázisa kilencedik alkalommal készítette el az európai topligákat megnyerő klubok üzleti teljesítményének értékelését. Tavaszi sorozatunkból most azt az epizódot ajánljuk a figyelmükbe, amelyikben a két leendő BL-döntőssel, az INTERNAZIONALÉVAL és a későbbi győztes PSG-vel foglalkoztunk.

S ha már Bajnokok Ligája: íme, egy főszereplő a párizsi győztesek közül! FABIÁN RUÍZ persze nemcsak a PSG-nek, hanem a spanyol válogatottnak is nélkülözhetetlen tagja – a La Roja még nem veszített, ha ő a pályán volt. Megpróbáltuk megfejteni a titkát.

CSAO HSZIN-TUNG beteljesítette a régi kínai álmot, megszerezte a sznúkersport világbajnoki címét. A 28 éves sportoló trónra jutása egyrészt hosszú várakozás végét jelentette, másrészt a sportág új fejezetének kezdetét, amelyben könnyen lehet, hogy már nem a britek, hanem a kínaiak játsszák majd a főszerepet.