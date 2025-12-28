Nemzeti Sportrádió

Egy év, 365 fotó: bajnok az FTC, kupagyőztes a Paks, BL-t nyert a PSG – ilyen volt 2025 májusa

2025.12.28. 10:46
Májusban történt: Rasovszky Kristóf Európa-bajnok lett, az FTC a labdarúgó NB I-ben, a Paks a Magyar Kupában lett a legjobb, Szoboszlai Dominik magasba emelte a Premier League-trófeát (Fotó: Árvai Károly, Getty Images, Magyar Úszóválogatott Facebook)
2025 egy év 365 fotó galéria
Május hagyományosan a bajnokavatások, a trófeaemelgetések hava. Bevezetésképp némi ízelítő: a labdarúgó NB I-ben sorozatban hetedszer is a Ferencváros lett a bajnok, a Magyar Kupát újra a Paks nyerte meg, a női kézilabda NB I-ben a Győri Audi ETO jutott fel a csúcsra. Az európai kupaporondról a PSG, a Tottenham és a Chelsea vitte haza a három serleget. Úszóink remekeltek, öt aranyérmet nyertek a nyílt vízi Európa-bajnokságon, férfi jégkorong-válogatottunknak először sikerült kiharcolni a bennmaradást az elitben, és a bronzérmes Mészáros Krisztofer jóvoltából 33 év után először köszönthettünk magyar Európa-bajnoki dobogóst a férfi tornászok egyéni összetett versenyében.

Egy nap, egy kép – ezt a mottót választottuk évzáró fotósorozatunknak, amelyben napi egy villanás erejéig felidézzük 2025 legemlékezetesebb eseményeit a magyar sportból, a világ sportjából. Voltak napok, amelyek történetét nem volt könnyű egy képfelületbe sűríteni, és természetesen akadtak szürkébbek is, de mindig találtunk megoldást: aki/ami egyszer a szerkesztés áldozatául esett, egy másik napon a helyére került.

Íme, 2025 májusa képeken!

Egy nap, egy kép – 2025. május

S HA MÉG ELIDŐZNÉNEK 2025 MÁJUSÁBAN…

…figyelmükbe ajánljuk néhány cikkünket, amely az év ötödik hónapjának eseményeihez, főszereplőihez kapcsolódik.

Címvédést és nézőcsúcsot hozott a labdarúgó MOL MAGYAR KUPA döntője. A két résztvevő – akárcsak egy évvel korábban – a Paksi FC és a Ferencváros volt; a két csapat négy éven belül harmadszor csatázott a kupáért. Az első összecsapás az FTC sikerét hozta, viszont 2024-ben, majd 2025-ben a paksiak győztek.

Képes Sport
2025.05.18. 15:20

Paksi címvédés és nézőcsúcs – ilyen volt az MK-döntő képekben

Fotóösszeállítás a remek hangulatú, 54 762 nézőt vonzó, tizenegyespárbajban eldőlő Mol Magyar Kupa-döntőről.

A válogatott szereplést lemondó GULÁCSI PÉTER sok felejthetetlen pillanatot szerzett a szurkolóknak, úgy a korosztályos, mint a felnőttválogatottban. Megannyi nagy bravúr, fontos meccs, emlékezetes és boldog pillanat – képösszeállításunk, valamint a Csisztu Sport Cast és a Nemzeti Sport stábjának Németországban forgatott videója is a kapus karrierje előtt tiszteleg. 

Magyar válogatott
2024.05.11. 10:59

Gulácsi Péter: Akkoriban annyira kifacsart voltam, hogy szinte megkönnyebbültem, amikor elszakadt a keresztszalagom

Voltak pillanatok, amikor talán a válogatott kapus sem, egy idő után pedig szinte csak ő hitt abban, hogy van visszaút.
null
fotó 2025.05.20.

Gulácsi Péter válogatott pályafutása

Lapunk partnere, a Football Benchmark (FB), a nemzetközi labdarúgás üzleti információinak adatbázisa kilencedik alkalommal készítette el az európai topligákat megnyerő klubok üzleti teljesítményének értékelését. Tavaszi sorozatunkból most azt az epizódot ajánljuk a figyelmükbe, amelyikben a két leendő BL-döntőssel, az INTERNAZIONALÉVAL és a későbbi győztes PSG-vel foglalkoztunk.

Képes Sport
2025.03.15. 11:42

Ígéretes irányban a fenntarthatóság felé – Football Benchmark-elemzés a PSG-ről és az Interről

Sorozatunkban végigvesszük a csapatokat, ezúttal az egyaránt új stadionban gondolkodó olasz és francia aranyérmest vesszük górcső alá.

S ha már Bajnokok Ligája: íme, egy főszereplő a párizsi győztesek közül! FABIÁN RUÍZ persze nemcsak a PSG-nek, hanem a spanyol válogatottnak is nélkülözhetetlen tagja – a La Roja még nem veszített, ha ő a pályán volt. Megpróbáltuk megfejteni a titkát.

Képes Sport
2025.12.11. 11:18

Nem ismeri a vereség ízét a spanyolok és a PSG csillaga – sztárportré Fabián Ruizról

A világ egyik legjobb középpályása, mégsem emlegetik az ismert klasszisok között a nevét. Vajon miért?

CSAO HSZIN-TUNG beteljesítette a régi kínai álmot, megszerezte a sznúkersport világbajnoki címét. A 28 éves sportoló trónra jutása egyrészt hosszú várakozás végét jelentette, másrészt a sportág új fejezetének kezdetét, amelyben könnyen lehet, hogy már nem a britek, hanem a kínaiak játsszák majd a főszerepet.

Egyéb egyéni
2025.05.06. 13:46

Eltiltása után a Ciklon megérkezett – portré Csao Hszin-tungról, a sznúker új világbajnokáról

Steve Davis szerint Ronnie O’Sullivannél is nagyobb tehetség. Csak hivatalosan indult amatőrként a Crucible színházban, valójában a legnagyobb profi.

SOROZATUNK KORÁBBI RÉSZEI

Ezek is érdekelhetik