Egy év, 365 fotó: Cristiano Ronaldo 40, Mikaela Shiffrin 100, Kylian Mbappé mesteri 3 – ilyen volt 2025 februárja

Nem ő az NFL legjobb, legkomplettebb irányítója, még hetekkel a Super Bowl előtt is sokan kételkedtek a képességeiben, mégis ő lett a 2025-ös bajnoki döntő MVP-je – írtuk JALEN HURST teljesítményét méltató februári cikkünkben. – Tudtuk, hogy extra a futójátéka, de immár egyértelmű: az igazán nagy meccseket, az igazán nagy téteket szereti, megbirkózik a nyomással, a legkiélezettebb helyzetekben képes a legjobbját nyújtani. A legendák ilyen helyzetekben születnek.