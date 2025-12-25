Egy év, 365 fotó: Cristiano Ronaldo 40, Mikaela Shiffrin 100, Kylian Mbappé mesteri 3 – ilyen volt 2025 februárja
Egy nap, egy kép – ezt a mottót választottuk évzáró fotósorozatunknak, amelyben napi egy villanás erejéig felidézzük 2025 legemlékezetesebb eseményeit a magyar sportból, a világ sportjából. Voltak napok, amelyek történetét nem volt könnyű egyetlen képfelületbe sűríteni, és természetesen akadtak szürkébbek is, de mindig találtunk megoldást: aki/ami egyszer a szerkesztés áldozatául esett, egy másik napon a helyére került.
Íme, 2025 februárja képeken!
S HA MÉG ELIDŐZNÉNEK 2025 FEBRUÁRJÁBAN…
…figyelmükbe ajánljuk néhány cikkünket az év második hónapjának eseményeiről, hőseiről.
CRISTIANO RONALDO 40. születésnapja nemcsak arra kínált alkalmat, hogy végigfussunk kivételes pályafutásának legfontosabb eseményein, a még elérhető mérföldkövein, hanem arra is, hogy cikksorozatban vizsgáljuk, milyen szerepet tölt be a portugál világklasszis a hamarosan világbajnokságot rendező Szaúd-Arábia labdarúgásában és sportpolitikájában.
Igazi jelenség – az volt a páston, az volt edzőként, s az manapság is. Már-már felfoghatatlanul árad belőle a derű, a jókedv, sohasem látni búskomornak, alig-alig rendeznek nélküle vívóversenyt Budapesten. SÁKOVICSNÉ DÖMÖLKY LÍDIÁVAL azt követően készítettünk interjút, hogy a Nemzet Sportolói maguk közé választottak Keleti Ágnes megüresedett helyére. Ősszel együtt emlékeztünk vele az 1956-os forradalomra, Melbourne-re, a Sports Illustrated amerikai túrájára, a hazatérés utáni vívósikerekre és férjére, a 2009-ben elhunyt Sákovics Józsefre.
Dánia nyerte meg a férfi kézilabda-világbajnokságot, nem csoda, hogy a torna legjobbjának a trófeahalmozó MATHIAS GIDSELT választották meg. Portrét készítettünk a kreatív, gyors, jól cselező jobbátlövőről, és szemléztük a VB ÁLOMCSAPATÁT is, amelybe az elődöntőbe jutó négy válogatott, Dánia, Horvátország, Franciaország és Portugália adott játékost.
Nem ő az NFL legjobb, legkomplettebb irányítója, még hetekkel a Super Bowl előtt is sokan kételkedtek a képességeiben, mégis ő lett a 2025-ös bajnoki döntő MVP-je – írtuk JALEN HURST teljesítményét méltató februári cikkünkben. – Tudtuk, hogy extra a futójátéka, de immár egyértelmű: az igazán nagy meccseket, az igazán nagy téteket szereti, megbirkózik a nyomással, a legkiélezettebb helyzetekben képes a legjobbját nyújtani. A legendák ilyen helyzetekben születnek.
Átlagos évadnak indult a 2024–2025-ös a SÍLÖVŐKNÉL, de aztán több szempontból is sporttörténelmi lett. Bemutattuk A TÉL ÖT LEGNAGYOBB SZTORIJÁT, amelyek közül némelyik a 2026-os milánói-cortinai téli olimpia erőviszonyait is átírta.
Helyszíni riporton jártunk az ausztriai Saalbachban, ahol az ALPESI VILÁGBAJNOKSÁG másfél hetében jól megfértek egymás mellett a lelkes amatőrök és a világ legjobb alpesi sízői.
