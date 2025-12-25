Egy év, 365 fotó: Cristiano Ronaldo 40, Mikaela Shiffrin 100, Kylian Mbappé mesteri 3 – ilyen volt 2025 februárja

Nemzeti Sportrádió

2025.12.25.
Hárman februári összeállításunk főszereplői közül: Cristiano Ronaldo, Jalen Hurst és Mikaela Shiffrin (Fotó: Getty Images)
Új fejezet nyílt Cristiano Ronaldo és Neymar pályafutásában, az FTC az Európa-ligában, a Puskás Akadémia korosztályos csapata az UEFA Ifjúsági Ligában játszott a legjobb 16 közé jutásért. Az angol bajnokságban Szoboszlai Dominik, a Bajnokok Ligájában Kylian Mbappé bánt el a Manchester Cityvel, ami pedig a labdarúgáson kívüli világot illeti: philadelphiai diadallal ért véget a Super Bowl, Londonban megcsodálhattuk a Formula–1 történetének első közös csapatbemutatóját, s persze dübörögtek a téli sportok, Marco Odermatt, Mikaela Shiffrin és Johannes Thingnes Bö is emlékezeteset alkotott 2025 második hónapjában.

Egy nap, egy kép – ezt a mottót választottuk évzáró fotósorozatunknak, amelyben napi egy villanás erejéig felidézzük 2025 legemlékezetesebb eseményeit a magyar sportból, a világ sportjából. Voltak napok, amelyek történetét nem volt könnyű egyetlen képfelületbe sűríteni, és természetesen akadtak szürkébbek is, de mindig találtunk megoldást: aki/ami egyszer a szerkesztés áldozatául esett, egy másik napon a helyére került.

Íme, 2025 februárja képeken!

S HA MÉG ELIDŐZNÉNEK 2025 FEBRUÁRJÁBAN…

…figyelmükbe ajánljuk néhány cikkünket az év második hónapjának eseményeiről, hőseiről.

CRISTIANO RONALDO 40. születésnapja nemcsak arra kínált alkalmat, hogy végigfussunk kivételes pályafutásának legfontosabb eseményein, a még elérhető mérföldkövein, hanem arra is, hogy cikksorozatban vizsgáljuk, milyen szerepet tölt be a portugál világklasszis a hamarosan világbajnokságot rendező Szaúd-Arábia labdarúgásában és sportpolitikájában.

Kapcsolódó tartalom

Cristiano Ronaldo: negyvenen túl az ezer gól felé

Más már rég a babérjain ülne, ha olyan sportszakmai és anyagi sikereket ért volna el, mint a szerdán a negyvenedik életévét betöltő Cristiano Ronaldo.

A Cristiano Ronaldo-hatás: egy fecske, aki nyarat csinált – a szaúdi futball, 1. rész

Elsőként azt a hatást vesszük górcső alá – lapunk partnere, a Football Benchmark elemzését alapul véve –, amelyet CR 2022 végi érkezése gyakorolt az Al-Naszr klubjára, az ország futballjára és magára, Szaúd-Arábiára.

Igazi jelenség – az volt a páston, az volt edzőként, s az manapság is. Már-már felfoghatatlanul árad belőle a derű, a jókedv, sohasem látni búskomornak, alig-alig rendeznek nélküle vívóversenyt Budapesten. SÁKOVICSNÉ DÖMÖLKY LÍDIÁVAL azt követően készítettünk interjút, hogy a Nemzet Sportolói maguk közé választottak Keleti Ágnes megüresedett helyére. Ősszel együtt emlékeztünk vele az 1956-os forradalomra, Melbourne-re, a Sports Illustrated amerikai túrájára, a hazatérés utáni vívósikerekre és férjére, a 2009-ben elhunyt Sákovics Józsefre.

Kapcsolódó tartalom

„Először önmagad győzd le” – Sákovicsné Dömölky Lídia, a Nemzet Sportolója

Igazi jelenség – az volt a páston, az volt edzőként, s az még manapság is. A Nemzet Sportolójává Keleti Ágnes halála után választották.

Sákovicsék egy párt alkottak – emlékezés Dömölky Lídiával

A Nemzet Sportolójával az olimpiai felkészülésről, az 1956-os forradalomról, Melbourne-ről, a hazatérés utáni vívósikerekről és férjéről beszélgettünk.

Dánia nyerte meg a férfi kézilabda-világbajnokságot, nem csoda, hogy a torna legjobbjának a trófeahalmozó MATHIAS GIDSELT választották meg. Portrét készítettünk a kreatív, gyors, jól cselező jobbátlövőről, és szemléztük a VB ÁLOMCSAPATÁT is, amelybe az elődöntőbe jutó négy válogatott, Dánia, Horvátország, Franciaország és Portugália adott játékost.

Kapcsolódó tartalom

Három dán és három portugál – bemutatjuk a januári férfi kézi-vb álomcsapatát!

A Nemzetközi Kézilabda-szövetség (IHF) kivételesen megvárta a döntő napját a díjazottak nevének nyilvánosságra hozásával, mégis számos „érdekességet” találunk a névsorban.

Az alázatos szupersztár – portré Mathias Gidselről

Évek óta nem rendeznek olyan világversenyt férfi kézilabdában, amelyen a dán ne kapna egyéni díjat, ne lenne gólkirály, vagy ne választanák be a torna álomcsapatába.

Nem ő az NFL legjobb, legkomplettebb irányítója, még hetekkel a Super Bowl előtt is sokan kételkedtek a képességeiben, mégis ő lett a 2025-ös bajnoki döntő MVP-je – írtuk JALEN HURST teljesítményét méltató februári cikkünkben. – Tudtuk, hogy extra a futójátéka, de immár egyértelmű: az igazán nagy meccseket, az igazán nagy téteket szereti, megbirkózik a nyomással, a legkiélezettebb helyzetekben képes a legjobbját nyújtani. A legendák ilyen helyzetekben születnek.

Amerikai sportok
2025.02.10. 20:57

Gyenge láncszemből Super Bowl-MVP – portré az Eagles irányítójáról, Jalen Hurtsről

Leültették, nem hittek benne, majd a 2022-es alapszakaszban rárúgta az ajtót a ligára, de ez sem volt elég, újra bizonyítani kellett. Nos, New Orleansban újra megtette.

Átlagos évadnak indult a 2024–2025-ös a SÍLÖVŐKNÉL, de aztán több szempontból is sporttörténelmi lett. Bemutattuk A TÉL ÖT LEGNAGYOBB SZTORIJÁT, amelyek közül némelyik a 2026-os milánói-cortinai téli olimpia erőviszonyait is átírta.

Képes Sport
2025.05.09. 17:29

Legendák vonultak vissza, új sztárok születtek – ilyen volt a biatlonidény

Átlagos évadnak indult a 2024–2025-ös a sílövőknél, de aztán több szempontból is sporttörténelmi lett.

Helyszíni riporton jártunk az ausztriai Saalbachban, ahol az ALPESI VILÁGBAJNOKSÁG másfél hetében jól megfértek egymás mellett a lelkes amatőrök és a világ legjobb alpesi sízői.

Képes Sport
2025.02.16. 13:58

Alpesisí-világbajnokság: fesztivál az osztrák Alpokban

HELYSZÍNI RIPORT. Saalbachban az elmúlt másfél hétben jól megfértek egymás mellett a lelkes amatőrök és a világ legjobb alpesi sízői.

 

 

Ezek is érdekelhetik