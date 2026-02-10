Ritka lehetőség: jelen állás szerint automatikusan BL-főtáblás a Ferencváros

A Football Meets Data elemzőoldal február 9-i adatai szerint azok közül a bajnokságukat vezető csapatok közül, amelyek nem rendelkeznek alanyi jogú BL-főtáblás hellyel, a Ferencváros UEFA-koefficiense a legmagasabb. Ez azért bír jelentőséggel, mert a Bajnokok Ligája szabályai kimondják: amennyiben a sorozatot olyan csapat nyeri meg, amely saját bajnokságában BL-indulást érő helyen végez, az így felszabaduló főtáblás pozíciót a legmagasabb koefficienssel rendelkező selejtezős bajnok kapja meg.

A jelenlegi állás szerint ebben a rangsorban a Ferencváros vezet, ám a helyzet rendkívül összetett. A zöld-fehérek számára kedvezőtlen forgatókönyvet jelentene, ha a még versenyben lévő élcsapatok közül olyan gárda nyerné meg a BL-t, amely végül nem végezne bajnokságában indulást érő helyen. Az angol élvonalban például a Chelsea és a Liverpool is harcban áll a sorozatért, miközben bajnoki pozíciójuk nem biztosít BL-helyet. Hasonló helyzet állhat elő a francia, a német és az olasz bajnokságban is, bár ezeknél a kluboknál a BL-győzelem esélye alacsonynak számít.

A Ferencváros számára további kockázatot jelent a közvetlen rivális bajnokságok alakulása. Szerbiában a Crvena zvezda továbbra is vezeti a tabellát, míg Görögországban az Olympiakosz, a PAOK és az AEK Athén is harcban áll a bajnoki címért és a koefficienspontokért. Szintén figyelni kell a dán Midtjyllandra, az ukrán Sahtar Doneckre, valamint a skót Rangersre, amelyek nemzetközi szereplésükkel folyamatosan gyarapítják UEFA-pontjaikat.

Bár az automatikus BL-főtáblás indulás megvalósulásához számos feltételnek kellene egyszerre teljesülnie, a jelenlegi számítások alapján a Ferencváros reális eséllyel maradhat versenyben ezért a ritka lehetőségért.