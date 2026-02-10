A megnyert derbi hozadéka: négy Ferencváros-játékos a 21. forduló NS-válogatottjában

A 21. FORDULÓ VÁLOGATOTTJA

GUNDEL-TAKÁCS 7 (ZTE FC) – KUSNYÍR 6 (Debreceni VSC), TEMESVÁRI 7 (Nyíregyháza Spartacus), GÓMEZ 7 (Ferencváros), ANTONOV 7 (Nyíregyháza Spartacus) – OSVÁTH 7 (Ferencváros), ABU FANI 8 (Ferencváros), KANIKOVSZKI 7 (Ferencváros), SKRIBEK 7 (ZTE FC) – BÁRÁNY 6 (Debreceni VSC), TIJANI 7 (Nyíregyháza Spartacus)

A forduló játékvezetője: Bognár Tamás 9 – Buzás Balázs, Bornemissza Norbert (Ferencváros–Újpest FC)

A FORDULÓ JÁTÉKOSA: MOHAMMED ABU FANI 8 (Ferencváros)

Bár gólt nem szerzett (egy gólpasszt viszont adott), a Ferencváros középpályása kiemelkedett a mezőnyből: nagyszerűen irányította csapatát, sokat ütközött és szerelt, s nemcsak erővel, hanem ésszel is játszotta a futballt. A Ferencváros 27 éves izraeli légiósa ebben a bajnoki idényben mindössze háromszor kezdett, s hatszor lépett pályára csereként, az utóbbi két meccsen már az első perctől fogva játszott. Robbie Keane vezetőedző a jelek szerint egyre inkább bízik benne.

A 21. FORDULÓ ÁTLAGNÉZŐSZÁMA: 5104

AZ NB I-ES IDÉNY ÁTLAGNÉZŐSZÁMA: 4282

A 21. FORDULÓ EREDMÉNYEI

Február 6., péntek

Kisvárda Master Good–Kolorcity Kazincbarcika SC 1–0

Február 7., szombat

Diósgyőri VTK–ETO FC 1–1

Debreceni VSC–Paksi FC 1–0

Ferencvárosi TC–Újpest FC 3–0

Február 8., vasárnap

Puskás Akadémia–Zalaegerszegi TE FC 0–1

Nyíregyháza Spartacus FC–MTK Budapest 4–2

1. Ferencvárosi TC 21 12 4 5 40–21 +19 40 2. ETO FC Győr 21 11 7 3 42–21 +21 40 3. Debreceni VSC 21 11 5 5 32–25 +7 38 4. Paksi FC 21 10 6 5 41–29 +12 36 5. Puskás Akadémia 21 9 4 8 26–26 0 31 6. Kisvárda 21 9 4 8 26–33 –7 31 7. Zalaegerszegi TE 21 8 6 7 31–27 +4 30 8. MTK Budapest 21 7 3 11 39–46 –7 24 9. Újpest FC 21 6 5 10 28–37 –9 23 10. Nyíregyháza Spartacus 21 5 6 10 25–37 –12 21 11. Diósgyőri VTK 21 4 8 9 28–35 –7 20 12. Kazincbarcika 21 4 2 15 20–41 –21 14 AZ ÁLLÁS

A 22. FORDULÓ PROGRAMJA

Február 13., péntek

20.00: Újpest FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport+)

Február 14., szombat

14.45: MTK Budapest–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport+)

17.00: Zalaegerszegi TE FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport+)

19.15: Paksi FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport+)

Február 15., vasárnap

15.30: Kolorcity Kazincbarcika SC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+)

17.45: ETO FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport+)