A megnyert derbi hozadéka: négy Ferencváros-játékos a 21. forduló NS-válogatottjában

2026.02.10. 08:56
Az Újpest elleni derbit 3–0-ra megnyerő Ferencváros négy, a Nyíregyháza három, a Debrecen és a Zalaegerszeg kék-két játékossal képviselteti magát a labdarúgó NB I 21. fordulójának álomcsapatában a Nemzeti Sport osztályzatai alapján.

A 21. FORDULÓ VÁLOGATOTTJA
GUNDEL-TAKÁCS 7 (ZTE FC) – KUSNYÍR 6 (Debreceni VSC), TEMESVÁRI 7 (Nyíregyháza Spartacus), GÓMEZ 7 (Ferencváros), ANTONOV 7 (Nyíregyháza Spartacus) – OSVÁTH 7 (Ferencváros), ABU FANI 8 (Ferencváros), KANIKOVSZKI 7 (Ferencváros), SKRIBEK 7 (ZTE FC) – BÁRÁNY 6 (Debreceni VSC), TIJANI 7 (Nyíregyháza Spartacus)

A forduló játékvezetője: Bognár Tamás 9 – Buzás Balázs, Bornemissza Norbert (Ferencváros–Újpest FC)

A FORDULÓ JÁTÉKOSA: MOHAMMED ABU FANI 8 (Ferencváros)

Bár gólt nem szerzett (egy gólpasszt viszont adott), a Ferencváros középpályása kiemelkedett a mezőnyből: nagyszerűen irányította csapatát, sokat ütközött és szerelt, s nemcsak erővel, hanem ésszel is játszotta a futballt. A Ferencváros 27 éves izraeli légiósa ebben a bajnoki idényben mindössze háromszor kezdett, s hatszor lépett pályára csereként, az utóbbi két meccsen már az első perctől fogva játszott. Robbie Keane vezetőedző a jelek szerint egyre inkább bízik benne.

A 21. FORDULÓ ÁTLAGNÉZŐSZÁMA: 5104

AZ NB I-ES IDÉNY ÁTLAGNÉZŐSZÁMA: 4282

A 21. FORDULÓ EREDMÉNYEI
Február 6., péntek
Kisvárda Master Good–Kolorcity Kazincbarcika SC 1–0
Február 7., szombat
Diósgyőri VTK–ETO FC 1–1
Debreceni VSC–Paksi FC 1–0
Ferencvárosi TC–Újpest FC 3–0
Február 8., vasárnap
Puskás Akadémia–Zalaegerszegi TE FC 0–1
Nyíregyháza Spartacus FC–MTK Budapest 4–2

  1. Ferencvárosi TC

21

12

4

5

40–21

+19 

40 

  2. ETO FC Győr

21

11

7

3

42–21

+21 

40 

  3. Debreceni VSC

21

11

5

5

32–25

+7 

38 

  4. Paksi FC

21

10

6

5

41–29

+12 

36 

  5. Puskás Akadémia

21

9

4

8

26–26

31 

  6. Kisvárda

21

9

4

8

26–33

–7 

31 

  7. Zalaegerszegi TE

21

8

6

7

31–27

+4 

30 

  8. MTK Budapest

21

7

3

11

39–46

–7 

24 

  9. Újpest FC

21

6

5

10

28–37

–9 

23 

10. Nyíregyháza Spartacus

21

5

6

10

25–37

–12 

21 

11. Diósgyőri VTK

21

4

8

9

28–35

–7 

20 

12. Kazincbarcika

21

4

2

15

20–41

–21 

14 

AZ ÁLLÁS

A 22. FORDULÓ PROGRAMJA
Február 13., péntek
20.00: Újpest FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport+)
Február 14., szombat
14.45: MTK Budapest–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport+)
17.00: Zalaegerszegi TE FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport+)
19.15: Paksi FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport+)
Február 15., vasárnap
15.30: Kolorcity Kazincbarcika SC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+)
17.45: ETO FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport+)

 

