A megnyert derbi hozadéka: négy Ferencváros-játékos a 21. forduló NS-válogatottjában
A 21. FORDULÓ VÁLOGATOTTJA
GUNDEL-TAKÁCS 7 (ZTE FC) – KUSNYÍR 6 (Debreceni VSC), TEMESVÁRI 7 (Nyíregyháza Spartacus), GÓMEZ 7 (Ferencváros), ANTONOV 7 (Nyíregyháza Spartacus) – OSVÁTH 7 (Ferencváros), ABU FANI 8 (Ferencváros), KANIKOVSZKI 7 (Ferencváros), SKRIBEK 7 (ZTE FC) – BÁRÁNY 6 (Debreceni VSC), TIJANI 7 (Nyíregyháza Spartacus)
A forduló játékvezetője: Bognár Tamás 9 – Buzás Balázs, Bornemissza Norbert (Ferencváros–Újpest FC)
A FORDULÓ JÁTÉKOSA: MOHAMMED ABU FANI 8 (Ferencváros)
Bár gólt nem szerzett (egy gólpasszt viszont adott), a Ferencváros középpályása kiemelkedett a mezőnyből: nagyszerűen irányította csapatát, sokat ütközött és szerelt, s nemcsak erővel, hanem ésszel is játszotta a futballt. A Ferencváros 27 éves izraeli légiósa ebben a bajnoki idényben mindössze háromszor kezdett, s hatszor lépett pályára csereként, az utóbbi két meccsen már az első perctől fogva játszott. Robbie Keane vezetőedző a jelek szerint egyre inkább bízik benne.
A 21. FORDULÓ ÁTLAGNÉZŐSZÁMA: 5104
AZ NB I-ES IDÉNY ÁTLAGNÉZŐSZÁMA: 4282
A 21. FORDULÓ EREDMÉNYEI
Február 6., péntek
Kisvárda Master Good–Kolorcity Kazincbarcika SC 1–0
Február 7., szombat
Diósgyőri VTK–ETO FC 1–1
Debreceni VSC–Paksi FC 1–0
Ferencvárosi TC–Újpest FC 3–0
Február 8., vasárnap
Puskás Akadémia–Zalaegerszegi TE FC 0–1
Nyíregyháza Spartacus FC–MTK Budapest 4–2
|1. Ferencvárosi TC
21
12
4
5
40–21
+19
40
|2. ETO FC Győr
21
11
7
3
42–21
+21
40
|3. Debreceni VSC
21
11
5
5
32–25
+7
38
|4. Paksi FC
21
10
6
5
41–29
+12
36
|5. Puskás Akadémia
21
9
4
8
26–26
0
31
|6. Kisvárda
21
9
4
8
26–33
–7
31
|7. Zalaegerszegi TE
21
8
6
7
31–27
+4
30
|8. MTK Budapest
21
7
3
11
39–46
–7
24
|9. Újpest FC
21
6
5
10
28–37
–9
23
|10. Nyíregyháza Spartacus
21
5
6
10
25–37
–12
21
|11. Diósgyőri VTK
21
4
8
9
28–35
–7
20
|12. Kazincbarcika
21
4
2
15
20–41
–21
14
A 22. FORDULÓ PROGRAMJA
Február 13., péntek
20.00: Újpest FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport+)
Február 14., szombat
14.45: MTK Budapest–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport+)
17.00: Zalaegerszegi TE FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport+)
19.15: Paksi FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport+)
Február 15., vasárnap
15.30: Kolorcity Kazincbarcika SC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+)
17.45: ETO FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport+)