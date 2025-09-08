Akik a kézilabda jövőjét jelenthetik: a 15 legtehetségesebb női játékos

15. Gabija Pilikauskaite

19 éves, balátlövő, litván, Sosnica Gliwice

Az 1990-es évek egyik legkiválóbb balátlövője, Ausra Fridrikas nyomdokain jár – a Szovjetunióval 1990-ben világbajnok, majd Ausztriában kiteljesedő nagy előd ugyanúgy az Egle Vilniusban kezdett kézilabdázni, mint ő. Litvánia az idei U19-es Európa-bajnokságot a 24. pozícióban zárta. Nem mindennapi tett egy korosztályos világesemény gólkirályának lenni az utolsó helyezett csapatból, neki a nyolc meccsen dobott 83 találatával mégis sikerült – ezzel tizenkilenccel szerzett többet, mint bárki más.

14. Betchaidelle Ngombele

21 éves, balátlövő, kongói, Metz Handball

Már nagyon fiatalon, 17 évesen átjött Európába, a kongói válogatottban a 2021-es világbajnokságon nyújtott teljesítményének köszönhetően a szlovén Krim Ljubljana vitte el. A BL-ben az elmúlt három és fél idényben 39-szer volt eredményes. Tehetségére és az akrobatikusságában rejlő lehetőségekre Emmanuel Mayonnade, a Metz edzője is felfigyelt, így az új idényt már Európa egyik legerősebb klubjában kezdheti meg.

13. Luciana Resende Rebelo

20 éves, jobbátlövő, portugál, Alavarium

A tavalyi listánkon kicsit előkelőbb helyen szerepelt (8.), de sajnos az elmúlt egy év nem úgy sikerült neki, mint ahogy tervezte. 2023 szeptemberében nagy reményekkel érkezett a dán Esbjerghez, amellyel négyéves szerződést kötött, de már a második idénye közepén távozni kényszerült. A portugálokkal az Eb-n szerzett két gólja is egyértelmű csalódás, de korai lenne leírni, a tehetsége még mindig megvan.

12. Fazekas Virág

18 éves, jobbátlövő, magyar, Sönderjyske

Korosztálya egyik legjobb gólszerzője, a tavalyi U18-as világbajnokságon 54 góljával gólkirály lett, nem mellesleg bronzéremre vezette a magyar válogatottat. Ezen a tornán ugyanúgy tagja volt az álomcsapatnak, mint egy évvel korábban az U17-es Eb-n is, amikor második lett a góllövőlistán, a szerbek elleni, 5. helyért vívott győztes helyosztón tízszer volt eredményes. A nyári U19-es Eb-re úgy érkezhetett meg, hogy előtte a dán Sönderjyske utánpótláscsapatában pallérozódott. Ha minden jól alakul, az új évadban már a felnőttek között, a világ talán legerősebb bajnokságában is megmutathatja, hogy mire képes.

11. Natalija Lekics

18 éves, irányító, montenegrói, Naisza Nis

A név kötelez – mondhatnánk, de információink szerint semmilyen rokoni kapcsolat nincs közte és a nyáron az FTC-ből visszavonuló szerb legenda, Andrea Lekics között. A montenegrói fiatalok nemrég hazai pályán játszhattak az U19-es Eb-n, és 2010 óta nem látott magasságba, a hatodik helyre jutottak. Ez nagyrészben a jól cselező irányítónak köszönhető, akit nem véletlenül választottak a torna legértékesebb játékosának (MVP).

10. Ana Pandza

21 éves, irányító, osztrák, Podravka Koprivnica

Már a 2021-es világbajnokság óta stabil tagja az osztrák felnőttválogatottnak, három éve pedig már a rendre a BL alsóházában küzdő horvát Podravkában pallérozódik. Tavaly tízgólos meccse is volt a legrangosabb európai sorozatban, a Metz kapuját vette be ennyiszer. Testvére, a nála másfél évvel idősebb Katarina szintén a nemzeti csapat erőssége lehet a következő időszakban balátlövőként.

9. Belén Rodríguez

19 éves, irányító-balátlövő, spanyol, Granollers

A válságos időket élő spanyol női válogatott sohasem rendezett gólfesztivált a különböző nagy tornákon, de a 2010-es években legalább megvolt a játékosaiban az a harcosság, aminek köszönhetően amikor igazán kellett, megrázták magukat. Hosszú idő után végre ismét felcsillant a remény, hogy visszatérhetnek a legjobbak közé: tavaly az U18-as világbajnokság megnyerése, majd az idei U19-es Eb-n a döntőbe jutás mindenképp figyelemre méltó. A sikerek fő letéteményese Belén Rodríguez volt, aki a vb-n MVP lett, az Eb-n pedig All Star-tag. Jól cselez, bátran tör be a legkisebb résekbe is, és a nagy meccseken sem vall kudarcot: a két fináléban nyolcszor, majd kilencszer talált be.

8. Faragó Lea

20 éves, balátlövő, magyar, Mol Esztergom

Elek Gábor felfedezettje tavaly (újonc)csapatához hasonlóan berúgta az NB I ajtaját: 26 meccsen 183 gólt szerzett, márciusban Ukrajna ellen már a válogatottban is bemutatkozhatott – kétszer volt eredményes. Átlövéseit nagyon pontosan és szép technikával küldi kapura – ezt már a korosztályos tornákon is bizonyította. A 2024-es, ezüstérmet hozó U20-as világbajnokságon ő volt a mieink vezére a végjátékban, a torna álomcsapatába is bekerült. A NEKA-nevelés nagyon szépen veszi a lépcsőfokokat, nem lennénk meglepve, ha decemberben élete első felnőtt-vb-jén is bemutatkozhatna.

7. June Krogh

21 éves, kapus, norvég, Storhamar HE

Amint a 45 éves Katrine Lunde visszavonul (már csak évek kérdése…), megüresedik a Silje Solberg melletti másik hely a norvég válogatottban. Minden idők legjobb kapusának helyét a három évvel ezelőtti junior-vb legjobb kapusa veheti át. A legutóbbi idényben már a BL-szereplő Storhamarban védett, igaz, csak kevés találkozón tudott sok időt a pályán tölteni. A nála hét évvel idősebb Eli Marie Raasok még előtte van a hierarchiában az új idényben is a továbbjutásért küzdő együttesben.

6. Lylou Borg

20 éves, irányító, francia, Metz Handball

A legutóbbi, 2024-es U20-as világbajnokság MVP-je az előttünk álló idényben már a tavalyi felnőtt Eb-n All Star-csapattag Vámos Petrától és egy évvel ezelőtti listánk győztesétől, Léna Grandveau-tól leshet el egy-két finomságot a Metzben. Játékstílusa Vámoséhoz hasonlóan ugyanúgy a kiszámíthatatlan cselezésre épül, s nem a nagy átlövésekre. Azon a bizonyos junior-vb-n Franciaország a döntőben épp a mieinket verte meg 29–26-ra. A csapat sikerében óriási szerepük volt a 2005. május 31-én született Borg ikreknek, Enolának (23 gól, 19 gólpassz) és Lylounak (24 gól, 30 gólpassz). Édesanyjuk, a 2003-ban világbajnok Myriam Borg-Korfanty szintén szép emlékeket őrizhet egy magyar válogatott elleni fináléról…

5. Jelena Vukcsevics

20 éves, jobbátlövő, montenegrói, Buducsnoszt Podgorica

Katarina Bulatovics óta nem volt igazán meghatározó játékosa Montenegrónak ezen a poszton. Az összehasonlításnak helyt ad, hogy szinte ugyanolyan mozdulattal lő kapura vagy emeli át a vele szemben álló védőt, mint nagy elődje. A tavalyi U20-as világbajnokság gólkirálya már az ötödik BL-idényét kezdi meg a Buducsnoszt Podgoricában, a legutóbbiban 78 gólt szerzett – a jobbátlövők közül csak Anna Vjahireva, Ana Gros és Dione Housheer tudott ennél többször betalálni. Mivel ritka a jó balkezes a piacon, ezért az egyik legkelendőbb játékos lehet a következő hónapokban.

4. Mia Emmenegger

20 éves, jobbszélső, svájci, Team Esbjerg

A gyors és technikás szélsőre már tavaly lecsapott a norvég Vipers Kristiansand, amelynek csődje után a dán Esbjerg kapva kapott a lehetőségen, hogy magához láncolja. A svájci válogatottban átlagosan öt gólt szerez meccsenként (40 mérkőzésen 198 gólnál jár), ami az ő korában fantasztikus statisztika. Nemzeti csapata egyébként a nem tradicionális kézilabdanemzetek közül az egyik legígéretesebb, ami a női vonalat illeti. Tavaly az Eb-n sikerült a középdöntőbe jutás, s a 12. helyen végzett. Emmenegger mellett a 22 éves beálló Tabea Schmid is az Esbjerget erősíti a következő években. A 24 éves balátlövő Daphne Gautschi és a 17 éves balszélső Era Baumann szintén hamar topjátékosokká válhat.

3. Julie Scaglione

21 éves, balátlövő, dán, Ikast Handbold

Mindkét ifjúsági tornáján ő lett a legjobb balátlövő, a 2021-es U17-es Eb-n két meccsen is 14 gólt dobott, majd egy évvel később, az U18-as vb-n már a gólkirályi cím is meglett neki – a Dél-Korea elleni döntőben a tíz gólja is kevés volt a sikerhez. Tehetségét édesanyjától, az 1997-ben Dániával világbajnok Lone Mathiesentől örökölte. 2020 óta az Ikastban pallérozódik, a felnőttválogatottban már két évvel ezelőtt bemutatkozott. Örömmel jelentjük, hogy 15 hónap kihagyás után az Európa-liga májusi négyes döntőjében visszatért a pályára.

2. Viola Leuchter

21 éves, jobbátlövő, német, Odense Handbold

A BL-ből anyagi csőd miatt nemrég kizárt HB Ludwigsburg tehetségére a dán Odense csapott le, ami alaposan átírhatja a sorozat erőviszonyait. A 2023-as világbajnokság legjobb fiatal játékosa volt, a 6–8. helyen megrekedni látszó német válogatottat ő emelheti ki az elmúlt években látott nihilből. Elképesztő súlypontemelkedése van, férfiakat megszégyenítő magasságból ereszti el az átlövéseit. Fiatal kora ellenére volt már 157 gólos Bundesliga-idénye, a BL-ben 66 góllal zárta a bemutatkozó évét. Mivel az Odensében Louise Burgaard gyermekáldás előtt áll, ezért egyetlen balkezes átlövőként garantáltan sok időt fog a pályán tölteni.

1. Simon Petra

20 éves, irányító, magyar, FTC-Rail Cargo Hungaria

Simon Petra nevét 2024. július 28-án az is megismerte, akit nem érdekel a kézilabda. A párizsi olimpián Brazília ellen a dudaszó előtt másodpercekkel eleresztett csodálatos lövésével megnyerte a meccset a magyar válogatottnak. Megalkuvást nem ismerő, vagány stílusban játszik, ennek ellenkezője, ahogyan a pályán kívül viselkedik. Jó tanuló, jó sportoló, tavaly nyár óta az ELTE jogi karának hallgatója. A 2023-ban sikerrel záruló U19-es Eb-n ő lett az MVP és a három évvel ezelőtti U18-as vb-hez hasonlóan a legjobb irányító is. A 2024-es, részben hazai rendezésű felnőtt Eb-n ő volt a mieink „nyolcadik embere”, aki a kispadról beszállva kivétel nélkül mindig lendületet hozott a játékunkba, elévülhetetlen érdemeket szerezve a bronzérem megszerzéséből. Az IHF által a világ legjobb fiatal európai kézilabdázónőjének megválasztott tehetség klubjában is óriási lehetőséget kapott Andrea Lekics visszavonulásával. A zöld-fehéreknek két „játékmestere” maradt a 2025–2026-os kiírásra: ő és az orosz Darja Dmitrijeva – tökéletes páros ahhoz, hogy az FTC valami nagyot alkosson.