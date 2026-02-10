Téli olimpia: bemutatkoznak rövid pályás gyorskorcsolyázóink – infóközpont

A keddi versenynappal folytatódik a milánói-cortinai téli olimpia. A programban szerepel többek között rövid pályás gyorskorcsolya, ahol Végi Diána Lauráért, Moon Wonjunért és Nógrádi Bencéért is szoríthatunk, míg sífutásban Büki Ádám és Pónya Sára lesz érdekelt.

A NAP KIEMELT TÖRTÉNÉSEI Lindsey Vonn üzent a súlyos sérülése után A NAP ARANYÉRMESEI ALPESI SÍ

Női csapat kombináció, műlesiklás CURLING

Vegyes páros, Svédország–Egyesült Államok RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA

Vegyes váltó SÍFUTÁS

Női klasszikus stílusú sprint

Férfi klasszikus stílusú sprint SÍLÖVÉSZET

Férfi egyéni indításos, 20 km SÍUGRÁS

Vegyes csapatverseny SZABADSTÍLUSÚ SÍ

Férfi slopestyle SZÁNKÓ

A TELJES NAPI PROGRAM ALPESI SÍ

10.30: női csapat kombináció, lesiklás

14.00: női csapat kombináció, műlesiklás, DÖNTŐ CURLING

14.05: vegyes páros, bronzmérkőzés, Nagy-Britannia–Olaszország

18.05: vegyes páros, DÖNTŐ, Svédország–Egyesült Államok JÉGKORONG

NŐK

A-csoport

20.10: Kanada–Egyesült Államok

21.10: Finnország–Svájc

B-csoport

12.10: Japán–Svédország

16.40: Olaszország–Németország MŰKORCSOLYA

18.30: férfi rövidprogram RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA

Női 500 m

10.30: előfutamok (Végi Diána Laura)

Férfi 1000 m

11.10: előfutamok (Moon Wonjun, Nógrádi Bence)

Vegyes váltó

11.59: negyeddöntő (Magyarország)

12.34: elődöntő

13.03: DÖNTŐ SÍFUTÁS

9.15: női klasszikus stílusú sprint, selejtező (Pónya Sára)

9.55: férfi klasszikus stílusú sprint, selejtező (Büki Ádám)

11.45: női klasszikus stílusú sprint, DÖNTŐ

12.15: férfi klasszikus stílusú sprint, DÖNTŐ SÍLÖVÉSZET

13.30: férfi egyéni indításos, 20 km, DÖNTŐ SÍUGRÁS

17.30: vegyes csapatverseny, selejtező

18.45: vegyes csapatverseny, DÖNTŐ SZABADSTÍLUSÚ SÍ

11.15: férfi mogul, selejtező

12.30: férfi slopestyle DÖNTŐ

14.15: női mogul, selejtező SZÁNKÓ

17.00: női egyes 3. és 4. futam, DÖNTŐ