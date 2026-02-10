Nemzeti Sportrádió

Téli olimpia: bemutatkoznak rövid pályás gyorskorcsolyázóink – infóközpont

T. Z.T. Z.
2026.02.10. 08:44
null
Fotó: Getty Images
Címkék
téli olimpia Milánó-Cortina 2026 infóközpont Milánó 2026
A keddi versenynappal folytatódik a milánói-cortinai téli olimpia. A programban szerepel többek között rövid pályás gyorskorcsolya, ahol Végi Diána Lauráért, Moon Wonjunért és Nógrádi Bencéért is szoríthatunk, míg sífutásban Büki Ádám és Pónya Sára lesz érdekelt.

A NAP KIEMELT TÖRTÉNÉSEI

Lindsey Vonn üzent a súlyos sérülése után

A NAP ARANYÉRMESEI

ALPESI SÍ
Női csapat kombináció, műlesiklás

CURLING
Vegyes páros, Svédország–Egyesült Államok

RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
Vegyes váltó

SÍFUTÁS
Női klasszikus stílusú sprint
Férfi klasszikus stílusú sprint

SÍLÖVÉSZET
Férfi egyéni indításos, 20 km

SÍUGRÁS
Vegyes csapatverseny

SZABADSTÍLUSÚ SÍ
Férfi slopestyle

SZÁNKÓ
Női egyes

A MAGYAROK PROGRAMJA

RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
Női 500 m
10.30: előfutamok (Végi Diána Laura)
Férfi 1000 m
11.10: előfutamok (Moon Wonjun, Nógrádi Bence)
Vegyes váltó
11.59: negyeddöntő (Magyarország)

SÍFUTÁS
 9.15: női klasszikus stílusú sprint, selejtező (Pónya Sára) 
 9.55: férfi klasszikus stílusú sprint, selejtező (Büki Ádám)
 

A TELJES NAPI PROGRAM

ALPESI SÍ
10.30: női csapat kombináció, lesiklás
14.00: női csapat kombináció, műlesiklás, DÖNTŐ

CURLING
14.05: vegyes páros, bronzmérkőzés, Nagy-Britannia–Olaszország
18.05: vegyes páros, DÖNTŐ, Svédország–Egyesült Államok

JÉGKORONG
NŐK
A-csoport
20.10: Kanada–Egyesült Államok
21.10: Finnország–Svájc 
B-csoport
12.10: Japán–Svédország
16.40: Olaszország–Németország 

MŰKORCSOLYA
18.30: férfi rövidprogram

RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
Női 500 m
10.30: előfutamok (Végi Diána Laura)
Férfi 1000 m
11.10: előfutamok (Moon Wonjun, Nógrádi Bence)
Vegyes váltó
11.59: negyeddöntő (Magyarország)
12.34: elődöntő
13.03: DÖNTŐ

SÍFUTÁS
 9.15: női klasszikus stílusú sprint, selejtező (Pónya Sára) 
 9.55: férfi klasszikus stílusú sprint, selejtező (Büki Ádám)
11.45: női klasszikus stílusú sprint, DÖNTŐ
12.15: férfi klasszikus stílusú sprint, DÖNTŐ

SÍLÖVÉSZET
13.30: férfi egyéni indításos, 20 km, DÖNTŐ

SÍUGRÁS
17.30: vegyes csapatverseny, selejtező 
18.45: vegyes csapatverseny, DÖNTŐ

SZABADSTÍLUSÚ SÍ
11.15: férfi mogul, selejtező
12.30: férfi slopestyle DÖNTŐ
14.15: női mogul, selejtező

SZÁNKÓ
17.00: női egyes 3. és 4. futam, DÖNTŐ

 

téli olimpia Milánó-Cortina 2026 infóközpont Milánó 2026
Legfrissebb hírek

A sífutó Pónya Sára nem jutott tovább a selejtezőből a nők sprintversenyében a téli olimpián

Téli olimpia 2026
25 perce

Keane: A Fradinál jobb helyen nem is lehetnék; Knoch Viktor: Ne hibázzunk!

E-újság
9 órája

Kanada legyőzte a cseheket, de elvesztette kapitányát

Téli olimpia 2026
10 órája

„Mertem álmodni” – Lindsey Vonn üzent súlyos sérülése után

Téli olimpia 2026
10 órája

Német arany a síugrók normálsáncos versenyén a téli olimpián

Téli olimpia 2026
12 órája

A vb- után az olimpiai aranyat is megszerezte a japán hódeszkás

Téli olimpia 2026
12 órája

Vizsgálják az éremgondokat a téli olimpián

Téli olimpia 2026
13 órája

A svédek és az amerikaiak vívják a döntőt curlingben

Téli olimpia 2026
13 órája
Ezek is érdekelhetik