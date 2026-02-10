Téli olimpia: bemutatkoznak rövid pályás gyorskorcsolyázóink – infóközpont
Lindsey Vonn üzent a súlyos sérülése után
A NAP ARANYÉRMESEI
ALPESI SÍ
Női csapat kombináció, műlesiklás
CURLING
Vegyes páros, Svédország–Egyesült Államok
RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
Vegyes váltó
SÍFUTÁS
Női klasszikus stílusú sprint
Férfi klasszikus stílusú sprint
SÍLÖVÉSZET
Férfi egyéni indításos, 20 km
SÍUGRÁS
Vegyes csapatverseny
SZABADSTÍLUSÚ SÍ
Férfi slopestyle
SZÁNKÓ
Női egyes
A MAGYAROK PROGRAMJA
RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
Női 500 m
10.30: előfutamok (Végi Diána Laura)
Férfi 1000 m
11.10: előfutamok (Moon Wonjun, Nógrádi Bence)
Vegyes váltó
11.59: negyeddöntő (Magyarország)
SÍFUTÁS
9.15: női klasszikus stílusú sprint, selejtező (Pónya Sára)
9.55: férfi klasszikus stílusú sprint, selejtező (Büki Ádám)
A TELJES NAPI PROGRAM
ALPESI SÍ
10.30: női csapat kombináció, lesiklás
14.00: női csapat kombináció, műlesiklás, DÖNTŐ
CURLING
14.05: vegyes páros, bronzmérkőzés, Nagy-Britannia–Olaszország
18.05: vegyes páros, DÖNTŐ, Svédország–Egyesült Államok
JÉGKORONG
NŐK
A-csoport
20.10: Kanada–Egyesült Államok
21.10: Finnország–Svájc
B-csoport
12.10: Japán–Svédország
16.40: Olaszország–Németország
MŰKORCSOLYA
18.30: férfi rövidprogram
SÍLÖVÉSZET
13.30: férfi egyéni indításos, 20 km, DÖNTŐ
SÍUGRÁS
17.30: vegyes csapatverseny, selejtező
18.45: vegyes csapatverseny, DÖNTŐ
SZABADSTÍLUSÚ SÍ
11.15: férfi mogul, selejtező
12.30: férfi slopestyle DÖNTŐ
14.15: női mogul, selejtező
SZÁNKÓ
17.00: női egyes 3. és 4. futam, DÖNTŐ