Egy év, 365 fotó: vb-ezüstök vízilabdában, Eb-aranyak öttusában, Chelsea-diadal a klub-vb-n – ilyen volt 2025 júliusa

A női és a férfi vízilabda-válogatottunk is világbajnoki ezüstérmes lett, nyílt vízi úszóink egy ezüstöt és két bronzot hoztak haza Szingapúrból. Öttusázóink három aranyérmet gyűjtöttek be a madridi Európa-bajnokságon, sportlövőink két Európa-bajnoki címet szereztek Chateauroux-ban, vívóink hatszor álltak dobogón a világbajnokságon, míg teniszezőink (párosban külföldi partnerek segítségével) olyan sok mérkőzést nyertek meg a wimbledoni főtáblán, mint az Open-éra egyetlen korábbi versenyén sem. A világ futballtársadalmát megosztotta az első 32 csapatos klubvilágbajnokság ötlete, de ez a Chelsea-drukkerek büszkeségét aligha apasztja: csapatuk megnyerte a történelmi tornát.

Egy nap, egy kép – ezt a mottót választottuk évzáró fotósorozatunknak, amelyben napi egy villanás erejéig felidézzük 2025 legemlékezetesebb eseményeit a magyar sportból, a világ sportjából. Voltak napok, amelyeknek a történetét nem volt könnyű egy képfelületbe sűríteni, és természetesen akadtak szürkébbek is, de mindig találtunk megoldást: aki/ami egyszer a szerkesztés áldozatául esett, egy másik napon a helyére került. Íme, 2025 júliusa képeken!

fotó Egy nap, egy kép – 2025. július

A galéria a fotóra kattintva indítható. S HA MÉG ELIDŐZNÉNEK 2025 JÚLIUSÁBAN… …figyelmükbe ajánljuk néhány cikkünket, amely az év hetedik hónapjának eseményeihez, főszereplőihez kapcsolódik. Az első 32 csapatos labdarúgó-klubvilágbajnokságot a CHELSEA nyerte meg – összeállításunkban bemutattuk, milyen hullámvasutazás után jutott vissza a csúcsra a londoni klub onnantól, hogy a Roman Abramovics-éra hivatalos végén, 2022. május 7-én új tulajdonosi kör kezébe került.

A tbiliszi világbajnokság új lapot nyitott a hazai vívósport történetében: a férfi tőrcsapat 1987 óta először szerzett vb-érmet. A fényes bronzig vezető utat a csapattagok, DÓSA DÁNIEL, MIHÁLYI ANDOR, TÓTH GERGELY és az egyéniben is harmadik helyen végző SZEMES GERGŐ, valamint edzőjük, SZIRMAI BENEDEK társaságában elevenítettük fel.