Egy év, 365 fotó: vb-ezüstök vízilabdában, Eb-aranyak öttusában, Chelsea-diadal a klub-vb-n – ilyen volt 2025 júliusa
Egy nap, egy kép – ezt a mottót választottuk évzáró fotósorozatunknak, amelyben napi egy villanás erejéig felidézzük 2025 legemlékezetesebb eseményeit a magyar sportból, a világ sportjából. Voltak napok, amelyeknek a történetét nem volt könnyű egy képfelületbe sűríteni, és természetesen akadtak szürkébbek is, de mindig találtunk megoldást: aki/ami egyszer a szerkesztés áldozatául esett, egy másik napon a helyére került.
Íme, 2025 júliusa képeken!
A galéria a fotóra kattintva indítható.
S HA MÉG ELIDŐZNÉNEK 2025 JÚLIUSÁBAN…
…figyelmükbe ajánljuk néhány cikkünket, amely az év hetedik hónapjának eseményeihez, főszereplőihez kapcsolódik.
Az első 32 csapatos labdarúgó-klubvilágbajnokságot a CHELSEA nyerte meg – összeállításunkban bemutattuk, milyen hullámvasutazás után jutott vissza a csúcsra a londoni klub onnantól, hogy a Roman Abramovics-éra hivatalos végén, 2022. május 7-én új tulajdonosi kör kezébe került.
Kacskaringós úton vissza a világ tetejére – a Chelsea a Roman Abramovics-éra után
A tbiliszi világbajnokság új lapot nyitott a hazai vívósport történetében: a férfi tőrcsapat 1987 óta először szerzett vb-érmet. A fényes bronzig vezető utat a csapattagok, DÓSA DÁNIEL, MIHÁLYI ANDOR, TÓTH GERGELY és az egyéniben is harmadik helyen végző SZEMES GERGŐ, valamint edzőjük, SZIRMAI BENEDEK társaságában elevenítettük fel.
A „csodacsapathoz” jöttünk! – interjú a férfi tőrvívó-válogatottal
A késő tavasz, a nyár és a kora ősz a nagy európai kerékpáros körversenyek időszaka. Két idei győztesről is portrét készítettünk: egyikük, TADEJ POGACAR az elmúlt hat évben négyszer nyerte meg a Tour de France-t, másikuk, a francia körversenyen korábban kétszer diadalmaskodó JONAS VINGEGAARD egy súlyos balesetből felépülve az idén a Vueltán lett a legjobb.