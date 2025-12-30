Egy év, 365 fotó: vb-ezüstök vízilabdában, Eb-aranyak öttusában, Chelsea-diadal a klub-vb-n – ilyen volt 2025 júliusa

Nemzeti Sportrádió

Egy év, 365 fotó: vb-ezüstök vízilabdában, Eb-aranyok öttusában, Chelsea-diadal a klub-vb-n – ilyen volt 2025 júliusa

2025.12.30.
Júliusban történt: Keszthelyi Rita a női vízilabda-vb legjobb játékosa lett, Cole Palmer a labdarúgó klub-vb-n brillírozott, a sportlövő Péni István és Fábián Sára, valamint az öttusázó Guzi Blanka Európa-bajnoki címmel gazdagodott (Fotók: Árvai Károly, Földi Imre, Nagy Gábor, Kovács Anikó, Getty Images)
2025 egy év 365 fotó
A női és a férfi vízilabda-válogatottunk is világbajnoki ezüstérmes lett, nyílt vízi úszóink egy ezüstöt és két bronzot hoztak haza Szingapúrból. Öttusázóink három aranyérmet gyűjtöttek be a madridi Európa-bajnokságon, sportlövőink két Európa-bajnoki címet szereztek Chateauroux-ban, vívóink hatszor álltak dobogón a világbajnokságon, míg teniszezőink (párosban külföldi partnerek segítségével) olyan sok mérkőzést nyertek meg a wimbledoni főtáblán, mint az Open-éra egyetlen korábbi versenyén sem. A világ futballtársadalmát megosztotta az első 32 csapatos klubvilágbajnokság ötlete, de ez a Chelsea-drukkerek büszkeségét aligha apasztja: csapatuk megnyerte a történelmi tornát.

Egy nap, egy kép – ezt a mottót választottuk évzáró fotósorozatunknak, amelyben napi egy villanás erejéig felidézzük 2025 legemlékezetesebb eseményeit a magyar sportból, a világ sportjából. Voltak napok, amelyeknek a történetét nem volt könnyű egy képfelületbe sűríteni, és természetesen akadtak szürkébbek is, de mindig találtunk megoldást: aki/ami egyszer a szerkesztés áldozatául esett, egy másik napon a helyére került.

Íme, 2025 júliusa képeken!

2025.12.18.

Egy nap, egy kép – 2025. július

A galéria a fotóra kattintva indítható.

 

S HA MÉG ELIDŐZNÉNEK 2025 JÚLIUSÁBAN…

…figyelmükbe ajánljuk néhány cikkünket, amely az év hetedik hónapjának eseményeihez, főszereplőihez kapcsolódik.

Az első 32 csapatos labdarúgó-klubvilágbajnokságot a CHELSEA nyerte meg – összeállításunkban bemutattuk, milyen hullámvasutazás után jutott vissza a csúcsra a londoni klub onnantól, hogy a Roman Abramovics-éra hivatalos végén, 2022. május 7-én új tulajdonosi kör kezébe került.

2025.08.01.
2025.08.01. 15:46

Kacskaringós úton vissza a világ tetejére – a Chelsea a Roman Abramovics-éra után

Az első 32 csapatos klub-vb-t a Chelsea nyerte meg – összeállításunkban bemutatjuk, milyen hullámvasutazás után jutott vissza a csúcsra a londoni klub onnantól, hogy az orosz tulajdonossal fémjelzett időszak véget ért.

A tbiliszi világbajnokság új lapot nyitott a hazai vívósport történetében: a férfi tőrcsapat 1987 óta először szerzett vb-érmet. A fényes bronzig vezető utat a csapattagok, DÓSA DÁNIEL, MIHÁLYI ANDOR, TÓTH GERGELY és az egyéniben is harmadik helyen végző SZEMES GERGŐ, valamint edzőjük, SZIRMAI BENEDEK társaságában elevenítettük fel.

2025.10.23.
2025.10.23. 08:42

A „csodacsapathoz” jöttünk! – interjú a férfi tőrvívó-válogatottal

Dósa Dániel, Mihályi Andor, Szemes Gergő, Tóth Gergely és Szirmai Benedek.

A késő tavasz, a nyár és a kora ősz a nagy európai kerékpáros körversenyek időszaka. Két idei győztesről is portrét készítettünk: egyikük, TADEJ POGACAR az elmúlt hat évben négyszer nyerte meg a Tour de France-t, másikuk, a francia körversenyen korábban kétszer diadalmaskodó JONAS VINGEGAARD egy súlyos balesetből felépülve az idén a Vueltán lett a legjobb.

Kapcsolódó tartalom

A szemünk láttára ír történelmet – sztárportré Tadej Pogacarról

A Tour de France történetének második legfiatalabb győztese folyamatosan kimagaslóan teljesít az országúti kerékpáros körversenyen, az elmúlt hat évben négyszer nyerte meg a viadalt.

Halfeldolgozóból a világ tetejére – sztárportré Jonas Vingegaard-ról

2017-ben még egy dán kisváros halfeldolgozó-üzemében kereste a kenyerét, néhány évvel később a kerékpársport ünnepelt sztárja lett, egymás után kétszer nyerte meg a Tour de France-t.

 

 

