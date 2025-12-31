Nemzeti Sportrádió

Egy év, 365 fotó: F1 és MotoGP Magyarországon, világcsúcs a Gyulai Memorialon – ilyen volt 2025 augusztusa

K. Zs.K. Zs.
Vágólapra másolva!
2025.12.31. 11:38
null
Augusztusban történt: Armand Duplantis világcsúcsot ugrott Budapesten, a kajakos Kopasz Bálint és az úszó Kós Hubert világbajnok lett, Lando Norris megnyerte az F1-es Magyar Nagydíjat (Fotók: Árvai Károly, Dömötör Csaba, Kovács Péter, Getty Images)
Címkék
2025 egy év 365 fotó galéria
Augusztusban néhány hét leforgása alatt Formula–1-es és MotoGP-futamot is rendeztek Magyarországon; kajakosaink és kenusaink hat aranyérmet nyertek a milánói világbajnokságon; Kós Hubert hozott egy aranyat a szingapúri úszó-vb-ről; a magyar csapat 24 éremmel, benne 11 arannyal zárta a csengtui világjátékokat; a rúdugró Armand Duplantis világcsúccsal örvendeztette meg a Gyulai István Memorial közönségét a budapesti Nemzeti Atlétikai Központban; női röplabdázóink kiharcolták az Európa-bajnoki szereplés lehetőségét, s ha a BL-ből ki is estek az FTC labdarúgói, az Európa-ligában ismét bejutottak a ligaszakaszba.

Egy nap, egy kép – ezt a mottót választottuk évzáró fotósorozatunknak, amelyben napi egy villanás erejéig felidézzük 2025 legemlékezetesebb eseményeit a magyar sportból, a világ sportjából. Voltak napok, amelyek történetét nem volt könnyű egy képfelületbe sűríteni, és természetesen akadtak szürkébbek is, de mindig találtunk megoldást: aki/ami egyszer a szerkesztés áldozatául esett, egy másik napon a helyére került.

Íme, 2025 augusztusa képeken!

null
fotó 2025.12.30.

Egy nap, egy kép – 2025. augusztus

A galéria a képre kattintva indítható.

 

S HA MÉG ELIDŐZNÉNEK 2025 AUGUSZTUSÁBAN…

…figyelmükbe ajánljuk néhány cikkünket, amely az év nyolcadik hónapjának eseményeihez, főszereplőihez kapcsolódik.

Ha a Hungaroring kanyarjai mesélni tudnának…! A 40. FORMULA–1-ES MAGYAR NAGYDÍJ alkalmából felelevenítettük a mogyoródi pálya történetét – volt miből meríteni, a fejezetek 1986 óta íródnak.

Képes Sport
2025.08.02. 14:52

Hungaroring: ikonikus szakaszok, legendás pillanatok – összeállítás

A hétvégi 40. Formula–1-es Magyar Nagydíj apropóján tettünk képzeletbeli sétát a mogyoródi aszfaltcsíkon, és szakaszról szakaszra felidéztük, milyen érdekes jelenetsorok játszódtak le az adott helyszínen.

A szingapúri vizes-világbajnokságon KÓS HUBERT aranyérmet és bronzérmet szerzett, és az év hátralévő részében sem eresztett le: az őszi rövid pályás világkupa-sorozatban még magasabbra tett lécet ugrott át, jelenleg már 100 és 200 háton is ő a világcsúcstartó. Viszont maradt ugyanaz a fiú, aki volt, mi több, még érettebben gondolkodik, s irigylésre méltó, ahogyan a világot látja – állapíthattuk meg évzáró interjúnk elkészítésekor.

Képes Sport
2025.12.22. 11:11

„Találd ki te, hogyan lehetsz jobb!” – interjú Kós Huberttel

Egyértelműen fellépett a világklasszisok közé, bár úgy véli, még Bob Bowman csoportján belül is van neki feljebb.

Telt ház, 14 ezer néző, felejthetetlen emlékek, varázslatos hangulat a Nemzeti Atlétikai Központban – ilyen volt a 15. GYULAI ISTVÁN MEMORIAL!

Képes Sport
2025.08.18. 09:58

Varázslat két, tömény órában – ilyen volt képekben a 15. Gyulai Memorial

Ha néhány év múlva visszagondolunk az Atlétikai Magyar Nagydíjra, nyilván Armand Duplantis világcsúcsa ugrik be elsőként. Aztán persze Halász Bence, Molnár Attila, esetleg Kishane Thompson és Femke Bol.

A magyar csapat 24 éremmel zárta a csengtui világjátékokat. Az aranyérmesek közül a búvárúszó TÖRŐCSIK ZSÓFIA és a kick-boxban nyerő BUSA ANDREA (ő a testvére, Gabriella társaságában) hosszú interjúban mesélt élményeiről, karrierjéről.

Kapcsolódó tartalom

Nincs bennük hiányérzet – testvérként értek fel a csúcsra a kick-boxos Busa nővérek

Andreát és Gabriellát a távolság csak közelebb hozta egymáshoz; az egyetlen egymás elleni hivatalos meccsük elég viccesen alakult.

Felül kell írni az életösztönt – Törőcsik Zsófia útja egy hajóroncstól a világcsúcsig

Nem egészen három éve kezdett ismerkedni a szabadtüdős búvárúszással, ehhez képest idén medencében és mélységiben is összetett világbajnok lett.

 

 

2025 egy év 365 fotó galéria
Legfrissebb hírek

Ez volt 2025 (na jó, majdnem) – Csurka Gergely publicisztikája

Egyéb egyéni
13 órája

Egy év, 365 fotó: vb-ezüstök vízilabdában, Eb-aranyak öttusában, Chelsea-diadal a klub-vb-n – ilyen volt 2025 júliusa

Egyéb egyéni
Tegnap, 11:13

F1 2025: „Szeszélyes évszakok” – egy hihetetlen bajnoki harc

F1
2025.12.29. 14:01

Egy év, 365 fotó: BL-t nyert az ETO és az FTC, hét arany a kajak-kenu Eb-n – ilyen volt 2025 júniusa

Egyéb egyéni
2025.12.29. 11:20

Világbajnokok, BL-győztesek és klublegendák vonultak vissza 2025-ben

Minden más foci
2025.12.28. 11:48

Egy év, 365 fotó: bajnok az FTC, kupagyőztes a Paks, BL-t nyert a PSG – ilyen volt 2025 májusa

Egyéb egyéni
2025.12.28. 10:46

Egy év, 365 fotó: Özbas Szofi Európa-bajnok lett, birkózóink 6 Eb-érmet hoztak haza – ilyen volt 2025 áprilisa

Egyéb egyéni
2025.12.27. 12:34

Egy év, 365 fotó: Molnár Attila Eb-n és vb-n is száguldott, LeBron James elérte az 50 ezret – ilyen volt 2025 márciusa

Egyéb egyéni
2025.12.26. 11:59
Ezek is érdekelhetik