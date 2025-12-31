Egy év, 365 fotó: F1 és MotoGP Magyarországon, világcsúcs a Gyulai Memorialon – ilyen volt 2025 augusztusa

Augusztusban néhány hét leforgása alatt Formula–1-es és MotoGP-futamot is rendeztek Magyarországon; kajakosaink és kenusaink hat aranyérmet nyertek a milánói világbajnokságon; Kós Hubert hozott egy aranyat a szingapúri úszó-vb-ről; a magyar csapat 24 éremmel, benne 11 arannyal zárta a csengtui világjátékokat; a rúdugró Armand Duplantis világcsúccsal örvendeztette meg a Gyulai István Memorial közönségét a budapesti Nemzeti Atlétikai Központban; női röplabdázóink kiharcolták az Európa-bajnoki szereplés lehetőségét, s ha a BL-ből ki is estek az FTC labdarúgói, az Európa-ligában ismét bejutottak a ligaszakaszba.

Egy nap, egy kép – ezt a mottót választottuk évzáró fotósorozatunknak, amelyben napi egy villanás erejéig felidézzük 2025 legemlékezetesebb eseményeit a magyar sportból, a világ sportjából. Voltak napok, amelyek történetét nem volt könnyű egy képfelületbe sűríteni, és természetesen akadtak szürkébbek is, de mindig találtunk megoldást: aki/ami egyszer a szerkesztés áldozatául esett, egy másik napon a helyére került. Íme, 2025 augusztusa képeken!

A 40. FORMULA–1-ES MAGYAR NAGYDÍJ alkalmából felelevenítettük a mogyoródi pálya történetét – volt miből meríteni, a fejezetek 1986 óta íródnak.

A szingapúri vizes-világbajnokságon KÓS HUBERT aranyérmet és bronzérmet szerzett, és az év hátralévő részében sem eresztett le: az őszi rövid pályás világkupa-sorozatban még magasabbra tett lécet ugrott át, jelenleg már 100 és 200 háton is ő a világcsúcstartó. Viszont maradt ugyanaz a fiú, aki volt, mi több, még érettebben gondolkodik, s irigylésre méltó, ahogyan a világot látja – állapíthattuk meg évzáró interjúnk elkészítésekor.

Telt ház, 14 ezer néző, felejthetetlen emlékek, varázslatos hangulat a Nemzeti Atlétikai Központban – ilyen volt a 15. GYULAI ISTVÁN MEMORIAL!