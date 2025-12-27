Egy év, 365 fotó: Özbas Szofi Európa-bajnok lett, birkózóink 6 Eb-érmet hoztak haza – ilyen volt 2025 áprilisa
Egy nap, egy kép – ezt a mottót választottuk évzáró fotósorozatunknak, amelyben napi egy villanás erejéig felidézzük 2025 legemlékezetesebb eseményeit a magyar sportból, a világ sportjából. Voltak napok, amelyek történetét nem volt könnyű egy képfelületbe sűríteni, és természetesen akadtak szürkébbek is, de mindig találtunk megoldást: aki/ami egyszer a szerkesztés áldozatául esett, egy másik napon a helyére került.
Íme, 2025 áprilisa képeken!
Áprilisban lejátszotta 500. NB I-es mérkőzését, de nem csupán emiatt zárt kivételes idényt BÖDE DÁNIEL: a paksiak 25-szörös válogatott labdarúgója bronzérmes lett a bajnokságban, a Magyar Kupa döntőjében csapatával ismét legyőzte a Ferencvárost, 15 góljával az élvonal történetének legidősebb gólkirálya lett, ráadásul a Nemzeti Sportnál az osztályzatok alapján az idény legjobbjának bizonyult.
„Akkor tudom a legjobb énemet hozni, amikor teljes nyugalom vesz körül, és ebben nem segít, ha úgy érzem, valamit meg kell csinálnom. A profi sporttal nem mindig jár együtt, hogy jól érezzük magunkat, de amikor csak kötelességnek érzem, akkor óhatatlanul is eltávolodom tőle” – többek között ezt mondta a cselgáncsozó ÖZBAS SZOFI abban az interjúban, amelyet Európa-bajnoki címét követően készítettünk vele.
Sok mindent hozott az év a világ- és Európa-bajnok kötöttfogású klasszis, LOSONCZI DÁVID számára. A 2025-ben történtek mellett a családról, a barátokról, a kudarcokról és a sikerekről, a múltról, a jelenről és persze a jövőről egyaránt kérdeztük a birkózót évet záró interjúnkban.
„Nehéz kiemelni egyet, mert érzések, hangulatok futnak át rajtam, de persze sokszor beugrik, ahogyan dobogóra állunk valamelyik világversenyen, a BEK-győzelem, netán gólok, amelyek különlegesnek számítottak” – STERBINSZKY AMÁLIA szavai voltak ezek pályafutása számtalan emlékezetes pillanatáról. A 74 éves korában április elején elhunyt világklasszis kézilabdázóra több írásunkban is emlékeztünk.
Az elmúlt fél évszázadban az OTP BANK-PICK SZEGED képviseli az állandóságot az első osztályú férfi kézilabda-bajnokságban. A szegedi klub áprilisban Magyar Kupa-diadallal tette emlékezetessé a jubileumi évet, majd ősszel, a Magdeburg elleni BL-meccs előtt az 1975-ös NB I/B-s bajnoki címmel a feljutást kiharcoló játékosait köszöntötte.
Megtörtént az, amit legutóbb 1994 márciusában látott az észak-amerikai profi jégkorongliga: megdőlt az NHL gólrekordja. Összeállításunkban bemutattuk a 895. góljával csúcsot döntő oroszt, ALEKSZANDR OVECSKINT: felelevenítettük karrierje legfontosabb pillanatait, és megnéztük, kik dönthetik meg az ő rekordját.
