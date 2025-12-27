Egy év, 365 fotó: Özbas Szofi Európa-bajnok lett, birkózóink 6 Eb-érmet hoztak haza – ilyen volt 2025 áprilisa

„Akkor tudom a legjobb énemet hozni, amikor teljes nyugalom vesz körül, és ebben nem segít, ha úgy érzem, valamit meg kell csinálnom. A profi sporttal nem mindig jár együtt, hogy jól érezzük magunkat, de amikor csak kötelességnek érzem, akkor óhatatlanul is eltávolodom tőle” – többek között ezt mondta a cselgáncsozó ÖZBAS SZOFI abban az interjúban, amelyet Európa-bajnoki címét követően készítettünk vele.