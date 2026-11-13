Idegenben Grúzia, a Puskás Arénában Észak-Írország – minden egy helyen a magyar válogatott soron következő mérkőzéseiről

nemzetisport.hu nemzetisport.hu
2026.11.13. 12:03
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Magyarország Grúzia Észak-Írország magyar labdarúgó-válogatott
A magyar labdarúgó-válogatott szombaton 18 órakor Grúziában folytatja Nemzetek Ligája-szereplését. Itt olvashatóak a mérkőzéssel kapcsolatos híreink.

A Liverpool gyakorolhat nyomást, de arról, hogy pályára lép-e, a játékos dönt

Négyes támadás – Szoboszlai Dominik nélkül is működhet?

A tiltás ellenére is százával támogatják a magyar szurkolók a válogatottat Grúziából

„Csak üvöltöttem és rohantam” – Schäfer András az 50. válogatott meccsére készül

Először kezdhet a válogatott a most legerősebb, Redzic, Varga, Sallai támadótrióval

A 2. hely 2. kalapot is érne az Eb-selejtezőn – megkaphatnánk a románokat vagy a szlovákokat is…

Urblík lehet a 12. olyan válogatott újonc Rossinál, aki nem Magyarországon született

A Mi 11-ünk Sallai Rolanddal és Varga Barnabással

Szűcs Kornél került be a keretbe Várkonyi Bence helyére

Urblík József lehet Rossi 12. nem magyarországi születésű újonca

Íme a grúz és az északír keret

Urblík megmutatná, hogy mit tud

Rossi Urblíkot Szoboszlai helyettesének látja

Marco Rossi keretet hirdetett

Kik indulnak harcba az A-ligáért?

NEMZETEK LIGÁJA
B-LIGA
2. CSOPORT
Szombat, 18.00: Grúzia–Magyarország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
Kedd, 20.45: Magyarország–Észak-Írország (Tv: M4 Sport) élőben az NSO-n!

 

Magyarország Grúzia Észak-Írország magyar labdarúgó-válogatott
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