Idegenben Grúzia, a Puskás Arénában Észak-Írország – minden egy helyen a magyar válogatott soron következő mérkőzéseiről
A Liverpool gyakorolhat nyomást, de arról, hogy pályára lép-e, a játékos dönt
Négyes támadás – Szoboszlai Dominik nélkül is működhet?
A tiltás ellenére is százával támogatják a magyar szurkolók a válogatottat Grúziából
„Csak üvöltöttem és rohantam” – Schäfer András az 50. válogatott meccsére készül
Először kezdhet a válogatott a most legerősebb, Redzic, Varga, Sallai támadótrióval
A 2. hely 2. kalapot is érne az Eb-selejtezőn – megkaphatnánk a románokat vagy a szlovákokat is…
Urblík lehet a 12. olyan válogatott újonc Rossinál, aki nem Magyarországon született
A Mi 11-ünk Sallai Rolanddal és Varga Barnabással
Szűcs Kornél került be a keretbe Várkonyi Bence helyére
Urblík József lehet Rossi 12. nem magyarországi születésű újonca
Íme a grúz és az északír keret
Urblík megmutatná, hogy mit tud
Rossi Urblíkot Szoboszlai helyettesének látja
Kik indulnak harcba az A-ligáért?
NEMZETEK LIGÁJA
B-LIGA
2. CSOPORT
Szombat, 18.00: Grúzia–Magyarország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
Kedd, 20.45: Magyarország–Észak-Írország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!