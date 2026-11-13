Juhász Dorka: Lesz még energia!

SENKI SEM SZERET hűvös novemberi napokon korán kelni, ráadásul egész napos utazásra elindulni, de csütörtökön, még a hamburgi reggelinél csupa mosolygós magyar lányt lehetett látni. A magyar csapat előző este nagy csatában, de szinte végig vezetve 70–64-re múlta felül a házigazda német válogatottat, vagyis minden ok megvolt az általános jókedvre. A siker egyik fő letéteményesének ismét Juhász Dorka bizonyult, aki több mint 31 percet töltött a parketten, dobott 14 pontot és megszerzett kilenc lepattanót. Az egyik szabad labdáért zajló csatában a harmadik negyedben úgy karmolták végig a felkarját, hogy még este is kezelni kellett.

„Mély karmolásokat szereztem, de fertőtlenítették a sebet, ennél nagyobb bajom ne legyen” – mondta széles mosollyal az arcán már a hamburgi repülőtéren a török Galatasaray klasszisa.

Szerencsére nemcsak Juhász, hanem a többi magyar játékos sem kímélte magát, illetve testi épségét a remek felépítésű, agresszív és atletikus németek ellen, ez a hozzáállás eredményezte azt, hogy végig sikerült kontrollálni a mérkőzést és az izgalmas végjátékot.

„Tudtuk, milyen mérkőzés vár ránk, fizikailag fel kellett vennünk a harcot, és muszáj volt azon a határon játszani, amit a játékvezetők még megengedtek mindkét félnek – folytatta az erőcsatár. – Úgy gondolom, arra kell készülnünk a továbbiakban is, hogy ilyen mérkőzéseink lesznek. Nagyon örülök, mert a világbajnokságon mutatott egység, összhang és magabiztosság most is jellemző volt ránk. Már a feldobástól kezdve az volt az érzésem, hogy nem fogunk kikapni. Felszabadultan játszottunk, mindenki nagyon odatette magát, sikerült bizonyítanunk, hogy a vébén elért eredmény nem kifutott szereplés volt. Ezzel a hozzáállással kell továbbmenni, fontos mérkőzések várnak ránk az előttünk álló napokban.”

Juhász Dorka utolsóként, hétfő este csatlakozott a kerethez Hamburgban, klubcsapatában rengeteg szerepet kap és sok mérkőzést kell játszania, de teljesítményén, frissességén egyáltalán nem látszott az erőltetett menet.

„Nem lehet mondani, hogy az elmúlt hetekben perchiányom lett volna a meccseken – folytatta válogatottunk kitűnősége –, de nem csak én vagyok ebben a helyzetben. Nem egyszerű jó egy héten belül három ilyen fontos mérkőzést lejátszani, de a portugálok és a dánok ellen is igyekszem minden energiát mozgósítani a győzelmek érdekében.”

Az első negyed után felpörögtek a portugálok A csoportunk másik szerdai mérkőzésén Dánia fogadta Portugáliát. A hazaiak nagyon bekezdtek, az első negyedet 25–13-ra megnyerték, aztán a félidőben már hátrányban voltak, miután a második negyedben mindössze hét pontot dobtak, 29-et kaptak. A portugálok lényegében a nagyszünet után eldöntötték a mérkőzést, 79–62-re nyertek. A győztes együttesben az előző idényben Szekszárdon pattogtató irányító, Carolina Rodrigues remekelt, 25 percnyi játék alatt 24 pontot dobott, és kiosztott hét gólpasszt is. A portugál válogatottat szombaton fogadja csapatunk a miskolci arénában.

NŐI KOSÁR EURÓPA-BAJNOKI SELEJTEZŐ

N-CSOPORT, 1. FORDULÓ

NÉMETORSZÁG–MAGYARORSZÁG 64–70 (19–27, 14–14, 16–13, 15–16)

Hamburg, 3900 néző. V: Tomic (horvát), Petkovics (szerb), Dori (olasz)

NÉMETORSZÁG: Daub 2, Eichmeyer 1, FIEBICH 19/6, BUHNER 17/12, Geiselsoder 6. Csere: WILKE 11/9, Bessoir 8/6, Brossmann, Zolper. Szövetségi kapitány: Olaf Lange

MAGYARORSZÁG: Studer, AHO N. 8/6, LELIK 18/6, JUHÁSZ D. 14, TAKÁCS-KISS 13. Csere: Kányási 3/3, Török 4/3, Sitku-Varga A. 2, Turner 6, Dúl P., Dombai 2. Szövetségi kapitány: Völgyi Péter

Az eredmény alakulása: 2. perc: 2–6. 5. p.: 13–12. 8. p.: 17–22. 12. p.: 19–29. 14. p.: 28–29. 22. p.: 36–45. 27. p.: 43–52. 33. p.: 49–57. 36. p.: 55–65. 38. p.: 60–65

Kipontozódott: Kányási (40. p.)

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE

Aho Nina, Kányási Veronika (mindkettő DVTK HUN-Therm), Dombai Réka, Rátkai Eszter (mindkettő KSC Szekszárd), Dúl Panka (ETO Basket), Juhász Dorka (Galatasaray, Törökország), Lelik Réka (Emlak Konut SK, Törökország), Papp Klaudia (Lyon ASVEL, Franciaország), Sitku-Varga Alíz (Castelnuovo Scrivia, Olaszország), Studer Ágnes, Török Ágnes (mindkettő NKA Universitas Pécs), Széki-Barnai Judit (VBW CEKK Cegléd), Takács-Kiss Virág (Valencia, Spanyolország), Tóth Franka (Sopron), Turner Yvonne (Wisla Kraków, Lengyelország)