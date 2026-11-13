Bruno Fernandes újabb szerződéshosszabbítási ajánlatot utasított el

L. M.L. M.
2026.11.13. 09:58
Még mindig kérdéses Bruno Fernandes manchesteri jövője (Fotó: Getty Images)
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Manchester United Bruno Fernandes szerződéshosszabbítás
Továbbra is bizonytalan a Manchester United csapatkapitányának, Bruno Fernandesnek a sorsa. A portugál válogatott játékosa csapata második szerződéshosszabbítási ajánlatát is elutasította, jelen állás szerint januárban szabadon tárgyalhat Anglián kívüli klubokkal.

Nyár óta folynak a tárgyalások a Manchester United és Bruno Fernandes között a portugál szerződéshosszabbítása kapcsán. A The Athletic információi szerint a csapatkapitány most a második ajánlatot is visszautasította.

A lap arról ír, hogy a klub a legutóbbi ajánlatában kedvezőbb feltételeket kínált, ám Fernandes ezzel még nem elégedett, így további tárgyalások várhatók. Jelenleg a fizetésről és a szerződés időtartamáról folynak az egyeztetések.

A csapatkapitány jelenlegi szerződése 2027 nyarán jár le, azonban a Unitednek van egy hosszabbítási opciója, amelynek az aktiválása esetén Fernandes elveszítené a jogot, hogy januárban már szabadon tárgyalhasson más klubokkal. Manchesterben mindenképpen szeretnék, hogy maradjon, azonban már tavaly is több ajánlat érkezett érte.

Fernandes ebben az idényben négyszer talált be a Premier League-ben – ebből három gólt az Ipswich ellen szerzett – és kiosztott két gólpasszt.

 

Manchester United Bruno Fernandes szerződéshosszabbítás
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