Nyéki Balázs: Ha észnél vagyunk, hasznosíthatjuk a tanulságokat

Ezúttal nem a ferencvárosiak szája íze szerint alakultak az események. A férfi vízilabda Bajnokok Ligája első csoportkörének 3. fordulójában, a D-csoportban két meccs után a Marseille és az FTC-Telekom állt két győzelemmel, így szükségszerűen legalább az egyik együttes pontvesztésének kellett következnie.

A találkozó elején még nem úgy nézett ki, hogy Nyéki Balázs csapata húzza a rövidebbet – jó helyzetkihasználással kezdtek a zöld-fehérek, 4–2-es előnyükkel zárult az első nyolc perc, ám ezután az európai Szuperkupa-mérkőzésen szereplő Marseille rendezte sorait hátul, és miközben egyre több magyar támadást állított meg, kihozta 6–6-ra az állást a nagyszünetig. A fordulás a játékban is fordulatot hozott, nem jöttek be a vendégek kísérletei elöl, összesen majdnem nyolc percen át nem találtak be, és később sem sikerült megfogni a sorozatban öt gólt lövő, 9–6-ra meglépő hazaiakat, akiknél Nagy Ádám kétszer is betalált. A ferencvárosi Varga Vince utolsó másodperces góljával 12–10 lett a vége a Marseille javára.

„A mérkőzés elején azt csináltuk, amit megbeszéltünk, jól is védekeztünk. A második negyedben viszont elkezdtünk kapkodni, a harmadik negyedben pedig kissé érthetetlen módon lelassultunk elöl, és a visszaúszásoknál is hibáztunk, részben fegyelmezetlenségből, amiből gólokat lőttek. Ezzel kell foglalkoznunk a közeljövőben” – összegzett lapunknak Nyéki Balázs vezetőedző.

8–6-s hátrányban kért először időt a szakvezető, igyekezett felrázni a játékosokat.

„Próbáltam felhívni a figyelmet arra, hogy legyünk tempósabbak a támadásokban – de közben ne lövöldözzük el vaktában a labdát –, igyekezzünk gyorsabban felúszni, illetve hogy rendezetlenül zárunk vissza, de ezeken sajnos nem sikerült változtatni a folytatásban. A Marseille elment, mi pedig nem tudtunk kijönni a harmadik negyedben keletkező hullámvölgyből.”

Nyéki Balázs azonban mindamellett kiemelte: „Van ilyen, ez is a sport része, sőt, ha észnél vagyunk, hasznosíthatjuk a tanulságokat. Tudtuk, hogy nem lesz könnyű meccs, ahogy azt is, hogy ebben az idényben számos nagyon jó csapat van a BL-ben. Nagy verseny lesz a csoportban a továbbjutásért, ahhoz, hogy ezt teljesítsük, nyernünk kell Bukarestben, ennél sokkal előrébb most nem tekintenék.”

Kevesebb mint egy hét múlva már következik is a csoportkör 4. fordulója, az FTC kedd este játszik a pont nélkül álló Steaua Bucuresti-tel.