Nyéki Balázs: Ha észnél vagyunk, hasznosíthatjuk a tanulságokat
Ezúttal nem a ferencvárosiak szája íze szerint alakultak az események. A férfi vízilabda Bajnokok Ligája első csoportkörének 3. fordulójában, a D-csoportban két meccs után a Marseille és az FTC-Telekom állt két győzelemmel, így szükségszerűen legalább az egyik együttes pontvesztésének kellett következnie.
A találkozó elején még nem úgy nézett ki, hogy Nyéki Balázs csapata húzza a rövidebbet – jó helyzetkihasználással kezdtek a zöld-fehérek, 4–2-es előnyükkel zárult az első nyolc perc, ám ezután az európai Szuperkupa-mérkőzésen szereplő Marseille rendezte sorait hátul, és miközben egyre több magyar támadást állított meg, kihozta 6–6-ra az állást a nagyszünetig. A fordulás a játékban is fordulatot hozott, nem jöttek be a vendégek kísérletei elöl, összesen majdnem nyolc percen át nem találtak be, és később sem sikerült megfogni a sorozatban öt gólt lövő, 9–6-ra meglépő hazaiakat, akiknél Nagy Ádám kétszer is betalált. A ferencvárosi Varga Vince utolsó másodperces góljával 12–10 lett a vége a Marseille javára.
„A mérkőzés elején azt csináltuk, amit megbeszéltünk, jól is védekeztünk. A második negyedben viszont elkezdtünk kapkodni, a harmadik negyedben pedig kissé érthetetlen módon lelassultunk elöl, és a visszaúszásoknál is hibáztunk, részben fegyelmezetlenségből, amiből gólokat lőttek. Ezzel kell foglalkoznunk a közeljövőben” – összegzett lapunknak Nyéki Balázs vezetőedző.
8–6-s hátrányban kért először időt a szakvezető, igyekezett felrázni a játékosokat.
„Próbáltam felhívni a figyelmet arra, hogy legyünk tempósabbak a támadásokban – de közben ne lövöldözzük el vaktában a labdát –, igyekezzünk gyorsabban felúszni, illetve hogy rendezetlenül zárunk vissza, de ezeken sajnos nem sikerült változtatni a folytatásban. A Marseille elment, mi pedig nem tudtunk kijönni a harmadik negyedben keletkező hullámvölgyből.”
Nyéki Balázs azonban mindamellett kiemelte: „Van ilyen, ez is a sport része, sőt, ha észnél vagyunk, hasznosíthatjuk a tanulságokat. Tudtuk, hogy nem lesz könnyű meccs, ahogy azt is, hogy ebben az idényben számos nagyon jó csapat van a BL-ben. Nagy verseny lesz a csoportban a továbbjutásért, ahhoz, hogy ezt teljesítsük, nyernünk kell Bukarestben, ennél sokkal előrébb most nem tekintenék.”
Kevesebb mint egy hét múlva már következik is a csoportkör 4. fordulója, az FTC kedd este játszik a pont nélkül álló Steaua Bucuresti-tel.
A Total Waterpolo és a Waterpolo 360 szaklap is kiszúrt egy érdekes jelenetsort a kedd esti Radnicski Kragujevac–Pro Recco (16–14) csoportmérkőzésről. A hazaiak játékosa, Andrija Prlainovics 1:52 perccel a mérkőzés vége előtt a harmadik személyi hibájával kipontozódott, ám amikor Uros Sztevanovics később időt kért, kérésére (vélhetően azért, mert az eredményjelzőre nézve csak két hibapontot látott a neve mellett) Prlainovics visszaugrott a medencébe, és végigjátszotta a maradék 57 másodpercet, többször labdába ért, bár kapura nem lőtt. A szituációt nem vette észre a tapasztalt Michiel Zwart, Frank Ohme holland, német játékvezető-kettős és a zsűriasztal sem. A European Aquatics csütörtök délelőtt közleményben reagált: „Játékvezetői hiba történt a mérkőzésen. (…) A körülmények és a szabályok kezdeti kiértékelése alapján az eset nem befolyásolta a végeredményt, mindazonáltal részletesen is felülvizsgáljuk az eseményeket, és ha szükséges, megtesszük a megfelelő lépéseket a nemzetközi szövetség szabályainak értelmében. (…)” – vagyis aligha lehet arra számítani, hogy a találkozót újrajátsszák vagy emiatt elveszik a Radnicski győzelmét.