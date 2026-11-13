„Az sem biztos, hogy lesz gyanúsítás” – Borbély Zoltán a Videotonnál indított NAV-vizsgálatról

„A költségvetési csalás kizárólag a NAV hatásköre, csak ők nyomozhatnak, hűtlen kezelés esetén pedig a rendőrség – mondta lapunknak Borbély Zoltán sportjogász. – Nem ritka, hogy a feljelentést elutasítják, de ez ellen panasszal lehet élni, és az ügyészség ilyenkor helyt adhat a jogorvoslatnak, és lefolytatják a nyomozást. Ha már iratokat foglalnak le, akkor a bűncselekmény egyszerű gyanúja megállapítható. Ez azonban csak akkor válik megalapozottá, ha van gyanúsítható személy. Éppen ezért a nyomozás akár évekig is eltarthat, míg ha van konkrét gyanúsított, két év alatt be kell fejezni a nyomozást. Ez persze így is nagy nehézséget jelent, főleg olyan klub esetében, amelyet el akarnak adni. Olyan szórakozóhelyre sem megy szívesen az ember, ahol minden héten razziáznak. Számomra sem ismeretlenek egyébként az olyan személyek, akik hallanak valamit, és mindenért egyből feljelentést tesznek. Amikor az ügyészségen dolgoztam, volt ott egy mentőápoló, aki akármilyen téma jött szembe, feljelentést tett. Ebben az esetben tehát az sem biztos, hogy lesz gyanúsítás, először azt kell megállapítani, egyáltalán történt-e bűncselekmény. Ezzel kapcsolatban pedig fontos megjegyezni, hogy a feljelentések több mint ötven százaléka az ügy megszüntetésével zárul.”

Mint alább olvasható cikkünkben beszámoltunk róla, csütörtökön megjelentek a NAV munkatársai a Sóstói Stadionban, és iratokat, adathordozókat foglaltak le. A klubhonlapon „Minden szabályos volt a Vidi átvétele kapcsán – veszélybe kerülhet az új tulajdonos megtalálása” címmel megjelent közleményben a klub úgy fogalmazott: „egy notórius be- és feljelentő polgár feljelentette az Önkormányzatot a Vidi tavalyi megmentésével kapcsolatosan”.