Férfi kosár NB I: az újonctól elszenvedett vereség már nem fért bele, edzőt váltott a Pécs

K. Zs.K. Zs.
2026.11.13. 10:11
null
Sebastjan Krasovec a Fót elleni mérkőzésen (Fotó: NKA Universitas Pécs Facebook)
Címkék
férfi kosárlabda NB I NKA Universitas Pécs Sebastjan Krasovec Miljan Rakics
Már nem Sebastjan Krasovec a férfi kosárlabda NB I-ben utolsó előtti NKA Universitas Pécs vezetőedzője – derült ki a baranyai klub hivatalos honlapjáról.

„A célunkat elértük Sebastjan Krasoveccel a 2025–2026-os szezonban, hiszen bennmaradtunk az élvonalban, és a tizenegyedik helyen zártunk. A jelenlegi idényben azonban nem az elvárásoknak megfelelően szerepelünk. Kilenc fordulót követően mindössze egy győzelmünk van, a Körmend ellen nyertünk hazai pályán, az elmúlt hetekben több nagy lehetőséget is elszalasztottunk, a szerdai, Fót elleni hazai bajnokin pedig nagyon kellemetlen pofonba szaladtunk bele” – utalt a vezetőség az újonctól elszenvedett 90–76-os vereségre.

A pécsiek bejelentették, hogy a pozícióra házon belül találtak megoldást: a folytatásban az eddigi másodedző, a szerb Miljan Rakics irányítja a csapatot, amely szombaton Szegeden lép pályára az NB I-ben.

(MTI)


 

 

férfi kosárlabda NB I NKA Universitas Pécs Sebastjan Krasovec Miljan Rakics
Legfrissebb hírek

Férfi kosár NB I: szerb légióssal erősített a sereghajtó Kecskemét

Kosárlabda
22 perce

Férfi kosár NB I: első vérbeli rangadója után is hibátlan maradt a Falco

Kosárlabda
2026.11.11. 20:01

Férfi kosár NB I: az újonc Fót megszerezte negyedik győzelmét is

Kosárlabda
2026.11.07. 17:06

Simán nyert a Fehérvár a férfi kosárlabda NB I-ben

Kosárlabda
2026.11.06. 20:15

Női kosárlabda: Studer Ágnes szeretne még az Euroligában játszani

Kosárlabda
2026.11.06. 08:58

A Szolnok öt ponttal nyert Fóton a férfi kosárlabda NB I-ben

Kosárlabda
2026.10.31. 19:00

Forray Gábor: Ne én akarjam jobban, hanem ők!

Kosárlabda
2026.10.31. 08:55

Férfi kosár NB I: otthon nyert a Szolnok a Honvéd ellen

Kosárlabda
2026.10.25. 20:08