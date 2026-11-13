Férfi kosár NB I: az újonctól elszenvedett vereség már nem fért bele, edzőt váltott a Pécs

„A célunkat elértük Sebastjan Krasoveccel a 2025–2026-os szezonban, hiszen bennmaradtunk az élvonalban, és a tizenegyedik helyen zártunk. A jelenlegi idényben azonban nem az elvárásoknak megfelelően szerepelünk. Kilenc fordulót követően mindössze egy győzelmünk van, a Körmend ellen nyertünk hazai pályán, az elmúlt hetekben több nagy lehetőséget is elszalasztottunk, a szerdai, Fót elleni hazai bajnokin pedig nagyon kellemetlen pofonba szaladtunk bele” – utalt a vezetőség az újonctól elszenvedett 90–76-os vereségre.

A pécsiek bejelentették, hogy a pozícióra házon belül találtak megoldást: a folytatásban az eddigi másodedző, a szerb Miljan Rakics irányítja a csapatot, amely szombaton Szegeden lép pályára az NB I-ben.

(MTI)



